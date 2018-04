Prozření z anexe. Čtyři roky na ruském Krymu jsou nejstrašnějším obdobím mého podnikání, stěžuje si majitel zoo

BĚLOGORSK Zpočátku s nadějemi vítal ruskou anexi Krymu, dnes si stěžuje na ubíjející podmínky pro podnikání a nejraději by viděl poloostrov opět v rukou Kyjeva. To je příběh Olega Zubkova, majitele unikátní zoo s desítkami lvů, tygrů i dalších zvířat v krymském Bělogorsku.

„Před čtyřmi lety jsme hlasovali pro připojení k Rusku. Dělali jsme si naděje, že se vrací historická spravedlnost, že bude lépe. A teď?“ kroutí hlavou Oleg Zubkov, zakladatel a majitel dvou zoologických zahrad na Krymu, v Jaltě a Bělogorsku.

Přijíždím za ním na jeho hlavní základnu do Bělogorsku v jinak ne příliš zajímavém regionu asi 60 kilometrů od krymské metropole Simferopolu. Zubkov změnil provinční městečko ve vítanou destinaci turistů, koupil půdu a ještě za ukrajinské éry postavil rozlehlý areál se safari, klecemi a výběhy. Chová tu různá zvířata, největším lákadlem jsou ale lvi, kterých tu má 75.

Zoo se jmenuje Lví park Tajgan a je jedním z největších chovů těchto šelem na světě. K tomu je tu na dva tisíce dalších zvířat včetně žiraf, medvědů či nosorožců. Zubkov absolvoval vojenskou školu pro politické pracovníky a sloužil v ukrajinské armádě.

„Teď už ale 23 let zakládám a provozuji zoologické zahrady,“ říká, když se jedeme speciálním vozítkem s nápisem safari policie podívat do výběhu pro šelmy. „Pojďte, nebojte se,“ otevírá klec a vyzývá mě, abych si šel také pohladit obrovského lva. Bez obav se prochází mezi zvířaty, u nichž nelze poznat, jestli jsou dobře naladěná, nebo člověku skočí po krku. „Ano, lvi jsou nebezpeční. Ale já mám mnohem větší potíže s tím, s čím se musím potýkat okolo sebe,“ říká majitel zoo.

„Ty čtyři roky na ruském Krymu jsou nejstrašnějším obdobím mého podnikání,“ říká Zubkov. Zpočátku věřil slovům ruského prezidenta Vladimira Putina, že nikdo včetně podnikatelů nebude žít hůře než za ukrajinské správy a že ruský stát zatočí s korupcí. Jenže se rychle ukázalo, že to bude ještě horší. „Chtěl jsem jen brát vodu z jiné přehrady. Vyřídit povolení mi trvalo rok. Představte si, rok! Věc, kterou bych za Ukrajiny vyřešil nanejvýš za dva dny. A pak mě šokovalo, jaké obrovské pokuty se tu dávají, za nejmenší nedostatky musím platit desetitisíce rublů,“ říká Zubkov.

Místo dotací žaloby

„Naši krymští činitelé tady vyprávějí europoslancům báchorky o tom, jaké máme investiční klima. To jsou ale jen plané řeči,“ pokračuje majitel zoo. Všechno, co v zoologické zahradě stojí, bylo postaveno ještě za Ukrajiny, od té doby se tu prý do ničeho neinvestuje a stojí také pět zamýšlených projektů. Jen samo udržování zoo ale spolyká obrovské peníze – zvířata totiž denně sežerou tunu masa a k tomu je třeba připočítat další položky a 25 zaměstnanců, v sezoně trojnásobek. Žádné dotace zoo nedostává, musí se uživit sama a spoléhat na příjmy ze vstupného, které činí 900 rublů (320 korun). Pro místní to nejsou zrovna malé peníze.

„Alespoň soudnictví u nás funguje, tam se mi ještě daří dokázat, že jsem v právu,“ říká podnikatel. Zatímco za téměř 20 let ukrajinské správy absolvoval jen několik soudních sporů, během čtyř „ruských“ let jich bylo na 350. „Každý podnikatel v současném Rusku tak musí mít armádu právníků a celé dny tráví po soudech,“ říká. Na stěně jeho kanceláře i přesto visí obrázek Putina. „Vážím si ho jako silného a charismatického člověka, ale na druhé straně je zkušenost s tím, jak jeho administrativa zachází s podnikateli,“ říká Zubkov a dodává, že on sám i mnozí jeho známí vyjádřili protest alespoň tím, že nešli k prezidentským volbám.

Zkusím to jinde

Zubkov přiznává, že jeho problémy mohou mít zcela specifickou příčinu. Odmítl prý pochlebovat vedení Autonomní republiky Krym v čele se Sergejem Axjonovem a nebojí se vyjadřovat o zdejším systému kriticky. Není sám, kdo se setkává s podobnými potížemi. Na byrokracii a množství nesmyslných nařízení si stěžují také další podnikatelé.

Zmizely například směnárny, protože zákony povolují vyměňovat peníze jen vybraným bankám. Směnárníci sice dále pracují, ale načerno. Každý v jejich okolí však ví, do kterého obchodu zajít, kde zaklepat a co říct. Taxikář Míša mi zase vypráví, že on i jeho kolegové si platí účetního, kterému dávají něco přes 20 procent výdělku. „Důvěřujeme mu. Vždycky to nějak spočítá a zařídí i různé narozeninové dárky pro příslušné lidi,“ říká.

Jiní to vzdali a z Krymu odjeli. Z města Bachčisaraj rovněž nedaleko Simferopolu tak například zmizela oblíbená krymskotatarská restaurace Muzafir. Nyní funguje na dvou místech v Kyjevě a stále má plno. „Také uvažuji o tom, že bych začal znovu, v nějaké evropské zemi, kde se vše řídí normálními zákony,“ říká Oleg Zubkov. „Je to smutné, ale takto z Ruska odchází tisíce podnikatelů, a pokud se nic nezmění, bude to pokračovat,“ uzavírá majitel krymské zoo.