Chertoff: Rusové chtějí ovládnout naše srdce. Postavit se jejich vlivu musíte hned, říká exministr bezpečnosti USA

PRAHA Dlouhodobě bude největším problémem Čína, ale aktuální hrozbu pro demokratické státy představuje Rusko a musíme s tím něco dělat, vysvětluje v rozhovoru s LN Michael Chertoff, bývalý ministr vnitřní bezpečnosti USA. Migraci přirovnává k oceánu, který – když se rozbouří – si cestu přes překážky vždy najde.

LN: V současnosti dáváte dohromady mezinárodní tým, jehož členy jsou mj. bývalý americký viceprezident Joseph Biden či bývalý generální tajemník NATO Rasmussen. Cílem je postavit hráz rostoucímu ruskému vlivu, který podle vás hrozí rozložit demokratické státy…

Ano, kromě těch dvou, jež jste jmenoval, se v tom projektu angažuje i řada dalších lidí. Nejde jen o Rusko, které jste zmínil, ale principiálně o jakoukoli cizí mocnost, jež by se mohla pokusit ovlivnit volby v demokratických zemích. Říkejme tomu volební špionáž. Je ovšem pravda, že Rusové jsou v těchto praktikách teď zdaleka nejaktivnější. A dělají to už řadu let, to není vývoj posledních měsíců.

LN: Současné Česko se mnohým jeví jako určitá vstupní brána ruského vlivu do Evropy. Český prezident Miloš Zeman mnohokrát vyjádřil k Rusku sympatie, působí tu hodně ruských firem i dezinformačních spolků, ruské velvyslanectví v Praze zaměstnává disproporčně velký počet lidí, včetně zjevných špionů. Vnímáte tohle ve Spojených státech? Je Česká republika považovaná za potenciálně nespolehlivého spojence?

Neřekl bych. Většina Američanů, pokud se o věc zajímají, vnímá Českou republiku pozitivně. S tou silnou ruskou přítomností v tom přece nejste sami. Třeba v Německu je byznys s Rusy také velké téma, obchodní firmy se na to dívají pragmaticky – Rusové jsou pro ně prostě tu konkurenti, tu kooperanti, nic víc.

LN: Co je podle vás nebezpečnější: ruské aktivity v kyberprostoru, nebo přímé ruské financování stran či spolků, které v demokratických státech působí legálně, přitom však jsou k demokracii nepřátelské?

Určitě to první. Máme tu velmi mnoho důkazů o diverzních ruských aktivitách na internetu, na sociálních sítích, jejichž cílem je například prosadit v demokratických státech do obecného povědomí Rusům nakloněné kandidáty či celé strany. Nejsou to přitom žádné primitivní metody, jak si mnoho lidí myslí. I nabourání se do algoritmu, který například jimi preferovanou myšlenku či osobnost ve vyhledávačích „vyzvedne“ nahoru, může být velmi účinné – když to uděláte desettisíckrát, stotisíckrát.

Dovolte mi to vyjádřit ohraným, ale velmi přesným bonmotem: Rusové se chtějí nabourat do našich myšlenek a srdcí, o to tady jde. A zneužít toho pro své cíle.