Ve velkém stylu, ať jde o cokoli. Dolní Morava má tolik atrakcí, že je nestihnete všechny navštívit

Dolní Morava je atraktivním cílem pro turisty nebo rodiny s dětmi. Velkým magnetem pro návštěvníky je tu Mamutí horská dráha, která je nejdelší horskou dráhou v republice a druhou nejdelší v Evropě. Má 3 km, 25 zatáček a dosáhnete na ni rychlosti až 50 km/h.



Na start horské dráhy se můžete nechat vyvézt buď přímo na „bobu“ nebo sedačkovou lanovkou, nebo si tam po turistické cestě můžete dojít i pěšky. Také já si dráhu vyzkoušela a přiznám se, že mi sem tam nějaké to „vřísknutí“ z pusy vyletělo. Když nebrzdíte, je to opravdu adrenalin.

Podobnou dávku adrenalinu tu dostanete také v Adrenalin parku nedaleko nástupu sedačkové lanovky, kde můžete navštívit lanové centrum nebo skok do duchny ze 4 metrové výšky. Atrakcí číslo jedna je tu ovšem čtrnáctimetrová adrenalinová věž, ze které se dá pomocí brzdícího lana skočit nebo se nechat zhoupnout na obří houpačce až z výšky 13 metrů. Sice jsme u houpačky stáli jen jako diváci, ale díky křiku účastníků jsme měli skoro pocit, že se houpeme taky.

Nejvíc mě tu ale do kolen dostal Mamutíkův park u nástupu lanovky. Z počtu atrakcí doslova přecházel zrak, a kdybych takové místo mohla jako malá navštívit, nikdy by mě odsud rodiče nevytáhli. O Dolní Moravě se říká, že už je trochu „megalomanská“, ale v případě tohoto dětského parku na tom za mě není nic špatného, protože děti se tu nejen zabaví, ale potrénují i koordinaci a balanc na takových překážkách, o kterých jsme si my jako malí mohli jen nechat zdát. Vodní hřiště je zase učí, jak funguje voda a jaké jsou její vlastnosti.

Hezky propracovaný tu je Lesní zážitkový park, který zahrnuje lanové překážky ve stromech, všechny jsou ale kolem dokola zajištěné sítí, takže dětem se tu prakticky nemůže nic stát. Sítí jsou tu zajištěné například i sjezdy po laně na kladce. Kromě toho si tu děti můžou hrát i v domečcích zavěšených na stromech v různých výškách, do kterých se dostanou třeba po lanovém mostě nebo šplhacím tunelem.

Dolní Morava v kostce: Vzdálenost z Prahy 3 hod 13 min

1 jízda na lanovku pěší dospělí 180 Kč



1 jízda trailpark dospělí 220 Kč



Celodenní jízdné do trailparku dospělí 620 Kč



Zapůjčení celoodpruženého kola 1290 Kč/den



Zapůjčení pevného kola 690 Kč/den



Zapůjčení celoodpruženého elektrokola 1490 Kč/den



Zapůjčení pevného elektrokola 990 Kč/den



Obří houpačka 1 osoba 200 Kč



1 skok do duchny 90 Kč



Zajímavým zážitkem i zkušeností tu může být i Mamutíkův vodní park, kde si děti mohou na malém jezírku, tedy Mamutíkovo louži, vyzkoušet jízdu na voru a zjistit tak, jak funguje pohyb na vodě a v rámci jezírka můžou i doplout do herních domečků.



My jsme na Dolní Moravě nevynechali ani návštěvu Stezky v oblacích, která už je takovým „solitérem“ Dolní Moravy. Stezka sice může působit trochu „kovově“, nicméně když stojíte přímo na ní, tak hlavní roli hraje dřevo, nikoli železo, takže procházka po dřevěném zatočeném chodníku s výhledem nejen do oblak, ale i do krajiny, tu má i svoje přírodní kouzlo.

Zatímco samotná procházka po Stezce je záležitostí klidně pro celou rodinu, odpočinková síť, tedy kapka ve výšce 55 metrů je záležitostí spíš pro odvážlivce. Já osobně jsem byla ráda, že jsem se po síti dokázala projít, přiznám se, že lehnout si na břicho čelem dolů jsem se neodvážila.

Pokud chcete na Dolní Moravě s celou rodinou navštívit vícero atrakcí, vyplatí se zakoupit spíše Mamutíkův Family Ticket, který platí pro celou rodinu, stojí 1990 Kč a zahrnuje lanovku tam i zpět, Stezku v oblacích a Mamutíkovi zážitkové parky.

O Dolní Moravě je hodně slyšet nejen v oblasti rodinných výletů, ale už i na poli trailového bajkování. Nové traily tu mají za úkol zalíbit se široké škále cyklistů od začátečníků přes enduristy až po vyznavače slopestylu. V tuto chvíli se tu můžete projet na jednoduchém modrém Selském trailu, náročnějším červeném Lesním trailu a těžkém černém Mamutím trailu s obřími skoky.

Na zahřátí jsme se tedy hned po výstupu ze sedačkové lanovky vydali na modrý Selský trail, který slibuje poctivých 7 km flowtrailu. Pro připomenutí – flowtrail je pozvolně klesající trail, který bývá vyhlazený a není potřeba na něm příliš šlapat ani brzdit. Modrý flowtrail na Dolní Moravě kloubí terénní vlny a klopené zatáčky, které můžou být pro úplného začátečníka příliš vysoké, nicméně v takovém případě je tu dost prostoru na to, aby se zatáčky daly vykroužit i ve spodních částech klopenek, a jedete tak prakticky po „nenaklopeném“ úseku.

Modrý Selský trail nabídne několik zajímavých úseků. Zatímco v úvodní pasáži je často potřeba šlápnout do pedálů a trail vede víc po vrstevnici než z kopce, prostřední pasáž po krátkém výjezdu se dá krásně vykroužit bez brzd i bez šlapání. Jde o „tobogán“ s krásně vyhlazenými klopenými zatáčkami, ve kterých se můžete dostat do maximálního náklonu a zatáčce můžete stoprocentně věřit, že vás podrží. Opravdu pěkná stavitelská práce! Příjemné flow má pak i dolní část trailu, která se vine v akorátním tempu po hliněném povrchu lesem.

Červený Selský trail už ovšem laťku nastavuje ne o jeden, ale možná hned o dva stupně výš. Je rychlejší, puštěný víc z kopce, takže šlapat se tu na rozdíl od modrého nemusí a i jeho klopené zatáčky jsou vyšší. Už tady narazíte i na nějakou tu kamenitou pasáž nebo zpestřující dřevěnou lávku.

Počítejte ale s tím, že skoky na tomto trailu mají větší rozměry, než byste na červeném trailu očekávali. I zkušeným jezdcům tu doporučujeme si lavice nejdřív prohlédnout, některé jsou kratší, některé delší a nedoskočení může být nepříjemné. I v tomto případě ale klobouk dolů před staviteli, kteří skoro až s geometrickou přesností vybudovali takhle rychlou a zábavnou „dráhu“ pro bikery.

Černý Mamutí trail pak kombinuje lesní technický trail a skoky, ze kterých zrak přechází. Černý trail začíná odbočkou po pár zatáčkách na červeném trailu, kdy se zanoří do lesa a prověří vaše technické schopnosti na kořenech a kamenech. Tady už žádnou vyhlazenost nečekejte, tady to pořádně drncá!

Nad čím nám tu ale zůstával rozum stát, byly skoky doslova mamutích rozměrů, které u nás nemají obdoby a které už jsou záležitostí jen pro profíky. Skoky se tu ale vždy dají objet po technickém trailu, takže si „černého mamuta“ můžou projet i ti, co jim delší pobyt s kolem ve vzduchu nedělá dobře.

Teplé jídlo si na Dolní Moravě můžete dát na chatě Slaměnce u výstupu lanovky, v samoobslužné jídelně Marcelka u nástupu lanovky nebo v restauraci U Slona u centrálního parkoviště. V kiosku v Mamutíkovo parku si můžete dát například bruselské wafle a různé druhy zmrzlin a na večeři doporučujeme obslužnou restauraci Terezka, kde se vaří do 21:30 a kromě minutek nabídne i 8 druhů pizzy.

Tipem na cenově dostupné ubytování na Dolní Moravě jsou Apartmány u Aloise, které budou zajímat možná hlavně bikery, protože se tu dá bydlet ve větším počtu (na jednom apartmánu až ve 12 lidech) a pro úschovu kol je tu určená prostorná garáž se stojany přímo vedle parkoviště.