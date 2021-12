Řecký zázrak. U Thermopyl král Leonidas prohrál, ale vstoupil do dějin

Jsou věci, které člověka ovlivním mnohem více, než by se mohlo zdát v okamžiku, kdy se mu dějí. Když jsem byl malý kluk, moje matka mi na procházkách vyprávěla řecké mýty. Některé byly strašidelnější než klasické české pohádky.

O pár let později, přesně v páté třídě jsem doma v knihovně narazil na publikaci Řecký zázrak od Vojtěcha Zamarovského. Kapitola Řecko-perské války byla jako zjevení. Čtivě napsané řádky o souboji „dobrých“ Řeků se „zlými“ Peršany, kdy to několikrát vypadalo, že se z kolébky evropské civilizace stane pouhá provincie obrovské říše, se četly samy. Navíc byla plné chlapáckých hlášek ve stylu: „Sparťané u Thermopyl dokázali perskému králi, že má sice hodně lidí, ale málo mužů.“ Když jsme se vypravili obytnou dodávkou do Řecka, bylo jasné, že místo slavné bitvy nemůžeme minout.

Co se tady vlastně stalo? V roce 480 před našim letopočtem vstoupila na území dnešního Řecka na antické poměry obří perská armáda: odhady hovoří o 70 až 300 tisících mužů. Řekové, kterých se shromáždilo asi 7 tisíc, zvolili pro první pozemní boj Thermopyly. V čele jejich vojska stál spartský král Leonidas. První dva dny se úspěšně bránili, v noci na třetí den je elitní část perské armády obešla pod vedením zrádce přes hory. Leonidas poslal pryč zbytek své armády a se 300 sty Sparťany, 700 stovkami Thespijců a 400 bojovníky z Théb bránil pozici až do konce.

„Hellénové u vědomí, že je čeká smrt od těch, kteří je obcházejí přes hory, osvědčovali proti barbarům největší možnou sílu až k zuřivosti. Většina jich tehdy měla už zlomené kopí a zabíjela Peršany mečem. Pak ustoupili do úžin průsmyku, obešli hradbu a hustě obsadili pahorek. Na tomto místě se bránili noži, pokud je ještě měli, i holýma rukama a zuby,“ napsal antický autor Hérodotos ve svých Dějinách. Všichni Řekové padli (více ZDE). Mladší generace budou bitvu znát z filmového zpracování režiséra Zacka Snydera. Film nese název 300: bitva u Thermopyl (2006).

První věc, která člověka zarazí, je, jak se krajina na více než 2000 let změnila. Antičtí Řekové si k bitvě vybrali místo, kde prudké svahy téměř padaly do moře. Moře a hory tak tvořily „průsmyk“ široký pouhých 20 metrů široký a dlouhý 9 kilometrů, alespoň podle údajů z expozice. Místo, které bylo ideální pro defenzivní boj.

Dnes je moře od bojiště vzdálené stovky metrů vzdušnou čarou a na pobřežní rovinu se kromě silnice vejde hlavní dálniční tah A1 spojující Soluň s Aténami, železniční trať a vedení vysokého napětí, které je pohromou pro focení. Hory, kterými Peršané za pomocí zrádce obešli řeckou obranou pozici, jsou pořádně vysoké. Nejvyšší vrchol Gioza má nadmořskou výšku 1419 metrů. Přejížděli jsme je naší dodávkou Weinsberg CaraBus se stošedesátikoňovým motorem a využili jsme jeho výkon naplno. Nicméně silnici E65 můžeme doporučit: jsou z ní krásné výhledy na pobřežní krajinu. Druhým překvapením je pahorek Kolonós, kde se odehrálo poslední dějství třídenní bitvy: je to jen malý, překvapivě nemonumentální kopeček.

Řekové jsou na své antické předky patřičně hrdí. „Leonidas vstoupil do historie slavněji, než vítěz bitvy,“ uvádí text v moderním muzeu, které stojí nedaleko pomníku. V jeho oploceném areálu snadno zaparkujete i obytné auto (souřadnice 38.7978969N, 22.5387919E). Uvnitř je sál, kde se promítá 3D film o bitvě u Thermopyl. Ve vedlejší výstavní síni je několik velkoplošných obrazovek, které interaktivní formou ukazují celou problematiku Řecko-perských válek. Součástí areálu je i kavárna s venkovní terasou, odkud je výhled na bojiště.

Thermopyly, neboli Horké brány, dostaly jméno podle termální pramenů. Ty na místě vyvěrají dodnes a jsou veřejně přístupné (souřadnice: 38.7931192N, 22.5286692E). Kdysi to mohlo být elegantní místo k rekreacI. Dnes budova slouží k ubytování běženců, park nikdo neudržuje a místní se sem jezdí vykoupat do horké vody v polodivokém korytě potoka. To vše za policejní asistence: na příjezdové cestě stála policejní hlídka a v areálu parkovalo několik dalších policejních aut. Podle cestovatelů je v lokalitě více bazénků s termální vodou (více čtěte ZDE)