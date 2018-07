Thajští záchranáři už mají plán, jak dostat uvězněný fotbalový tým do bezpečí. Začali s lekcemi potápení

BANGKOK První lekce v plavání a potápění dostala ve středu skupina 12 chlapců a jejich trenér, které záchranáři objevili v zaplaveném jeskynním komplexu v Thajsku. Vedení záchranného týmu zvažuje možnosti, jak je dostat ven; ve středu uvedlo, že někteří mohou zůstat v jeskyni déle, pokud jejich zdravotní stav neumožní absolvovat složitou cestu. Lékař některým z nich ošetřil drobná zranění, jinak vesměs nemají zásadní zdravotní problémy, informovala agentura AP.

Potápěči thajského námořnictva zveřejnili video, na němž se malí fotbalisté zabalení v termoizolačních fóliích postupně představují a každý z nich přidává thajský pozdrav se sepnutými dlaněmi. Od nynějška už s chlapci ve věku 11 až 16 let a jejich 25letým trenérem fotbalu v podzemí nastálo zůstanou dva lékaři potápěčů thajského námořnictva. Mladíci, k nimž první záchranáři doplavali v pondělí, tedy devět dní po jejich zmizení, na záznamu většinou působí klidně a optimisticky.



„Voda má velkou sílu a prostor je úzký. Na záchranu těch dětí je potřeba mnoho lidí,“ řekl ve středu novinářům vicepremiér Pravit Vongsuvan. „Teď ty děti učíme plavat a potápět se,“ dodal s tím, že pokud by opadla voda a záchrana by byla snazší, pak by byla provedena rychle.

Právě způsob vyvedení chlapců z jeskyně, kde jsou soustředěni na vyvýšeném místě asi čtyři kilometry od jejího ústí, zůstává zatím předmětem dohadů. Zatímco thajské úřady stále preferují variantu, že chlapci si osvojí základy potápění a budou schopni absolvovat náročnou cestu v doprovodu zkušených potápěčů, zahraniční experti varují, že tato akce by byla velmi nebezpečná. Rozumnější bude podle nich počkat, až opadne voda. Zkušeným potápěčům trvalo zdolání náročného úseku tři hodiny.

Záchranáři se snaží vodu odčerpat

Technici odčerpávají z jeskyně desítky milionů litrů vody denně, hladina klesá o centimetr za hodinu. Koncem týdne se ale očekávají silné deště, při nichž by mohla hladina opět stoupnout. Pokud k tomu dojde, mohlo by to ohrozit zásobování týmu fotbalistů i vzduchovou kapsu, v níž se nacházejí. Thajské úřady uvedly, že s jistotou dokážou zabránit tomu, aby na místě, kde se fotbalové mužstvo přezdívané Divočáci nachází, voda stoupla.

Pomoc Thajsku nabídl i český premiér Andrej Babiš - na twitteru v té souvislosti zmínil vyslání hasičů a čerpadla firmy Sigma Group. „Mluvil jsem s majitelem Sigmy Milanem Šimonovským. Naše čerpadla jsou nejlepší na světě, po povodních mají státní hmotné rezervy na skladě čtyři kusy s výkonem 400 litrů za sekundu, naši hasiči je zvládají perfektně. Volal jsem thajskému chargé d’affaires a nabídl pomoc vlády chlapcům uvězněným v thajské jeskyni,“ napsal Babiš.

Někteří uvěznění chlapci můžou zůstat v jeskyni déle

„Pokud bude jejich stav dobrý a budou stoprocentně připraveni, mohou ven,“ prohlásil ve středu místní guvernér dohlížející na práce záchranného týmu. Řekl také, že pokud někteří chlapci nebudou připraveni či budou mít zdravotní obtíže, mohou v jeskyni zůstat déle. Jejich zdravotní stav bude vyhodnocován každý den. První potápěčské lekce se podle něj konaly na suchu a ke skutečným ponorům se chlapci dostanou až později. Prozatím nacvičovali dýchání v potápěčských maskách.

Potápěči jim mezitím dopravují další nutné zásoby, mimo jiné posilující vitaminovou výživu. Kvůli zlepšení možností komunikace se rovněž pokoušejí do jeskyně dostat optické vlákno, které by chlapcům zajistilo telefonické připojení k internetu. První pokusy však zmařila voda.