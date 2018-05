Chřest v nejlepší formě. Bílý s kerblíkovým dipem, zelený s mátou a mandlemi

Jarní dny nám přinášejí kromě teplého počasí i absolutně čerstvou ranou zeleninu. Je to jako se vším, za chvilku vrchol její sezóny pomine a my si jen vzpomeneme jaké to bylo skvělé mít právě sklizený bílý a později uzrávající zelený chřest od českých a moravských pěstitelů. Nastal čas si chřest, bílý či zelený, v nejlepší formě dokonale užít!

Bílý i zelený chřest má své milovníky, a tak může začít diskuze o tom, který z nich je lepší, chutnější a s tím i související otázka jak je připravit.



Při mém hledání chutí (proto jsem Taste Journey) jsem se rozhodla zkoušet možné kombinace přípravy bílého a zeleného pokladu. A výsledek? Je to trochu složitější, nicméně každý z chřestů má mnoho svých výhod a předností a s úctou k chutím oběma z nich, je dobré jen zvolit malé přílohy a nechat si vyznít jejich typickou, luxusní chuť.

To že chřest báječně ladí s hráškem, česnekem a bramborami víme, ale lze oba druhy fantasticky kombinovat také s bylinkami, ať už jen s mátovou omáčkou s mandlemi k tomu zelenému anebo k bílému zvolit dipem plný čerstvého kerblíku, petrželky, kopru a pažitky. Užijte si je tedy s různými omáčkami včetně té nejklasičtější hollandaise a vězte, že chřest je ve všech směrech skvostná zelenina! Nejen chuťově, ale i tím že je výrazně zdravá, obsahuje totiž látky, které naše tělo ocení.

S bylinkami do dipu hlavně nešetřit!

Bílý je nutné oloupat, ale se speciální oboustrannou škrabkou na chřest to jde rychle a snadno. Zelený chřest loupat není třeba, pokud není slupka příliš pevná. Oba se mohou také použít za syrova. Hlavičky bílého jdou chroupat dokonale, zelený si můžeme nastrouhat na jemné plátky do salátu. A který je lepší? Oba vítězí, jsou totiž po všech stránkách skvělé!



Chřest jako superzelenina

Zdravotní benefity chřestu jsou nepřehlédnutelné. Chřest je doslova napěchovaný výživnými látkami. Především je dobrým zdrojem vlákniny, folátů, vitamínu A,C,E a K ale také chromu, tedy minerálu, který zlepší schopnosti inzulínu transportovat glukózu z cévního systému do buněk.

Dagmar Heřtová Dagmar Heřtová příležitostně pobývá ve Velké Británii. Je milovnicí života, cestování, dobrého jídla a vaření. Je neustálou obdivovatelkou britské současnosti, anglického venkova, společnosti a anglické muziky. Je autorkou knihy Bylinky na mém stole. Dagmar Heřtová je gastronomická novinářka a foodblogerka stránek s názvem Taste Journey.cz, což volně přeloženo znamená “hledání chutí”. Píše o jídle, nových trendech a restauracích. Znovuobjevila pro Čechy kadeřávek, potočnici lékařskou (vodní řeřichu) a rychlenou rebarboru. Miluje Yiengar jogu a běh.

Tvrdí se, že chřest pomáhá proti rakovině, je totiž bohatým zdrojem glutathionu, detoxikující sloučenině, která pomáhá rozložit karcinogeny a jiné

poškozující sloučeniny jako jsou volné radikály. Jíst chřest je zdravé i z jiného důvodu, prospívá vašemu mozku při stárnutí a zpomalování kognitivních schopnosti a také pomáhá při hubnutí.

Když se tedy na chřest podíváme i pohledem obsahu výživných látek, můžeme s přehledem konstatovat, že jde o superzeleninu. Navíc s velmi delikátní chutí!

Jaké bylinky s chřestem? Kerblík vyhrává

Chřest jako první jarní zelenina láká i ke kombinaci s právě probuzenými bylinkami. Ideálně se hodí kerblík, petržel, pažitka, kopr a máta.

Kerblík neboli francouzská petržel je ideální bylinkou k použití. Patří mezi velmi delikátní bylinky s jemně anýzově nasládlou chutí a je spíše známý ve francouzské kuchyni. Velmi se podobá petrželi, nejen svoji botanickou podobou ale i chutí, kerblík má jen více kmínovo anýzovou příchuť.

Typicky je známý pro použití ve francouzské „fines herbes”, tedy směsi bylinek, petržele, estragonu a pažitky, které se používají k ochucení vaječné omelety.

Nejde jen ale o jednorázovou bylinku, jeho použití je daleko širší, a tak lze říci, že kerblík je možné použít jako zelené zpestření a zvýraznění delikátnosti pokrmu prakticky všude. S chřestem si pak můžete vychutnat jeho nenapodobitelné aroma a lahodnou chuť.



Jde o fajnovou bylinku, která na svoje ocenění a znovuobjevení ještě stále čeká! Pokud v obchodech kerblík neuvidíte, vypěstujte si ho sami anebo si ho kupte jako bylinku na zahrádku, nejčastěji používaný je kerblík třebule. A proč použít ke chřestu jen jednu bylinku, když si je můžeme také zkombinovat? Buďte inspirativní a vyzkoušejte, že bylinky ke chřestu jednoduše patří.

1 svazek bílého chřestu z Hostína, asi 500 g



lžička soli a cukru a kousek másla na vaření

100 g zakysané smetany



3 vrchovaté lžíce sýru cottage



1 malá lžička mořské soli, nejlépe vločkové



velká hrst kerblíku



1 hrst mixu plocholisté petržele, pažitky, pár snítek kopru



Nejdříve si připravíme si bylinkový dip. Bylinky omyjeme, osušíme v ubrousku a kromě pažitky je nahrubo nasekáme. Pažitku nakrájíme na malé kousky. Ponecháme si pár lístků kerblíku i trochu pažitky na ozdobu. V misce smícháme suroviny pro dip, tedy zakysanou smetanu a sýr cottage, dobře osolíme a poté lehce vmícháme bylinky.

Mix bylinek s kerblíkem k bílému chřestu je osvěžujícím dochucením

Ve velkém hrnci zahřejte vodu do varu, přidáme sůl, cukr a kousek másla. Oloupeme chřest jen asi 6 cm od shora, hlavičky neloupáme. Dřevnaté stonky dole, asi 2-3 cm odspoda odřízneme. Jakmile se voda začne vařit, ztlumíme var, vložíme oloupaný chřest a vaříme max. 7 minut. Chřest opatrně vyjmeme, okapeme a položíme na talíře. Přidáme dip a ozdobíme lístky kerblíku a pažitky a okamžitě podáváme.



Zelený chřest s mátovým a mandlovým dipem

1 svazek zeleného chřestu asi 400 g



olivový olej na restování

1 plátek toastového chleba nebo jiného bílého pečiva



3 lžíce mandlové moučky (jemně rozemleté oloupané mandle)



20 g mandlových plátků



2 stroužky česneku



2 lžíce extra panenského olivového oleje



1 lžička bílého vinného octa



větší hrst čerstvé máty



Nejdříve si připravíme mátový dip. Namočíme si plátek toastového chleba, kterému odřízneme tmavší okraje, do vody. Do mixéru s ostrým nožem vložíme oloupaný česnek, jen lehce vymačkaný toastový chléb, mandlovou moučku, olivový olej a ocet, doplníme mátovými lístky a vše rozmixujeme do hladka. Můžeme případně dochutit trochou soli, ale není to nutné. Na pánvi si na sucho opražíme mandlové plátky a dáme je stranou.

Opečený zelený chřest s mátovým dipem a mandlemi.

Rozehřejeme si těžkou vroubkovanou pánev na steaky a lehce ji pokapeme olivovým olejem. Vložíme zelený chřest a jen rychle orestujeme. Chřest přendáme na talíře, přidáme mátový dip a ochutíme opraženými mandlemi. Dipové omáčky lze pak použít i na jinou zeleninu či jako přílohu k novým bramborám či masu.