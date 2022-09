Rakouské centrum Ski amadé se chystá na zimu. Jaké připravuje novinky a jak nejlevněji koupit skipasy?

„Snažili jsme se, aby byl nárůst opravdu co nejmenší, ani nepokryje inflaci, a pro návštěvníky jsme připravili řadu výhod, díky kterým se dopady zdražení výrazně zmírní,“ řekl ředitel Ski amadé Christoph Eisinger. Vůbec nejzásadnější cestou k úsporám je podle jeho slov včasný nákup skipasů.

„Čím dříve si je lidé přes internet zakoupí, tím levněji vyjdou,“ vysvětlil Eisinger. Předprodej bude zahájen už na konci září, kdy budou zveřejněny i ceny a kdy bude také bonus za včasnou rezervaci nejvyšší. Naopak nákup skipasů přímo u pokladny v horském středisku vyjde nejdráž, tam budou nadále nabízeny za pevnou cenu. Při online rezervaci si zájemci budou moci kdykoli zkontrolovat, jak výhodná je aktuální cena oproti běžné ceně u kasy.

„Lidé si tak budou moci být jisti, že v daný moment obdrží ten nejlevnější skipas na vybrané období,“ dodal Eisinger s tím, že z tohoto systému budou těžit zejména rodiny s dětmi, které jsou zvyklé plánovat v delším časovém horizontu. Flexibilní časový systém nákupu bude navíc zahrnovat i možnost storna například pro případy, kdy lidé kvůli nemoci nebudou moci přijet. Zvýhodněné budou rovněž rodiny s více než dvěma dětmi, kdy třetí, čtvrtý a další potomek bude lyžovat zdarma.

Ve Ski amadé platí jeden ski pas pro všech pět regionů, což znamená možnost využívat 760 kilometrů sjezdovek (které zasněžuje 4300 děl), 270 lanovek a vleků s celkovou kapacitou 370 000 osob za hodinu. Přibyla gondolová lanovka pro 10 osob v Galsterbergu/Schladmingu-Dachsteinu a kombinovaná lanovka v Rittisbergu/Schladmingu-Dachsteinu. Pro hosty je k dispozici téměř 98 tisíc lůžek a 260 horských chat a restaurací.

Další výhodné nabídky jsou nachystány v rámci balíčků Ski amadé Special Weeks, a to jak pro rodiny s dětmi, tak i třeba pro mládež nebo pro seniory či páry. V rámci velikonočních prázdninových rodinných akcí budou mimo jiné lyžovat děti do 15 let (narozené v roce 2007 a později) zcela zdarma pokud si alespoň jeden rodič zakoupí šestidenní skipas.

Vedení oblasti Ski amadé uvádí, že například 7 dní v apartmánu, včetně skipasu pro dva dospělé a dvě děti, vyjde na 1141 eur. Balíček 60+ pro dvě osoby v tříhvězdičkovém penzionu s polopenzí včetně šestidenního skipasu vyjde na 515 eur za osobu. V rámci akce Ladies Week, která je ovšem otevřená i mužům, zaplatí dvě osoby ve čtyřhvězdičkovém hotelu s polopenzí včetně skipasu (+ jeden skipas zdarma) celkem od 1020 eur.

Další výhody mohou návštěvníci čerpat po registraci do Friends Clubu, členstvím získají možnost účasti na partnerských akcích a čerpání nejrůznějších slev a výhod, včetně bezplatné záchranné služby na sjezdovce (vyjma vrtulníku).