Trek na Lanzarote. Jedinečné spojení lávy a oceánu

Ostrov Lanzarote se nachází v severovýchodní části Kanárských ostrovů. I přesto, že je ostrov vulkanického původu, a je tedy tvořen vyvřelinami lávy, sopečnými krátery a jeho půda má typickou červenohnědou barvu, narazíte tu na několik set druhů rostlin. Trek vede napříč národním parkem Timanfaya v pohoří Montañas del Fuego, kde se můžete těšit na sopečný kráter Montaña Blanca a nádherné výhledy na oceán.

Když už ale na Lanzarote budete, máme pro vás tajný tip – trek na ostrůvku La Graciosa!

Los Volcanes a NP Timanfaya

Trek, který se táhne napříč ostrovem, známým svými čistými a prázdnými plážemi, začíná u hlavního města Accerife, které leží na východním pobřeží Lanzerote. Můžete jít celých 70 km treku, což vychází přibližně na 4 dny. Pokud máte méně času a chcete si užít i další aktivity na ostrově, můžete si vybrat pouze část treku, a projít si tak třeba jenom vybraný národní park.



Nádherný je úsek, táhnoucí se těsně po pobřeží Atlantiku na severu ostrova v národním parku Los Volcanes, který následně pokračuje národním parkem Timanfaya.

Jak už název napovídá, v rezervaci Los Volcanes si budete připadat jak na jiné planetě, protože tato část treku vás provede mrtvou lávovou krajinou. A to doslova. I samotná cestička vede po lávovém poli, které se zde vlévá do přímo do moře. Láva pokrývá široké okolí a občas je náročnější se orientovat – chvílemi musíte hledat značky na černé splývající zemi. Nemusíte se ale bát, není se moc kam ztratit a trek není náročný, je vhodný i pro úplné začátečníky. Doporučujeme však zvolit kvalitní obuv, protože skalnaté kusy lávy otestují její kvalitu.



Nejvýraznějšími prvky tohoto úseku jsou sopečné kužely Montaňa Corona a Cerro Hurón, jinak si ale budete připadat jako na černé poušti. Písek ale nečekejte. Je to krajina, kterou jinde nenajdete. Velkou odměnou jsou výhledy na rozlehlý oceán a jeho spojení s lávou. Tento úsek má cca 10 km a jeho cílem může být městečko Teguise, kde lze přenocovat a případně doplnit zásoby jídla. Za návštěvu v této oblasti stojí pevnost Castillo de Santa Barbara, odkud je nádherný výhled do okolí.



Po noci strávené v okolí sopečných vinic se vydejte na stezku kolem kráterů do NP Timanfaya, nacházející se na jihozápadě ostrova. Vynechat byste neměli krásnou pláž s černým pískem – Playa las Malvas. Největším lákadlem tohoto treku je ale obrovský sopečný kráter Caldera Blanca. Kromě toho, že je národní park Timanfaya celý zasypaný lávovými kameny, je okolí obřího kráteru plné dalších, menších kráterů. Pozorovat můžete vyhaslé lávové proudy, které zformovaly západní pobřeží ostrova. Pokud máte energii, vydejte se na horu Peñas del Cache, která je nejvyšším bodem na ostrově a měří 670 m.

V okolí parku je možnost přenocovat v další den se vydat na 20 km dlouhou zpáteční cestu do Arrecife a poznat tak i jižní část ostrova s vyhlášenými plážemi: Playa de las Mujeres, Playa del Papagayo a Playe Blance.



Ostrůvek La Graciosa

Asi málokoho napadne jet na tento malý odlehlý ostrůvek u hlavního ostrova Lanzarote. Jezdí se na něj z městečka Orzola lodí a opravdu to stojí za to.Pro milovníky osamocených neturistických cílů je to ale ráj. Na ostrůvku je jedna vesnička, ve které nenajdete ani asfalt. Budete si zde připadat jako v Africe. Písek na ulicích přímo vybízí k chození naboso. A celý ostrůvek je opravdu maličký, dal by se obejít i za jediný den. Kolem dokola vede jedna cestička a uprostřed ostrova se nachází pár kráterů, na které stojí za to vylézt.

La Graciosa a prázdné uličky

