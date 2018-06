Chtěl z České pošty vylákat 23 milionů. Soud uložil podnikateli Čadkovi 3,5 roku

PRAHA Za přípravu podvodného vylákání téměř 23 milionů korun z České pošty si podnikatel Lukáš Čadek odpyká 3,5 roku ve vězení. Pravomocně o tom ve středu rozhodl pražský vrchní soud. Čadek vinu dlouhodobě odmítá. Jeho kauza v létě 2015 rozbouřila politickou scénu. Vedla ke sporům uvnitř vládní koalice, která si situace kolem pošty vyjasňovala na předsednictvu Bezpečnostní rady státu. Proti rozsudku může podat mimořádný opravný prostředek, a to dovolání k Nejvyššímu soudu.

Čadek na poštách prodával šicí boxy a drobné hračky a sortiment chtěl rozšířit. Plánoval, že bude nabízet prodej dárkových poukázek, za které by zákazníci dostali drobné výhry. Podle pošty to ale jevilo známky loterie, ke které neměl podnikatel oprávnění, a i proto ze zakázky sešlo.



Čadek mezitím nakoupil zboží za více než 15 milionů korun, které mělo sloužit jako výhra za zakoupení stíracího losu. Šlo hlavně o trička a další textil. Pak podal na poštu trestní oznámení a kvůli obchodnímu sporu po ní požadoval 27 milionů korun. Podle detektivů si ale důkazy o nároku na peníze vymyslel a falšoval i klíčové e-maily, v kterých se snažil přesvědčit, že pošta uznala svoji chybu.

Soud ho poslal do vězení za to, že plánoval vylákání peněz z pošty, jelikož se mezitím zbavil zboží, které do údajné loterie nakoupil. Aby peníze získal, tak si podle spisu vymyslel legendu o vzniklé škodě z ústní smlouvy, která nebyla splněna. Státnímu podniku mimo jiné vyhrožoval mediálním zveřejněním své kauzy.

Na tuto část případu v roce 2015 navázala korupční část. Obžaloba vinila Čadka z korupce, jelikož tvrdil, že po něm chtěl sociální demokrat z Berounska Kamil Choc třímilionový úplatek za urovnání sporu s poštou. V médiích se objevovaly informace, že milion měl jít sociální demokracii a dva miliony tehdejšímu ministrovi vnitra Milanovi Chovancovi (ČSSD). Vyšetřování ale neprokázalo, že by Chovanec v případu figuroval.

Čadek byl v této části zproštěn obžaloby. Chocem se ještě bude odvolací soud zabývat, jelikož jeho část případu byla vyloučena k samostatnému projednání. Zatím tak v jeho případě platí pětiměsíční podmínka za šíření pomluvy.