Říčky v Orlických horách. Privátní traily a malebná hřebenovka s historií

V Říčkách se bikeři v současné době projedou na dvou bikových trailech – červeném a černém, přičemž v plánu je výhledově i trail modrý. Na červeném trailu jsou ovšem u všech obtížnějších pasáží modré objížďky, takže se dá považovat za takový univerzální jednodušší trail, který je vhodný i pro začínající bikery.



Červený trail měří 2,1 km, je relativně vyhlazený a jeho začátek je poměrně pozvolný s nižšími klopenými zatáčkami, nicméně postupně trať nabírá na sklonu i rychlosti.

Říčky v kostce: Vzdálenost z Prahy 2 hod 18 min



1 jízda na lanovce dospělí (nahoru) 100 Kč



Celodenní jízdné na lanovku dospělí 490 Kč



Zapůjčení sjezdového kola dospělí (1 den) 750 Kč



Sjezdové káry dospělí 1 jízda 70 Kč



Provozní doba lanovky Každý den 9:00 – 17:00 v půlhodinových intervalech



Osobně mě trail bavil víc v jeho druhé polovině, kde jsou klopenky vyšší a takřka precizně upravené, takže se do nich dá pěkně opírat. Celkově je trať v dobrém stavu, není rozbitá ani v zatáčkách nejsou tzv. rolety, které by kazily požitek z jízdy.



Dolní pasáž na červených variantách trailu nabídne i pár skoků ve formě kratších lavic, které jsou sice na pohled vyšší, zkušenější biker je ale bude bez problémů doskakovat. Méně zkušení jezdci můžou skoky v pohodě objet po modrém flowtrailu, který se v příjemných klopenkách a terénních vlnách kroutí kolem.

Modrým jednoduchým trailem objíždíte i všechny tzv. rockgardeny, tedy kamenité pasáže na trati. Ani kamenité pasáže nemusí být však pro řadu bikerů problémem, protože jsou vyskládané tak, aby se sekce dala plynule projet.

Hodně se nám tu líbil i černý trail, který představuje takovou technickou přírodní pěšinu, která ovšem klesá pozvolně a jen na pár místech je výrazně prudší, v konečné verzi jde ovšem o hravý jezdivý trail.

Samozřejmě tu nechybí kořeny a kamenité pasáže, nicméně nejsou tu žádné prudké úseky nebo krkolomné sekce, jak to občas u černých sjezdových tratí v bikeparcích bývá.

Celkově se dá říct, že areál nabízí takřka privátní traily, protože po loňské pauze se možná na Říčky trochu „zapomnělo“, nicméně aktuálně to může být pro návštěvníky spíš zajímavá výhoda, protože oproti jiným „nabitým“ bikeparkům tady nestojíte frontu na lanovku, a když jste například začínající biker nebo sebou máte děti, máte na tratích klid na trénink a nemusíte řešit neustálé vyhýbání se rychlejším bikerům. Z toho plyne, jak už jsem výše zmínila, i dobrá kondice trailů.

Pokud by vám byly dva traily málo a chtěli byste šlápnout trochu víc do pedálů, nechte se vyvézt lanovkou na Zakletý a odtud pokračujte zhruba jeden kilometr na Pěticestí, které leží přímo na hřebeni Orlických hor, kudy vede i známá Jiráskova cesta (hlavní dálková hřebenová cesta Orlických hor, která začíná v Broumově a končí v Litomyšli).

My se z Pěticestí vydali po hřebeni po červené značce směrem na Mezivrší a po cestě jsme mohli obdivovat stará předválečná opevnění, která se tu ve 30. letech minulého století budovala.

Po nenáročné houpavé hřebenovce, kde krátké sjezdy střídají krátké výjezdy, jsme dojeli až na Anenský vrch, kde jsme si vyběhli na rozhlednu a užili si výhled nejen na Orlické hory, ale také na Vysočinu, Jeseníky či Rychlebské hory.

Z Anenského vrchu-rozcestí se dá po modré dojet zpátky do Říček, kdo by chtěl ovšem delší okruh, může pokračovat z Anenského vrchu dál po naučné stezce „Opevnění Rokytnicka“ až ke známé pevnosti Hanička a následně po modré značce dojet do Horní Rokytnice a následně po asfaltové cestě zpátky do Říček.

Říčky nabídnou vyžití i pro necyklisty – u dolní stanice lanovky si můžete zapůjčit horské káry, nechat se s nimi vyvézt lanovkou na Zakletý a dolů se spustit po mírné modré sjezdovce. Trať není nijak vyhrazená, takže si větší či menší zatáčky můžete kroužit podle své chuti.

Kousek pod dolní stanicí lanovky najdete i velmi pěkně propracovaný lanový park Spiders Centre, který zahrnuje víc než 80 překážek ve výšce až 16 metrů nad zemí. Vybrat si můžete až z devíti okruhů různé obtížnosti a volit můžete i okruh s gravitační lanovkou, tedy přejezdem nad údolíčkem po kladce.

Minimální výška pro děti, aby byly správně jištěné, je 140 cm. Pro menší prcky je tu ovšem připravený dětský okruh, kam stačí výška 110 cm. Děti do 3 let pak můžou řádit v miniparku.

Energii můžete v Říčkách doplnit na venkovní terase restaurace Skirest v hlavním zázemí, kde máte na výběr z teplých jídel (svíčková, masové kuličky s rajskou, kuřecí řízek, boloňské špagety, borůvkové knedlíky,..) a také výborných dortíků a domácích limonád. K večernímu posezení tu potom zvou lehátka Kiosku u Karla, který je otevřený do 20 hod a dostanou vás svojí výbornou sekanou v housce nebo langošem. K pití nechybí vychlazená Plzeň, Aperol Spritz nebo i svařák.