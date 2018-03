‚Chceš sex? Jdi volit.‘ I tak vypadá prezidentská volební kampaň v Rusku

MOSKVA/PRAHA „Tak ty nechodíš k volbám, hochu? To máš tedy smůlu.“ Po tomto konstatování se dívka chlapci vysmekne z náručí a s výkřikem „volby jsou jen pro dospělé!“ nechá překvapeného chlapce napospas chtíči. I tohle je prezidentská volební kampaň v Rusku roku 2018.

Šokující a pro Kreml krajně nepříjemné zprávy zveřejnila včera státem kontrolovaná agentura pro výzkum veřejného mínění VCIOM. V Moskvě a Petrohradě se počet lidí, kteří jsou 18. března odhodláni v prezidentských volbách dát svůj hlas současné hlavě státu Vladimiru Putinovi, snížil o více než deset procent. Zatímco v lednu by ve dvou největších městech získal Putin skoro 70 procent hlasů, nyní to vypadá jen na 57 procent. A podobný trend byl zaznamenán i v dalších ruských milionových městech.

Kreml proto musel vytáhnout nějakou novou zbraň. Potřebuje lidi zvednout z divanů a dostat je do skoro stovky tisíc volebních místností. Šokovat, nalákat, vyděsit a zaujmout nebo i vzrušit.

Volby pro dospělé

Ruská vládnoucí administrativa potřebuje mít jistotu, že Putin bude nejen zvolen, ale rovnou s drtivou převahou. Nejlepší varianta by byla takzvaných 80 na 80 (80procentní účast a 80 procent hlasů pro současného prezidenta). Realističtější je přece jen o něco nižší výsledek – 70 na 70. I to by ale bylo vnímáno jako úspěch současného ruského lídra.

Reklamní experti se rozhodli cílit na mladé. A tak se do kampaně dostal ve značné míře i sex. Videoklipy nebo fotky s různými slogany se šíří po internetu a jsou k vidění v časopisech, jako je žurnál pro muže Maxim. Série nazvaná Volby jsou jen pro dospělé je dílem agentury BlackLight, která vsadila na primitivní sexuální obhroublost, vnadné tvary a lascivní náznaky.

Největší ohlas má zatím erotický videoklip z dílny firmy Rosvideo (má mezi svými klienty i Gazprom či Sběrbank), který viděly už skoro tři miliony lidí. Děj se odehrává v nočním klubu, kde se seznamuje dívka s chlapcem. Děvče odmítne další intimní sbližování, když zjistí, že chlapec nechodil k volbám.

Na sociálních sítích existuje i stránka, která je vybavena úvodní fotografií připomínající pozvánku do veřejného domu. Obrovské poprsí je ztěžka vecpané do podprsenky a vedle se skví nápis „do voleb zbývá XY dní“. Kdyby někdo nepochopil, komu dát hlas, napoví mu fotografie srdce vyříznutého v podprsence, uprostřed něhož, přímo ve štěrbině mezi vnadami, je tvář prezidenta Putina.

Selfíčka s volební urnou a bujná ňadra v pozadí

Není známo, jak velké je spoluautorství Kremlu na těchto předvolebních materiálech. Ovšem už v srpnu loňského roku prezidentská kancelář oznámila, že je připravena ke spuštění „zcela ojedinělá digitální strategie, která bude využívat sociálních sítí V Kontaktě a Odnoklasniki“. Už tehdy se zdůrazňovalo, že nepůjde o prvoplánovou podporu Putina, ale hlavně o to, aby lidé přišli k volbám.

A tak se kromě prodeje levných potravin a upomínkových předmětů ve volebních místnostech vymýšlejí i „lákavé“ soutěže – třeba o nejlepší selfie s volební urnou. Když na fotce bude navíc vnadná dívka – symbol letošních ruských prezidentských voleb – tím lépe.