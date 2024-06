Nejkrásnější růže mají v Blatné. Poslední červnový víkend je jako stvořený pro návštěvu výstavy trnitých krásek

Kolem Blatné k Dientzenhoferovu kostelu a Paštické smrti Start a cíl: Náměstí Míru v Blatné Délka trasy: 13,1 km Čas: 4 hodiny pěšky nebo 1 hodina na kole Náročnost: ★★★✰✰ Zajímavost: Severně od Blatné je obec Paštiky. Stojí tam kostel sv. Jana Křtitele, který patří k nejhezčím památkám Blatenska. Byl postaven v letech 1747–1753 na místě staršího gotického kostelíka podle plánů Kiliána Ignáce Dientzenhofera; šlo o jednu z jeho posledních staveb. Nad vchodem do areálu kostela si všimněte dvou kamenných umrlčích hlav, přezdívaných Paštická smrt. V březnu 2020 byly ukradeny, ale o pár dní později je zase někdo ke kostelu vrátil. Cesta: Z náměstí Míru v Blatné se po cyklotrase 311 vydáte do Paštik. Zastavte se u kostela a pak pokračujte po modré a žluté značce k nádraží Bezdědovice. Další úsek cesty vede přes pole po neznačené cestě do Chlumu. Dál do Hajan vás opět povede modrá značka, odtamtud se pak po cyklotrase 31 vrátíte do Blatné.