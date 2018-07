ŠINDELÁŘ: Chorvatská pohádka. Vyhrají jako první tým z východní Evropy MS?

PRAHA Dosud nikdy v historii se nestalo, aby fotbalové mistrovství světa vyhrál jiný tým než velmoci ze západní Evropy (Itálie, Německo, Anglie, Francie, Španělsko) a Jižní Ameriky (Uruguay, Brazílie, Argentina). Letos se však vše může změnit. Chorvaté totiž jako teprve třetí tým z východní Evropy po Československu a Maďarsku postoupili do finále šampionátu a teď se před nimi otevírá možnost překonat Pláničku, Puskáse či Masopusta, kteří v letech 1934, 1954 a 1962 museli v posledním zápase turnaje sledovat, jak se raduje jejich soupeř.

Pokud by se Chorvaté skutečně stali v neděli večer mistry světa, na rozdíl od senzačního řeckého triumfu na Euru 2004 by zase o tak překvapivý triumf nešlo. Balkánci jsou totiž jediným týmem turnaje, který vyhrál v Rusku všechny své zápasy. A to přesto, že jejich skupina s Argentinou, kterou porazili drtivě 3:0, s Nigérií a Islandem byla už před šampionátem nazývána skupinou smrti.

Navíc se jim ve vyřazovací části povedl dvojnásobný zápis do historie. Všechny tři duely totiž dospěly až do prodloužení a ve všech třech případech jako první inkasovali. Chorvati však v duelech s Dánskem, Ruskem i Anglií ukázali psychickou sílu a zápasy získali pro sebe. Nyní je čeká poslední překážka, aby mohli dopsat chorvatskou pohádku.

Francouzi, kteří hned ve čtyřech případech na šampionátu udrželi čisté konto, vyřadili silné týmy Argentiny, Uruguaye a Belgie, a jsou proto favoritem utkání. Jenže Chorvaty vedle vidiny zlatých medailí žene zvláštní motivace. Už v roce 1998 byl tým kolem současného šéfa chorvatského svazu Davora Šukera blízko finále, v semifinále je vyřadili Francouzi. Nyní přichází čas na odplatu.