Chtěli ukázat, že svět je plný dobrých lidí. Zavraždili je členové Islámského státu

PRAHA Dvojice Američanů se před více než rokem vzdala svého pohodlného života práce pro úřady. Vydali se na cestu napříč kontinenty, aby dokázali, že milí lidé žijí všude na světě. Jejich výpravu ukončili v Tadžikistánu útočníci v bílém sedanu.

„Je to kouzelné ve velkém krásném světě,“ napsal na svůj blog devětadvacetiletý Američan Jay Austin dva týdny předtím, než se se svou partnerkou Lauren Geogheganovou před více než rokem vydal na cestu na kole po Africe, Evropě a Asii. Chtěli ukázat, že svět není „velké děsivé místo“. A častokrát se jim to podařilo.



Příběhy ze své výpravy pravidelně sdíleli na sociálních sítích a blogu, aby převyprávěli setkání s milými lidmi. Například během „dne 319 na cestě“ zastavil muž svůj nákladní automobil, jen aby jim dal zmrzlinu. Dne 342 pro Jaye a Lauren zahrála v Kazachstánu rodina na vlastní strunné nástroje a uspořádala pro ně koncert pod širým nebem.

„Lidé jsou ve většině milí. Někdy příliš zabraní do sebe, někdy krátkozrací, ale milí. Vřelí, dobrosrdeční a milí. Není většího objevu z této cesty, než právě toto,“ popsal Jay na blogu, jenž psali společně s Lauren.

Poznali se při studiu na univerzitě Georgetown a Jay brzy přesvědčil svou partnerku, že by měli cestovat, že hmotné statky nepotřebují. Více než roční cestu po světě měli pečlivě naplánovanou do posledních detailů. Několik měsíců šetřili a následně v červenci 2017 odcestovali do Jihoafrické republiky. Cestovali na sever přes Maroko do Evropy a poté přeletěli do Kazachstánu.

I přesto, že se na cestách setkali s nepříjemnostmi, neztráceli elán. Až do dne 369. „Když už jsme na cestě, rozhodně nechceme vynechat dálnici Pamír v Tadžikistánu,“ napsali Američané jeden z posledních vzkazů.

Setkání s Islámským státem

Právě stoupali na kolech horami nedaleko hranic s Afghánistánem v doprovodu dalších pěti cestovatelů, když si jich všimla skupina mladých mužů v bílém automobilu. Ti nedávno přísahali věrnost Islámskému státu.

Celý incident byl zachycen na zrnité video z telefonu z místa řidiče bílého sedanu Daewoo. Muži projeli v automobilu kolem cyklistů a následně auto prudce otočili proti nim. Ve vysoké rychlosti se proti nim rozjeli, narazili do nich a přejeli přes ně.

Poté pětice mužů vyskočila z auta a zraněné turisty pobodala noži. Na místě čtyři cestovatelé zemřeli. Jay, Lauren i cyklisté ze Švýcarska a Nizozemska.

Dva dny poté vypustil Islámský stát na internet video ukazující pětici mužů, kteří se identifikovali jako útočníci. Seděli na velkém plochém kameni a nad sebou měli pověšenou vlajku džihádistické organizace.

Při pohledu do kamery všichni přísahali věrnost a slíbili, že budou zabíjet „bezvěrce“. Šlo o naprostý protiklad tomu, v co věřili Jay a Lauren.