Žulový ráj La Pedriza a další klenoty španělské přírody v okolí Madridu

Jelikož koronavirová krize do značné míry omezila městský život a znepřístupnila řadu oblíbených památek, putování přírodou se jeví jako skvělý alternativní způsob, jak trávit volný čas. Například národní park Sierra de Guadarrama, který se nachází nedaleko španělského hlavního města, je vyhledávanou destinací příznivců zimních sportů a horské turistiky.

Na své si však přijdou i ornitologové a milovníci rostlin – oblast je totiž známá i pro svou rozmanitou faunu a flóru. V přilehlém okolí Madridu však leží i mnoho dalších opomenutých míst, která stojí za návštěvu a jimž se za normálních okolností nedostává takové pozornosti, jakou by si zasloužila.



Pohoří Sierra de Guadarrama se rozprostírá nedaleko Madridu. Vesnice v horách se postupně proměnily v rekreační střediska a národní park, jehož je toto pohoří dominantou, je dnes oblíbený mezi turisty, cyklisty i nadšenci pro jízdu na koni a lyžování. Zdejší hory jsou oblíbeným únikem z ruchu hlavního města do přírody, a to hlavně pro svou snadnou dostupnost – nabízejí nespočet tras a jednodenních výletů.

Obec Guadarrama, podle níž je horská oblast pojmenovaná, kromě krásné přírody obestírá i bohatá historie. V antickém období jí procházela římská obchodní cesta, která vedla do nedalekého údolí Fuenfría. Samotný národní park Sierra de Guadarrama sice vznikl teprve v roce 2013, ale i přes to má rozhodně co nabídnout – jezera a laguny, hluboké lesy a dechberoucí horská panoramata představují pouze zlomek toho, co lze v národním parku zahlédnout.

Pravidelné online zpravodajství o cestování v době Covidu přináší portál Hedvábná Stezka.

Speciální návštěvnický program skýtá hned několik způsobů, jak krásy a taje parku objevovat; španělská vláda turistům zpřístupnila hned čtyři rozsáhlé trasy, přičemž každá z nich se soustředí na odlišné aspekty. První z tras návštěvníky provází lesy Cercedilla a Fuenfría, další vede ke geologickému útvaru ve stejnojmenné části parku, která nese název La Pedriza. Třetí a čtvrtá z tras lákají na výhled na ledovcová jezera a údolí Lozoya, kterému dominuje romantické říční panorama.



Ráj pro horolezce i ornitology

Přístup do oblasti La Pedriza vede z přilehlého městečka Manzanares el Real. V obci se nachází hrad Mendoza, který se několikrát objevil na filmovém plátně. K hradu náleží i ruiny staré pevnosti, která na jeho místě stála předtím a nyní patří do zahradního komplexu. Kromě hradu se ve městě nachází i kostel ze 14. století. La Pedriza je oblíbenou destinací lezců po skalách – vlivem eroze se v oblasti nachází mnoho balvanů, útesů a dalších geologických útvarů. Z Česka jsme zvyklí na skály pískovcové, ale žulové útvary, a navíc v takovém nakupení, se jen tak nevidí. Není divu, že úchvatná La Pedriza láká lezce z celého světa.

Taktéž zde rostou endemické rostliny typické pro horské oblasti. La Pedriza je zároveň domovem mnoha druhů dravých ptáků, zejména pak supů bělohlavých, které v parku lze zahlédnout během hnízdící sezóny.

V samotném středu chráněné krajinné oblasti se nachází také park Peñalara, kde lze najít nejvyšší bod pohoří Sierra de Guadarrama. Stejně tak, jako ve zbytku parku, se i zde nachází husté lesy a jezera. I tato oblast se může pyšnit dravým ptačím domorodcem, jímž je orel iberský. V zimě se jedná o oblíbený cíl lyžařů toužících po adrenalinu, protože místní skalnatá krajina láká k freeridingu. Opomenout nelze ani vodopády Purgatorio, které tvoří největší přítok řeky Lozoya.

Cesta k vodopádům

K vodopádům se dostanete pouze pěšky – cestou lze narazit na klášter Santa María de El Paular, který byl již v roce 1876 prohlášen za kulturní památku a byla by škoda jeho návštěvu vynechat. V minulosti nahradil vypálený kartuziánský klášter a tamějším mnichům posloužil jako nové útočiště. V klášteře je možné se ubytovat v bývalých mnišských pokojích. Kolem je naprosté ticho a klid. Kromě ubytování je možná samozřejmě i prohlídka kláštera. Všimněte si především nádherného oltáře a sbírky obrazů v kapli, kterou spravuje El Prado, muzeum Madrid.

Úzká a klikatá cesta k vodopádům vede přes impozantní Perdónský most, jehož dominantou jsou tři žulové oblouky. Těsně před cílem se nachází malebný potok Aguilón, od nějž se návštěvníci dostanou k dřevěné vyhlídce, z níž lze sledovat samotné vodopády.

Region Madridu je turistům přístupný

Ačkoli jsou některé španělské regiony uzavřené a je umožněno cestovat pouze v rámci jednotlivých autonomních oblastí, region Madridu a jeho okolí je turistům přístupný a na svých vnějších hranicích otevřený – namátkové kontroly se vám tedy vyhnou.

Článek vyšel ve spolupráci se španělskou centrálou cestovního ruchu Turespaña. Více informací naleznete na www.spain.info.



Ubytovací zařízení fungují bez omezení a v omezeném počtu je možné posedět i v restauraci či na terase (maximálně 6 osob na terase u jednoho stolu). Co se týče aktivní turistiky, skupiny nesmí překročit počet dvaceti členů bez průvodce – v případě, že skupinu vede horský vůdce, povolený počet účastníků stoupá na dvacet pět. Vzhledem k riziku nákazy koronavirem je nutné platná nařízení dodržovat bez výjimky.