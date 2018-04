Chřipce v Česku v letošní sezoně zatím podlehlo 225 lidí

PRAHA Na následky komplikací způsobených chřipkou v letošní sezoně v Česku zemřelo do minulého pátku 225 lidí. Z toho 180 lidí bylo starších 60 let, ostatní byli mladší, jednomu pacientovi, který chřipce podlehl, nebylo ještě ani pět let.

S vážným průběhem nemoci skončilo v nemocnici 644 lidí. Informoval o tom na svém webu Státní zdravotní ústav. Loni v nemocnicích skončilo přes 300 lidí a 114 jich zemřelo.



Minulý týden bylo v zemi 833 nemocných na 100 000 obyvatel, proti předchozímu týdnu tak počet lidí s akutní respirační nemocí klesl o 8,3 procenta. Hlavní hygienička Eva Gottvaldová už koncem března uvedla, že letošní epidemie chřipky je u konce, a podle aktuálních údajů zdravotního ústavu nemocnost dál klesá ve všech věkových skupinách s výjimkou skupiny nad 60 let.

Právě pro seniory a chronické pacienty s nemocemi jako cukrovka, obezita nebo onemocnění srdce je chřipka nejnebezpečnější. Úmrtí na chřipku a související zápal plic při epidemii je 435krát pravděpodobnější u nemocných s kombinací nemocí srdce a plic, 240krát vyšší u diabetu s kardiovaskulární nemocí, 120krát u plicních onemocnění a 52krát u samotných kardiovaskulárních chorob, jako je například infarkt, mozková mrtvice, angina pectoris nebo vysoký krevní tlak.

Epidemie chřipky letos začala počátkem února, což bylo oproti předchozímu roku asi o měsíc později.