Předvolební chaos. Co vše jsou peníze na kampaň, pátrají strany

PRAHA Když se v létě roku 2010 sčítaly sumy utracené za předvolební kampaň, kalkulačky ukázaly astronomická čísla. Vítězná ČSSD pod vedením dua Jiří Paroubek – Jaroslav Tvrdík utratila za inzerci bezmála půl miliardy korun. To letos nehrozí. Poprvé se volby do sněmovny konají v režimu, kdy politické strany mohou za kampaň utratit každá maximálně 90 milionů korun.

Na vše navíc přísně dohlíží nově ustavený Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí.



Volební kampaň se díky tomu od těch předchozích liší. Síly jsou vyrovnanější. V táborech hlavních rivalů – ČSSD a hnutí ANO – se kvůli tomu objevila nervozita, zda jejich předvolební tažení na voliče zapůsobí. „Mám pocit, že letos je kampaň taková nijaká. Na ulicích a náměstích není poznat, že se blíží důležité volby,“ řekl LN pod příslibem anonymity člověk blízký vedení ANO. Na podobné názory lze narazit i v kuloárech ČSSD.



Jako s každým novým zákonem se na počátku praxe ukazují slabiny, které nebyly při schvalování domyšleny. Nikdo si není jistý, co a jak se počítá do limitu, úřad hledá odpovědi za běhu. Zabývá se třeba knihou Andreje Babiše o jeho dlouhodobých vizích – v první várce titulů nebyl řádně označen zadavatel a zhotovitel. Další problém je s knihou z dílny člena ČSSD. Opět je o Babišovi, ale tentokráte v kritickém duchu a mohla by být teoreticky započtena do limitu ČSSD. Zatím tedy nikdo neví, kudy vede dělicí linie.

Ještě větší úskalí představuje internet. Když někdo pustí ven hanlivé politické video z nedohledatelné adresy v cizině, těžko se najde autor, a komukoli se tak přičtou náklady do limitu. V tom je prostor pro obcházení zákona.

Politici mají k novému kontrolnímu úřadu respekt, chyby znamenají mediální ztráty. „Kdybych byl volebním manažerem a chtěl stranu uchránit problémů, pořád se preventivně dotazuji na naše stanoviska,“ říká člen dohledového úřadu Jan Outlý.