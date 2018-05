Chilští biskupové kvůli krytí zneužívání nabídli papeži svou rezignaci

VATIKÁN Všech 34 chilských biskupů, kteří s papežem v minulých dnech jednali kvůli sexuálnímu zneužívání mladistvých a jeho krytí chilskou katolickou hierarchií, v pátek nabídlo rezignaci. Papeže, svou vlast i oběti zároveň požádali o odpuštění. Podle agentury AP jde o největší personální otřesy ve skandálu kolem zneužívání dětí, s kterým se katolická církev potýká už léta.

Papež biskupy obvinil, že ničili důkazy o sexuálním zneužívání a tlačili na právníky, aby obvinění bagatelizovali. Tím podle něj vážně pochybili, protože nechránili děti před pedofilními kněžími. Zatím není jasné, zda papež rezignaci biskupů přijal.



Ve čtvrtek skončilo ve Vatikánu třídenní neveřejné jednání papeže s 34 chilskými biskupy kvůli skandálu, který vyvolalo zneužívání nezletilých vlivným chilským knězem a jeho krytí nadřízenými. V dokumentu o deseti stranách, který biskupové v úterý od papeže obdrželi, František uvádí, že chilská církevní hierarchie při řešení případů zneužívání udělala „vážné chyby“ a nese kolektivní vinu za to, že katolická církev kvůli skandálu ztratila na důvěryhodnosti.

František chilské biskupy do Vatikánu svolal poté, co přiznal, že on sám vážně pochybil při posuzování případu chilského biskupa Juana Barrose. Ten údajně zneužívání nezletilých kněžími kryl.

Barros byl dlouholetým blízkým spolupracovníkem kněze Fernanda Karadimy, kterého Vatikán v roce 2011 uznal vinným ze sexuálního a psychického zneužívání mladistvých. František při lednové návštěvě Chile šokoval tím, že se biskupa Barrose zastal.

Papež vyslal odborníka na sexuální zločiny

Na konci ledna papež do Chile vyslal nejuznávanějšího odborníka Vatikánu na sexuální zločiny, maltského arcibiskupa Charlese Scicluna, aby případ prošetřil. Ten ve spolupráci s dalším kolegou poskytl papeži vyšetřovací spis o 2300 stranách. Spis dosud nebyl zveřejněn, ale klíčová zjištění byla citována v poznámkách dokumentu, který papež předal biskupům v úterý. Dokument zveřejnila chilská televize T13 a Vatikán v pátek potvrdil, že je pravý.

František v dokumentu uvedl, že kauzy podepřené jasnými důkazy církev vyšetřovala povrchně nebo vůbec. V jiných případech biskupové a nadřízení nechránili děti před pedofily - zde papež narážel na nárůst sexuálního zneužívání v chilských církevních řádech v posledních letech.

Papež napsal, že někteří z podezřelých sice museli pro „nemorální chování“ z dané kongregace odejít, ale za své trestné činy se dočkali jen minimálního postihu. Navíc skončili v jiné diecézi, kde mohli opět pracovat s dětmi a nezletilými.

Z vyšetřování také vyplývá, že na církevní představitele, kteří zneužívání vyšetřovali, byl vyvíjen tlak shora, aby ničili kompromitující dokumenty v církevních archivech.