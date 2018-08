Madonna: Chtít od ženy, aby po čtyřicítce přestala být zábavná a sexy? Projev staromódního myšlení

PRAHA Americká královna popu se dožívá šedesátky. Jak umí kulturní ikona 80. a 90. let a chronická provokatérka stárnout? A co od ní ještě čekat?

Madonně bude příští čtvrtek šedesát. Zopakujte si to dvakrát a budete mít pocit, že jste zestárli o dvacet let. To se tak stává, když se ikonické postavy vašeho mládí dožívají věku, jemuž se říká úctyhodný. S Madonnou to však možná bude trochu jinak. S královnou popu totiž nikdy nic nebylo tak, jak se od ní čekalo.

Provokovala od první chvíle, kdy ji svět zaznamenal, a určitě ještě dřív (aby ji zaznamenal). Touhu být vidět a slyšet má ve své DNA stejně jako nutkavou potřebu pomáhat, která se projevuje adoptováním malawských sirotků (od loňského jara, kdy do rodiny přibyla pětiletá dvojčata Estere a Stella, už jsou čtyři) a budováním sirotčinců a dětských nemocnic v této africké zemi.



Dnešní generace mladých už asi těžko pochopí, co mohlo být provokativního na zpěvačce, která chodí po pódiu v bílých svatebních šatech, na nichž má na prsou vystřiženou díru ve tvaru kříže, a zpívá, že se cítí „like a virgin / touched for the very first time“ (jako panna, jíž se někdo poprvé dotknul – hit z roku 1984 byl prvním jejím singlem, který dobyl vrcholky žebříčků). Provokativní to ale bylo – i když v tehdejším Československu jinak než v tehdejší Americe. Tam vadilo blasfemické použití kříže, u nás kříž samotný. Důkazem budiž to, že jsem v roce 1988 měla ve třídě jen jednu spolužačku, která si za vlády komunistů dovolila nosit do školy velký černý kříž zavěšený na krku. Dost tvrdě s tím narazila. Učitelky si zřejmě myslely, že dívka chce naznačit, jak hluboce věří v Boha. Že by to byl jen módní doplněk, nikoho ani nenapadlo.



Když chcete dělat country nebo blues, stačí, když vezmete do ruky kytaru a postavíte se před publikum. Chcete-li se stát královnou popu, musíte své posluchače zaujmout i jinak. A to Madonna dobře věděla. To ona stvořila turné v podobě velkých audiovizuálních show, kde byly tanec a herecké výkony stejně důležité jako zpěv. Desítky let před Lady Gaga (přezdívanou Madonna 2.0) využívala Madonna šokujících převleků a provokovala nahotou, desítky let před Miley Cyrusovou simulovala sex na pódiu, desítky let před Instagramem dokázala využít všech médií, která existují, aby posílala svůj obraz, zpěv a své myšlenky do světa. To Madonna zavěsila nad pódium velké plátno, které umocňovalo dojem z jejího vystoupení. To ona přišla s dokonale promyšlenou choreografií a množstvím skvělých tanečníků a tanečnic, kteří ji obklopili a mezi nimiž mohla ve svých extravagantních kostýmech zazářit jako hvězda. Byla jednou z prvních zpěvaček, které používaly bezdrátový mikrofon, takže mohla na pódiu řádit bez omezení.



Madonna vystoupila také v Praze. V létě 2009 přilákala do přírodního amfiteátru na Chodově 42 tisíc diváků

Těžko se tak dá říci, co jí nakonec přineslo titul královny popu. Zpěv? Chytlavé melodie a slova? Tanec? Provokativní oblečky? Třeba ten se špičatou podprsenkou, který pro ni navrhl Jean-Paul Gaultier? Nejspíš dokonalý mix všeho, agresivní útok na smysly návštěvníků jejích koncertů. A také tvrdá dřina: „Zkoušky na koncerty byly jako armádní výcvikový tábor,“ popsal práci s Madonnou jeden z jejích tanečníků z 90. let Carlton Wilborn.



Co se v mládí naučíš...

Na své šedesátiny se Madonna připravuje tak, jak se od ní dalo čekat: na Instagram hodila svou fotku v latexových kraťáscích, s nahými zády, na nichž se rýsují svaly, a s jezdeckým bičíkem v ruce. Komentář: „Acting my age“ („Chovám se přiměřeně svému věku“). Boj proti sexuální pruderii a společenským konvencím tak stárnoucí zpěvačka docela logicky přetavuje v boj proti ageismu čili diskriminaci na základě věku, konkrétně té ženské.



„Chtít od ženy, aby po čtyřicítce přestala být zábavná, zvědavá, dobrodružná, krásná a sexy, je projev staromódního, patriarchálního myšlení. Je to směšné,“ komentovala letos na jaře v americkém lifestylovém magazínu The Cut útoky, které si vysloužila tím, že se nepřestává oblékat vyzývavě a občas se kolem ní mihne výrazně mladší muž.



„Všechny ty výzvy, kterým jsem musela čelit před dvaceti lety, se dnes zdají směšné. To, čím si procházím teď, je ageismus. Lidé mě urážejí a dávají mi najevo svou nelibost jen proto, že chodím s mladšími muži nebo dělám věci, které jsou považovány za doménu mladších žen. Ale kdo tahle pravidla stanovil? Kdo to řekl? Nepřestanu proti tomu nikdy bojovat,“ uzavřela rezolutně rozhovor.

