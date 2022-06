Slovensko nejsou jen Tatry. Přinášíme čtyři tipy na dovolenou snů u sousedů

Vlastním vozem jste z Prahy za tři hodiny a 15 minut v Bratislavě. Do Popradu, srdce Vysokých Tater, to autem trvá zhruba 6,5 hodiny. Oblíbené termální lázně v Piešťanech dosáhnete z Prahy za čtyři hodiny a další z nich – Turčianské, Trenčianské nebo Rajecké Teplice či Podhájska – nejsou o moc dál. Podobně rychle se dostanete do termálů v Dunajské Stredě nebo ve Velkém Mederu.

Místo auta můžete využít i autobusové nebo vlakové spojení. Cestovky prodávají i celé zájezdy. „Do Bratislavy či Popradu máme letos nově v nabídce i zájezdy vlakem, které začínají být stále populárnější,“ říká Kateřina Pavlíková, mluvčí Čedoku.