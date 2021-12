NOMÁDI: Řecký klášterní dvojboj. Meteora je fascinující, ale Hossios Loukas nabízí hlubší pohled pod povrch

Píše se rok 953 našeho letopočtu. Ve středním Řecku umírá muž, kterého tvůrce mozaiky zachytil s přísným výrazem ve tváři a který podle legend při modlitbách levitoval. Mnicha, který vstoupil do dějin jako svatý Lukáš mladší (více čtěte ZDE) pohřbili nejprve pod podlahou jeho cely. 7. února téhož roku je tělo přeneseno do hrobky, nad kterou později vyroste kostel a nakonec celý klášterní areál.

Přes všechny zvraty, invaze a válečná běsnění, které od té doby Balkán a Řecko postihly, klášter dodnes stojí. Dochovaly se v něm famózní byzantské fresky a mozaiky, dnes je na seznamu památek UNESCO a mimo hlavní sezónu tady najdete doslova boží klid. Na rozdíl od mnohem “profláklejší” Meteory.

Přijíždíme v podvečer na parkoviště u areálu (souřadnice: 38.3952494N, 22.7457319E). Nacházíme tu dvě dodávky s francouzskými posádkami, které evidentně cestují spolu. Prozradil je naprosto identický držák antény krátkovlnné vysílačky. Jinak je v údolí, na jehož úbočí klášterní komplex vyrost, naprosté ticho přerušované jen vyzváněním zvonů. Ráno vyrážíme na prohlídku. Už jen “náměstí” před vstupem do samotného kláštera stojí za návštěvu: rozlehlá terasa s parkovou, kterou stíní prastaré stromy, nabízí krásný výhled na olivové sady dole v údolí, které zvrásněno roklemi a vroubeno horami. Sady byly důležité. Podobně jako ve střední Evropě, i v Byzantské říši se z klášterů staly důležitá ekonomická centra. “Mniši dodržovali přísný program.

Ve dne i v noci se účastnili předepsaných bohoslužeb a rituálů. Zajišťovali přísun dřeva do photanammy (latinsky calefactorium - takzvaná horká místnost) a do kuchyně, kde se připravovalo jídlo pro mnichy i poutníky. Pečovali o koně a muly návštěvníků kláštera, kultivovali krajinu a také pěstovali pšenici, ječmen, olivy či víno. Věnovali se i včelařství, takže produkovali med a vosk, ” píše se rozsáhlých a informačně bohatých anglických informačních textech rozesetých po celém areálu. Koupili jsme v klášterním obchůdku velké sklenice oliv, zelených i černých, a nelitovali jsme. Naopak, byla to olivová bombo ve vytůněném nálevu.

Hossios Loukas dodnes obývají mniši. Seznámili jsme se, když Junior v zápalu hry na nádvoří zakopl a pořádně se natáhl. Skončilo to pořádným pláčem, načež se vynořil třicátník s opravdu dlouhým a hustým černým plnovousem a černé čepici. Člověk by si ho mohl splést s hipsterem. Plačícímu chlapci nabídl tradiční řeckou sladkost loukoumi obalenou cukrem. Do tří vteřin bylo po nářku.

V Meteoře

Meteora je naprostá řecká klasika. Není divu: nevšední skalní útvary čnící nad jinak poněkud nudnou zemědělskou krajinou obsadily kláštery. Už jen doprava potravin a mnišského osazenstva na místo bývala složitá - používali se lanovky - a to nehovoříme překážkách, které museli překonat stavitelé klášterů. Dnes k jednotlivým areálům vede kvalitní asfaltka, kolem které stavitelé vytvořili i parkovací místa. Na “točnách” u klášterů bývá obsluha v bezpečnostních vestách, která pomůže při otáčení i neohrabané alkovny a usměrňuje parkující šoféry. Při vjezdu do klášterní oblasti je značka zakazující kempování. Kemp v Kalambace, městě na úpatí skal, je zchátralý. Ale několik možností, kde zaparkovat obytňák, nabízí aplikace Park4Night v sousední obci Kastraki (například The Cave, souřadnice: 39.7202133N, 21.6197281E).

Vyrážíme na prohlídku monastýru Varlaam. Ženy musí při vstupu do areálu mít oblečenou sukni zakrývající kolena. Pokud na to zapomente (jako my), v pokladně vám prodají pruh látky, kterou si ženská část výpravy musí omotat kolem pasu. Z nádvoří je krásný výhled do okolí. Juniora jsme vzali i do chrámu. Srdceryvné výlevy mučení svatých, kteří byli na freskách týrání ostrými i tupými předměty a z pahýlů jejich končenit či krků stříkala krev opravdu proudem, tříletému chlapci nevyhovovaly, takže jsem s pláčem rychle vyklidili pole. Naopak obří sud na víno jsme pro dětskou duši shledali jako neškodný.

Mimochodem. Hossios Loukas dělí od Meteory jen 240 kilometrů a nedaleko odsud najdete třeba spirituální srdce antického řecka: Delfy. Tak kam zamíříte? Do Meteory, nebo za svatým Lukášem mladším?