Po českých hranicích ušel v pandemii dva tisíce kilometrů. A rád poradí, kam se vydat a nenarazit na davy turistů

Kdy jindy prozkoumat krásy rodné země než v době pandemie, kdy je cesta do zahraničí málem těžší než za dob komunismu? Projekt Stezka Českem Martina Úbla, trasa o délce dvou tisíc kilometrů kolem celé republiky, mapuje neprobádané kouty a ukazuje, že i Sněžku nebo Pravčickou bránu lze spatřit bez davů turistů.

Po měsíční uzávěře celé republiky jsou lidé natěšení vyrazit ve volném čase dál než za hranice své vsi, města nebo okresu. V době pandemie však ani na čerstvém vzduchu není žádoucí potkávat davy, a tak vyvstává poptávka po místech co nejdál od civilizace, kde by člověk mohl alespoň na chvíli zapomenout, že po celém světě řádí covid-19. Přesně taková hledal sedmatřicetiletý Martin Úbl, když loni na jaře virus dorazil i do Česka.