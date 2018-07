Chci být prostředníkem mezi uprchlíky a světem, říká současný umělec Bryan McCormack

PRAHA/OSTRAVA Byan McCormack je původem irský umělec, který v rámci svého posledního projektu Včera, dnes a zítra obráží uprchlické tábory po celém světě a nechává uprchlické děti zachytit na barevných obrázcích jejich minulé i současné životy. Bryan McCormack v červenci vystoupí na festivalu Meltingpot v Ostravě

Lidovky.cz: Rozjel jste velmi ambiciózní a mnohovrstevnatý projekt. Čeho v něm chcete dosáhnout, abyste si řekl, že jste svůj cíl splnil?

Chci, ačkoliv to určitě zní namyšleně, dát hlas těm, kteří ho nemají. Příběhy uprchlíků, působivé kusy jejich životů, často zůstávají neveřejné. Pokud má ale někdo co říct, pokud to chce říct, tak by to měl svět poslouchat. Já jsem vlastně takovým prostředníkem na té cestě. A bude to cesta velmi dlouhá. Každopádně se snažím těm lidem pomoct a každá pomoc, i ta nejmenší, je krokem dobrým směrem.

Lidovky.cz: Projekt jste nazval Včera, dnes a zítra (Yesterday - Today - Tomorrow). Proč zrovna tak?

Jazyková domluva je často problémová. Chtěl jsem ten jazyk co nejvíce zjednodušit a použil jsem pro to tři základní pojmy, které jsou vnímány stejně v každé kultuře po celém světě: minulost, současnost a budoucnost. Uprchlíkům pak dávám za úkol nakreslit jejich minulý život, jejich současný život a jak si představují, že jejich život bude vypadat v budoucnu.

Lidovky.cz: Jaká je práce s uprchlíka a dětmi uprchlíků po kreativní stránce?



Neexistuje tu žádná kreativní stránka, ale pouze ta lidská stránka. Většinou dorazím na místo se skupinou dobrovolníků. Pak si vyslechneme jejich příběhy, poslechneme si co je trápí a poprosíme je, zda by to za pomocí barevných tužek nemohli zachytit. V kreativním vyjádření nehraje roli jazyková bariéra. Ten poslední a nejdůležitější krok je poslat jejich hlasy do světa, který je snad vyslyší.

Lidovky.cz: Myslíte, že toto obrazové zachycení uprchlické krize lidem pomůže v jejím pochopení více, než když si o ní například něco přečtou?

MELTINGPOT Inspirativní řečníci, zajímavé přednášky, možnost diskuse - to je ve zkratce mezinárodní fórum Meltingpot v rámci Colours of Ostrava, které se uskuteční od 18. do 21. 7. 2018. Celý program fóra Meltingpot najdete zde.

Takhle bych to vyloženě neřekl. Věřím tomu, že pomůže úplně vše a to, jakou měrou, je už nepodstatné. Jsem rád, že přispívám svou trochou do mlýna.



Lidovky.cz: Ve svých přednáškách často mluvíte v případě uprchlíků o „ztrátě vrozené kultury“. Co to znamená a proč je to podle vás tak špatné?

Každý z uprchlíků si s sebou do nové země přináší část své staré domoviny a část toho, kým byl předtím. Všichni navíc máme nějakou národní tradici a nějaké kořeny, ať už kulturní nebo sociální. To jsou ale dotyční často nuceni nechat všechno za sebou. Je docela jasné, proč je to celé špatně.



Lidovky.cz: Kolik už těch kreseb v současné chvíli máte?

Myslím, že jich už bude hodně přes tisíc.

Lidovky.cz: Vy ty kresby zveřejňujte na sociálních médiích. Proč ale neuspořádáte plnohodnotnou výstavu například v nějaké světové galerii?

Rozhodně proto, že si přeji, aby se to dostalo k co největšímu počtu lidí. To je dnes možné výhradně za použití sociálních sítí. Nějaká výstava v galerii se tomu opravdu rovnat nemůže.

Lidovky.cz: Myslíte, že váš projektu může zarezonovat i v zemi, která má tak málo uprchlíků, jako je Česká republika? Francie, kde teď bydlíte a tvoříte, jich má určitě mnohem více.

Na tom ale přece vůbec nezáleží. Tenhle projekt by měl rezonovat všude a všem nezávisle na jejich národnosti. Uprchlická krize je krizí v mezinárodním měřítku.



Lidovky.cz: Na co se lidé v Ostravě mohou během Vašeho vystoupení těšit?

Doufám, že jim pomůžu lépe pochopit uprchlickou krizi. Snad alespoň trochu.