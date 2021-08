Fascinující scenérie. Švýcarský region Jungfrau zdobí železnice vedoucí až do nebes

Jungfraujoch je sedlo mezi známými švýcarskými horami Jungfrau a Mönch, které sousedí s neméně známou horou Eiger, jejíž severní stěna je opředená nejedním mrazivým příběhem. Ze sedla tu vybíhá menší hora Sphinx. Její skála hostí nejen stejnojmennou observatoř, ale také ukrývá obrovský komplex s obchody, výstavami a také zmíněnou železniční stanicí.



Na Jungfraujoch se můžete dostat vláčkem z nedalekého Interlakenu, kdy cesta zabere tři hodiny, po celou dobu vám ale okolí servíruje fascinující švýcarské scenérie. My jsme se na Jungfraujoch vydali z Grindelwaldu novou kabinkovou lanovkou Eiger Express, která se pyšní nejmodernějším terminálem v Alpách. Popravdě jsme si tu trochu přišli jak na mezinárodním letišti.

Jungfrau v kostce: Vzdálenost z Prahy 9 hod



Robustní kabinková lanovka Eiger Express nás dopravila na Eiger Gletscher, kde jsme přestoupili na zubačku Jungfraubahn, která nás po 8 km ve skále dopravila na Jungfraujoch. Z Grindelwaldu samozřejmě můžete vyrazit už rovnou zubačkou, lanovka vám ovšem cestu zkrátí o 47 minut.



Z nádraží vybudovaném ve skále jsme pak vystoupili do velkého skalního komplexu, který zahrnuje zážitkovou trasu, na které se seznamujete například s historií Jungfraujoch nebo si tu můžete užít tzv. Alpine Sensation, kdy jedete po pohyblivém pásu, který vás přenese do starých časů. Nám se tu hodně líbila křišťálová koule, která ve zmenšené formě obsahuje švýcarská „NEJ“.

Ve skále najdete dále i ledový palác, kde se procházíte ledovým tunelem přímo po ledu bez jakýchokoli protiskluzových podložek, což dodává na autentičnosti ledového paláce. Obdivovat tu můžete ledový bar, sochy vytesané do ledu a konečně také zjistíte, kde skončila veverka z filmu Doba ledová? Vstup do paláce je zdarma.

Na okruhu ve skále najdete i odbočku k výtahu, který vás za pár sekund vytáhne na hlavní a nejvyšší vyhlídku Sphinx. Odtud máte výhled nejen na okolní hory Jungfrau a Mönch, ale také na ledovec Aletsch Gletscher, který je největším pevninským ledovcem Evropy.

V komplexu najdete i nejvýše položený obchod čokolády Lindt na světě i s pohledem na její výrobu. Jednou ze zastávek je i vyhlídka Platteau, kde pro změnu vystoupíte z výtahu a procházíte na vyhlídce po sněhu. Jako na dlani tu pak máte opět horu Mönch, Jungfrau a také Aletschský ledovec.

Kdo by se chtěl po sněhu projít trochu víc, může se vydat pěší túru a po sněhu se vydat na chatu Mönchjochshütte, která je vzdálená 45 minut od železniční stanice a po cestě se můžete kochat ledovcovými panoramaty s ikonickou horou Jungfrau v pozadí. Cesta je široká, pravidelně se rolbuje, takže se nepropadáte a postačí obvyklá horská obuv.



Komu se po sněhu chodit nechce, může využít nesčetně možností na jinou horskou túru v okolí a klidně ji může kombinovat se zubačkou nebo lanovkou. Oblíbenou trasou je tu Jungfrau Eiger Walk, která vede mezi Kleine Scheideggem a Eiger Gletscherem.

Na Kleine Scheidegg se dostanete pohodlně zubačkou z Grindelwaldu a odtud je to zhruba hodinka chůze do kopce po široké zpevněné cestě. Po cestě vám bude servírovaná severní stěna Eigeru a také výhledy do překrásného údolí Lauterbrunnen. Z Eiger Gletscheru můžete dále zubačkou pokračovat na Jungfraujoch nebo se zpátky do Grindelwaldu svezete kabinkovou lanovkou Eiger Express.

Jízdenky na Jungfraubahn vám platí i na další zubačky a lanovky v okolí – vyvézt se můžete na Harder Kulm nad Interlakenem, na Schynige Platte nebo vás kabinková lanovka z Grindelwaldu vytáhne na horu First (2 168 m), kam jsme si udělali výlet my.

Na Firstu najdete atrakce jako horské káry, koloběžky, zipline nebo dětská hřiště. Populární je tu procházka „Cliff Walk“, kdy jdete po visutém chodníku, který obepíná skálu kolem dokola a jednou se přechází i po zavěšeném mostě.



Takovou třešinkou Cliff Walku je vyhlídkový most, jehož podlaha je prosklená, takže můžete kouknout i pod sebe. Přímo před vámi se pak rýsuje opět ikonický Eiger.

Pro milovníky cyklistiky je tu spoustu cyklostras po zpevněných cestách. Co se týká trailů, dá se jet po některých turistických stezkách, ale až po 16 hod, aby nedocházelo ke kolizi s pěšími. Kolo přepravují pouze autobusy Post Auto a zubačka Jungfraubahn po 16 hodině. Lanovka Eiger Gletscher kola nepřepravuje a lanovka na First nepřepravuje elektrokola, běžná kola ano.

V Jungfrau regionu najdete i údolí Lauterbrunnen, které patří k nejkrásnějším údolím světa. Tvoří ho totiž skalní stěny vysoké až 800 m, na kterých můžete spatřit až 72 vodopádů. Také z Lauterbrunnen se dostanete s Jungfraubahnen přes Wengen až na Jungfraujoch.



Ubytovaní jsme byli v Interlakenu ve vantage hotelu Carlton Europe, který zaujme netypickým interiérem právě ve stylu vantage, dále postelí přímo na střeše, takže můžete pozorovat hvězdy a hotel disponuje i přírodním jezírkem, ve kterém se můžete koupat.