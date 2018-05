Chorvatská policie postřelila dva 12leté migranty. Chlapec a dívka seděli v pašerácké dodávce

ZÁHŘEB Chorvatská policie ve středu večer postřelila dvě děti, které byly v dodávce ilegálně převážející běžence nedaleko hranice s Bosnou. Lékaři později upřesnili, že zraněnými jsou dvanáctiletý chlapec a dívka z Iráku a Afghánistánu. Oba jsou v nemocnici ve vážném stavu, ale jejich život není ohrožený. Informovala o tom ve čtvrtek chorvatská média.

Nad incidentem se dvěma postřelenými dětmi vyjádřil politování chorvatský premiér Andrej Plenković. „Policie chrání hranice před ilegální migrací. Je politováníhodné, že byly zraněny děti, myslím, že je to velmi špatné. Jsem si jistý, že vyšetřování ukáže, jak k tomu došlo,“ řekl podle portálu index.hr předseda vlády.



Policejní akce se rozběhla poté, co bezpečnostní síly dostaly tip, že by se v oblasti mělo pohybovat vozidlo převážející z Bosny migranty. Policisté se podezřelý vůz pokusili dvakrát neúspěšně zastavit. Nakonec na jednom místě vytvořili uzávěru blokující vozovku. Auto ale nezastavilo a pokračovalo v jízdě proti policistům, kteří proto ve snaze odvrátit útok proti sobě použili střelné zbraně. Řidič pak vyskočil a utekl do lesa.

Uvnitř vozidla pak policisté objevili 29 cizinců z několika zemí, mezi nimiž bylo nejvíc dětí ve věku do deseti let. Postřelené byly dvě z nich, sdělil podle webu Večernji.hr mluvčí zadarské policie Elis Žodan.

Ředitel zadarské nemocnice Željko Čulina později upřesnil, že jde o dívku a chlapce. Hochovi projektil proletěl tvářemi a musel ještě v noci podstoupit operaci čelisti. Dívka byla zasažena rovněž do tváře, ale také do břicha, do ramene a do ruky.

Zranění, avšak lehčí, utrpělo ještě sedm dalších běženců. Poranili se při nebezpečné jízdě řidiče, který je stále na útěku a policisté po něm pátrají.