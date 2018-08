Chtěla být se synem přes noc, lékař na ni poslal policii. Žena teď chce po nemocnici sto tisíc

PRAHA Incident, při němž lékař ústecké nemocnice zavolal na matku hospitalizovaného dítěte policii, bude mít možná soudní dohru. Podle zjištění serveru Lidovky.cz obdržela nemocnice předžalobní výzvu, v níž si matka řekla za útrapy spojené s jednáním doktora sto tisíc korun. Pokud jí nemocnice nevyhoví, je připravena podat žalobu k soudu. Konflikt vznikl kvůli tomu, že lékař nechtěl ženu ponechat u jejího syna.

„Namísto soustředění se na léčbu a pohodu nezletilého a podpory ze strany personálu se matka musela věnovat personálem vyvolanému konfliktu, bylo ohroženo kojení, došlo k ponižování matky a nerespektování její role zákonné zástupkyně nezletilého,“ stojí v předžalobní výzvě, již mají Lidovky.cz k dispozici. Matka vedle peněz žádá omluvu, kterou by jí nemocnice zaslala a současně zveřejnila na svém webu.

Incident se odehrál letos 24. března v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Jaroslava Malinovská (tehdy Picková) nesouhlasila s dílčími medicínskými úkony vůči svému tehdy pět týdnů starému synovi, jehož nemocnice léčila se zápalem plic na Jednotce intenzivní a resuscitační péče. Současně chtěla blízko něj zůstat přes noc, aby ho mohla konejšit či mu dát napít mateřského mléka. Ošetřující lékař se však postavil ostře proti.

„Nemůžete spát na jednotce intenzivní péče na zemi. Spěte si venku na chodbě mimo oddělení na zemi, pokud nepřijde ochranka a nevyhodí vás jako bezdomovce, který se sem občas nějakej stáhne,“ řekl Malinovské doktor Adam C. Konflikt mezi nimi eskaloval do té míry, že lékař na matku zavolal policii. Podle něj narušovala chod oddělení a ohrožovala poskytnutí lékařské péče.

Nemocnice porušila chartu dítěte, říká advokátka

Přivolaná hlídka ženu z nemocnice nevykázala. Dvojice policistů nezjistila, že by se vzepřela nemocničním předpisům. „Situace se zklidnila a došlo ke kompromisu, kdy mohla na oddělení přes noc zůstat,“ informovala krátce po rozepři krajská policejní mluvčí Veronika Hyšplerová. Jaroslava Malinovská přesto podala stížnost na to, jak s ní personál zacházel a že na ni zavolal policii.

Nemocnice pochybení nepřiznala. Koncem července proto žena zaslala firmě Krajské zdravotní, která spravuje pět největších nemocnic v regionu včetně ústecké, zmíněnou předžalobní výzvu. V ní nárok na sto tisíc podepřela její advokátka vylíčením toho, jak se chování doktora Malinovské dotklo. Argumentuje, že tím nemocnice porušila svůj vlastní řád lůžkových oddělení a Chartu práv hospitalizovaného dítěte.

„Nemocnice nerespektovala zákonem i vnitřním řádem zaručené právo nezletilého na nepřetržitou přítomnost své matky. Tvrzení nemocnice, že matka narušovala poskytnutí zdravotních služeb, považujeme za účelové, neboť nemocnice neuvedla, v čem konkrétně mělo toto narušování spočívat,“ píše se ve výzvě. Dále advokátka Malinovské poukazuje na to, že vyjádřením o bezdomovcích jí lékař ponížil.

Ženu podle jejích slov k aktuálnímu kroku vyprovokovala nemocnice svým sveřepým postojem, podle kterého proběhlo z její strany vše řádně. „Vzhledem k tomu, jak stále nevzali na vědomí, že by něco porušili, už mi jde o obhájení mé cti. V ničem se nepoučili, zajímá je jen jejich ego,“ uvedla pro Lidovky.cz Malinovská. „Pořád mám noční můry. Bojím se toho, že by se měl kdokoliv z nás dostat do nemocnice,“ podotkla ke své březnové zkušenosti.

‚Vypadni, nebo ti dám přes držku!‘

Malinovská sleduje předžalobní výzvou více cílů. Jednak chce nemocnici dotlačit k tomu, aby její personál s rodiči dětských pacientů jednal s patřičnou úctou. Současně by ráda část požadovaných peněz využila k tomu, aby Krajská zdravotní na zmíněném oddělení nechala vybudovat koutek pro rodiče, kteří by tak u svého dítěte mohli zůstat takzvaně na doslech.

Zásah policie.

„Krajská zdravotní respektuje právo rodiče být s dítětem, z tohoto důvodu umožnila, jakmile to bylo možné, ubytování matky s dítětem na standardním oddělení, kde k tomu jsou dispozice a podmínky,“ řekl pro Lidovky.cz mluvčí firmy Ivo Chrástecký s tím, že na výzvu bude společnost reagovat v příštích dnech. Firma prý počítá s vybudováním nové jednotky JIRP ve větších prostorách, jež zvýší komfort i pro „doprovod nemocných.“

Incident má ještě jeden rozměr. Konflikt Malinovské s lékařem zaznamenala aktivistka Petra Langová, kterou si matka zavolala coby podporu. Druhý den chtěla na jejího syna dohlédnout pár hodin sama. Jenže to bylo proti mysli primáři oddělení Jaroslavu Škvorovi. „Vypadni, nebo ti dám přes držku,“ vyhrožoval Langové, která celý incident zaznamenala na diktafon. Nahrávku zveřejnila TV Prima. Aktivistka na něj podala trestní oznámení, policie jeho jednání vyhodnotila jako možný přestupek. Přestupkové řízení příslušný úřad uzavřel 14. května. Zda primáře potrestal, odmítl úřad s odvoláním na zákonnou diskrétnost zveřejnit.