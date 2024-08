Z šumavských lesů až do Vídně. Vyzkoušejte si, jak se plavilo dřevo ve Schwarzenberském kanálu

Schwarzenberský plavební kanál spojil povodí Vltavy a Dunaje a dvě různá úmoří. První plány předložil inženýr Josef Rosenauer svému zaměstnavateli, knížeti ze Schwarzenbergu, v roce 1774.

Plavebním kanálem se mělo dopravovat dřevo ze severních úbočí Šumavy přes hlavní evropské rozvodí k řece Große Mühl a dále po Dunaji až do Vídně. Tehdejší hlavní město císařství trpělo nedostatkem palivového dříví, což způsobilo vzrůst cen – a ty byly pro majitele rozsáhlých, nepřístupných a nevyužitých lesů na Šumavě mimořádně zajímavé.

Plavení v UNESCO Hrdosti plavců od Schwarzenberského plavebního kanálu i oživení prastarých tradic pomohl rok 2022, kdy bylo plavení dříví zapsáno na Seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO. Jde o společný zápis České republiky, Lotyšska, Německa, Polska a Španělska, který vzešel z iniciativy Mezinárodní asociace plavců IATR. Týká poměrně široké oblasti tradičních řemesel spojených s vodou a plavectvím, tedy i vorařství a dovedností spojených se stavbou vorů a jejich plavením po řekách. Řemeslu se u nás věnuje několik menších muzeí, například v jihočeském Purkarci a ve Střelských Hošticích anebo expozice v Podskalské celnici na Výtoni, kde Muzeum města Prahy připravilo neobyčejný simulátor. Na voru si můžete zkusit proplout legendární Svatojanské proudy.

Kanál se stavěl ve dvou etapách od roku 1789 do roku 1823 a původně byl určen pro plavení polenového dřeva, po pozdějších úpravách jím mohly proplouvat až dvacet metrů dlouhé klády. Napájely jej vody z Plešného jezera a téměř třiceti potoků, postupně byly pro zlepšení stavu vody vybudovány menší vodní nádrže. Dosáhl celkové délky přibližně 50 kilometrů a k plavení sloužil téměř 170 let, až do roku 1962.

Slavnosti na břehu

Dvousté výročí plavení dříví na Schwarzenberském plavebním kanálu v roce 1989 oslavili především lesáci. Vzniklo několik spolků, které začaly zanedbaný a místy už nefunkční kanál čistit a obnovovat.

S otevřením nepřístupného hraničního pásma objevili kanál a hlavně cesty podél něj turisté a cyklisté, až se nakonec v červnu 1998 otevřel hraniční přechod pro pěší a cyklisty Ježová/Iglbach. V květnu 1999 se poprvé konala Slavnost Schwarzenberského plavebního kanálu na Jeleních Vrších a od té doby to na kanálu několikrát do roka žije. Letos probíhá už 27. novodobá plavební sezona.

Hlavní atrakcí jsou ukázky plavení dříví, kdy kolem potoka chodí plavební personál vybavený plavebními háky a oblečený do tradičních oděvů, a to včetně dřeváků vystlaných slámou. Nikdy u toho nesmí chybět kapela Libín-S Prachatice, která hraje k poslechu a tanci a ke kanálu také zve různé folklorní soubory z Česka i zahraničí.

Tečkou za letošním rokem bude zakončení plavební sezony u potoka Iglbach 31. srpna. Čeká vás nejen ukázkové plavení dřeva, ale také setkání s folklorem, stánek Lesů České republiky s nabídkou lesní pedagogiky a samozřejmě občerstvení. Na místě se dají koupit studené i teplé nápoje, něco dobrého na zub, něco od masa, ale i domácí sladkosti.

Děti si pod dohledem zkušených plavců vyzkouší vhazování polen do kanálu i práci s plavebním hákem při jejich vytahování. Malí plavci, kteří se zapojí do plavení dříví, budou nakonec plavebním ředitelem pasováni na plavecké učně a dostanou diplomy, pamětní placky i drobné dárky.

Kudy kam šumavskými lesy

Celé to zní skvěle, ale hraniční přechod Ježová/Iglbach leží hluboko v lesích (GPS 48.6543700N, 14.0351739E) a dostat se tam není jednoduché, obzvlášť pro ty, kteří to na Šumavě moc neznají. Trasy najdete na Schw-kan.com/jak-k-nam.

Pokud by pro vás několik kilometrů pěšky bylo příliš, počkejte si zkrátka na příští rok a vydejte se na slavnost na Jelení Vrchy. Ty jsou lépe dostupné, je tam parkoviště, ale také ve staré fořtovně objevíte malé muzeum. V něm se dozvíte spousty zajímavostí nejenom o kanálu, ale také o šumavských lesích a historii osídlení Šumavy.