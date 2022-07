Poznejte tajemství Ďáblovy bible. Tipy na víkendové výlety po celé republice

JIHOČESKÝ KRAJ

Exkurze do Lipenské hráze

30. A 31. 7., Lipno nad Vltavou

Využijte jedinečné příležitosti a navštivte nejzajímavější části provozu elektrárny Lipno. Přes tisíc návštěvníků se v osmičlenných skupinách dostane k výrobním technologiím umístěným v kaverně 160 metrů pod zemí a také do nejníže položeného místa elektrárny – výtokového tunelu. Uvidíte generátor s rotorem o hmotnosti 240 tun a nahlédnete třeba i do 3,6 km dlouhého výtokového tunelu, který je nejnižším místem elektrárny. Právě odtud odtéká masa vody, co vyrobila bezemisní elektřinu. Návštěva podzemních prostor je zdarma, ale vyžaduje předchozí registraci. Více najdete ZDE.

PLZEŇSKÝ KRAJ

Romeo a Julie na Kašperku

29. AŽ 31. 7., Hrad Kašperk

Divadelní spolek Kašpar předvede nejslavnější milostný příběh v jedinečné úpravě pro osm postav. Rozpálené ulice krásné Verony, dva znepřátelené rody a mladá láska… Představení se uskuteční v prostorách bývalého hradního paláce. Divadlo začíná ve 21.15 a končí ve 23.00. Parkoviště je od hradu vzdáleno 1,5 km. Lesní úsek cesty je osvětlen. Hradní brána bude divákům otevřena od 20.00 hodin. K dispozici bude občerstvení na nádvoří. Scéna je pod otevřeným nebem, hraje se za každého počasí (v případě nepřízně pláštěnky s sebou). Lístky je možné předem rezervovat na hradních stránkách. Více najdete ZDE.

VII. Mezinárodní dixielandový festival

30. AŽ 31. 7., Plzeň

Největší festival tradičního neworleanského jazzu v Česku letos přivítá sedm dixielandových a swingových kapel, hvězdou festivalu bude newyorský trumpetista Jon-Erik Kellso. Chybět nebudou ani tradiční průvody „New Orleans Parade“, které k poslednímu červencovému víkendu v Plzni neodmyslitelně patří. Více najdete ZDE.

ÚSTECKÝ KRAJ

Stezky uhlí: těžba z blízka

30. 7., LOM ČSA

Navštivte povrchový hnědouhelný lom za plného provozu. Exkurze zahrnuje průjezd Kopistskou výsypkou, kde si příroda vzala zpět, co si člověk bez ptaní vypůjčil. Na vlastní oči spatříte gargantuovská rypadla KU800 a RK5000. Těžbu hnědého uhlí budete moci pozorovat z bezprostřední blízkosti. Součástí výletu jsou také vyhlídka na zámek Jezeří nad okrajem hnědouhelného lomu, vyprávění průvodce o náročné práci horníků, off-road přejezdy výsypkami a jízda lomem. Výlet není vhodný pro děti mladší 12 let a těhotné ženy. Doporučují se uzavřené pevné boty s plochou podrážkou. Více najdete ZDE.

LIBERECKÝ KRAJ

Historickým vlakem Českým rájem

30. 7., Turnov

Svezte se historickým vlakem taženým parní a motorovou lokomotivou v trase Turnov – Rovensko pod Troskami a zpět, případně Turnov–Semily a zpět. Vlak by měla táhnout lokomotiva řady 310. Konkrétně jde o stroj 310.0134. Mezi nadšenci se jí přezdívá Babička. Vyrobila ji v roce 1913 První českomoravská továrna na stroje v Praze (později ČKD). Vlak bude sestavený z vozů řady Ce, mezi nadšenci známými jako Rybák. Více najdete ZDE.

Bohnice na Housce

30. A 31. 7., Hrad Houska

Tradiční akce pořádaná bohnickou psychiatrickou nemocnicí. Můžete si na ní vyzkoušet rozličná řemesla využívaná při pracovní rehabilitaci a zakoupit předměty, které byly vyrobeny pacienty v terapeutických dílnách a na odděleních nemocnice. Budete si moci vyrobit vlastní keramickou nádobu na hrnčířském kruhu, namalovat obrázek na textilní polotovar (tašky, hračky…), vyrobit košík z proutí či pedigu, odrátovat misku, zhotovit vitrážový šperk technikou Tiffany a mnoho dalšího.

Akčněji založení návštěvníci se mohou zúčastnit Bohnické bojovky, připravené psychoterapeutkami z Centra psychosociálních služeb. Její účel je zprostředkovat, jak se může cítit osoba, která trpí sluchovými halucinacemi, jenž vykonává více či méně náročné úkoly zaměřené na paměť, kreativitu, komunikaci a manuální dovednosti. Na festivalu má hrát i několik kapel a divadel. Více najdete ZDE.

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Noční hrané prohlídky Broumovského kláštera

29. AŽ 30. 7., Broumov

Noční hrané prohlídky broumovského kláštera se konají každý prázdninový pátek a sobotu od 21.00 hodin. Letos se zaměří na probíhající výstavu Tajemství Ďáblovy bible. Jde o největší rukopisnou knihu na světě. Pochází z třináctého století. Váží 75 kg a měří na výšku téměř jeden metr. Na konci třicetileté války ji ukořistili Švédové. V Broumově je momentálně k vidění její kopie. Příběh Ďáblovy bible je od dávných časů protkán mnoha neznámými. Co říkají věrohodné prameny a co je už legenda? Prohlídky trvají zhruba půl hodiny a je třeba je rezervovat předem. Více najdete ZDE.

Vycházky s ponocným

30. 7., Rtyně v Podkrkonoší

Pochůzky ponocného městem a jeho zpěv patří mezi historické tradice. Setkat se s ním můžete také ve Rtyni v Podkrkonoší. Ponocný vyrazí v historickém kostýmu s halapartnou a lucernou. Projde se zájemci městem a upozorní na zajímavé příběhy z jeho historie. Obchůzka trvá 45 minut. Více najdete ZDE.

Hledání pokladu v Almáriu

30. 7., Sobotka

V soboteckém muzeu Almárium vedle kostela sv. Máří Magdaleny se o prázdninách konají sobotní tematické dětské dny. Tahle sobota bude v duchu hledání pokladu. Čekají vás i hry, dílny a sportovní soutěže a spoustu zábavy pro malé i větší děti. Věkové rozmezí je od 9 do 16 let. Název muzea je od slova almara, neboli skříň, což je hlavní obsah sbírek instituce. Najdete v něm ale i loutky nebo historickou školní třídu. Parkoviště je 20 metrů od muzea přímo na Soboteckém náměstí. Více najdete ZDE.

Noční prohlídka. Poznat Helfštýn je možné i po setmění.

OLOMOUCKÝ KRAJ

Noční prohídky hradu Helfštýn

30. 7., Týn nad Bečvou

Hrad Helfštýn připravil letos pro návštěvníky tematické prohlídky zaměřené na konkrétní smysly. Na tuhle sobotu připadá zrak. Zájemci dostanou možnost poznat palácové torzo pomocí tzv. videomapingu. Jde o promítání na stěny paláce, při kterém se využívají i architektonické prvky celé stavby. Více najdete ZDE.

Zámecká degustace vína

30. 7., Zámek Jánský vrch, Javorník

Degustací provede Alexandr Burda, sommeliér, gastronom a pedagog Slezské univerzity v Opavě. Jejím tématem budou letní vína a letní variace. Degustovat se bude sedm vzorků. Přípitek proběhne v bývalém arcibiskupském sklepě v kastelánské zahradě. Vstupenky si můžete zakoupit v pokladně zámku Jánský Vrch – denně kromě pondělí 9.00–16.00 hodin (v dubnu pouze o víkendech od 9. 00 do 15. 00 hodin), či online prostřednictvím rezervačního systému. Pouze pro osoby starší 18 let. Více najdete ZDE.

PARDUBICKÝ KRAJ

Slet ultralightů v České Třebové

30. 7., Letiště Česká Třebová

Zváni jsou všichni piloti ultralightů i příznivci létání. Na programu jsou ukázky jednotlivých strojů. K vidění budou i historická letadla. Kromě velkých strojů předvedou své výrobky také letečtí modeláři, samozřejmě rovněž včetně letových ukázek. Na letiště budou skákat i parašutisté. Stroje mohou přilétat od dopoledních hodin. Odlety budou po 19. hodině. Letiště leží jeden kilometr na severovýchod od České Třebové. Občerstvení pro posádky bude zdarma. Zajištěno bude ale i pro návštěvníky. K dispozici je i sociální zařízení. Více najdete ZDE.

STŘEDOČESKÝ KRAJ

Mezinárodní den turistiky naboso na zímku Loučeň

30. 7., Loučeń

Odložte v labyrintáriu zámku Loučeň své boty a s nimi i stud. Vyzkoušejte nový životní styl a jinou formu zdravého pohybu – turistiku naboso. Čeká vás bosá vycházka po zámeckém parku, chůze poslepu pískovcovým labyrintem, bosý běžecký závod pro děti, přednáška o chození naboso, bosá prohlídka zámku s hmatovým překvapením, chůze ve žhavém uhlí, kuličkové hřiště a další aktivity bez bot. Více najdete ZDE.

Na voru po Vltavě

30. AŽ 31. 7., Kamýk nad Vltavou

Svezte se na replice voru, kterým se plavili voraři ze Šumavských hvozdů až na Výtoň do Prahy. Kamýcká plavba je však kratší, pluje se od přístaviště v Kamýku ke vzdutí přehrady. Jedna cesta má trvat cca 1,5 hodiny. Provoz voru začíná v deset hodin ráno. Vyplouvá ve dvouhodinových intervalech. Více najdete ZDE.

Konopišťská slavnost ovocných knedlíků

30. AŽ 31. 7., Benešov

Přijďte se nadlábnout oblíbené pochoutky arcivévody Františka Ferdinanda d´Este. Na nádvoří jeho posledního sídla se budou podávat švestkové a meruňkové knedlíky. Kromě nich můžete okusit i halušky od slovenského kuchaře a všechno to spláchnout pivem Ferdinand. Program doplní tvořivé dílny a v neděli rozezní nádvoří i středověká hudba kapely Dei Gratia. Návštěvníci se mohou těšit také na upravené prohlídky zaměřené na stolování v zámeckých jídelnách. Více najdete ZDE.

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Obléhání hradu Sovinec

30. A 31. 7., Hrad Sovinec

Očekávat lze skupiny historického šermu a tance. K vidění bude i výcvik dravých ptáků, kejklíři, fakíři nebo myší dostihy. Představí se stará řemesla včetně hrnčířství a kovářství. Pro děti bude ke zhlédnutí i šermířská pohádka. Více najde ZDE.

Na Shakespeara do Ostravy

29. 7. A 3O. 7., Ostrava

V Ostravě už od 18. července probíhají Letní shakespearovské slavnosti. Tento pátek a v sobotu bude možné zajít na Zkrocení zlé ženy (Bianku by chtěl každý, Katku ale ne! Děvče je to totiž víc než nevlídné.) Hraje se na Slezskoostravském hradě. Představení začíná ve 20.30. Vstup do areálu je možný o hodinu dříve. Více najdete ZDE.

