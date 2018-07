Chystá se restart Buffy, přemožitelky upírů. Hlavní roli si zahraje Afroameričanka

LOS ANGELES Upírům ze Stmívání odzvonilo. Magazín The Hollywood Reporter přišel s ověřenou informací, že se chystá restart Buffy, velmi populárního seriálu z devadesátých let. Oznámení ale vyvolalo dávku bouřlivých reakcích na sociálních sítích - hlavní role se má zhostit zatím blíže neupřesněná herečka černé pleti.

Plakát Buffy Summersové, životní role herečky Michelle Sarah Gellarové, zdobil v devadesátých pokojíček nejednoho kluka i holky. Teď se brány zlem zužovaného městečka Sunnydale znovu otevřou.

Nová Buffy by se měla opravdu vrátit až na úplný začátek. Bude ale zasazená do současné Ameriky, takže na hrdiny čeká řada moderních technologií a pomůcek v boji proti upírům. Plánované obsazení hlavní role ale vyvolalo odezvu na sociálních sítích. „Miluji Buffy. Víte, co ale také miluji? Miluji, když Hollywood zpracovává originální příběhy o lidech jiné pleti, místo toho, aby jen předělal staré příběhy a změnil herecké obsazení,“ napsala na svůj Twitter spisovatelka Lilliam Riverová. „Tahle současná obsese barvami není zdravá,“ napsal na Twitter s souvislosti se seriálem uživatel Ian Stewart.

O scénář nové Buffy by se měla postarat Afroameričanka Monica Owusu-Breenová (Ztraceni, Agenti S.H.I.E.L.D). Joss Whedon, autor původní Buffy, se na seriálu bude podílet jako producent.

Buffy vytvořil v roce 1996 americký scenárista a režisér Joss Whedon (seriál Firefly, Avengers: Age of Ultron). Seriál mě ve své době velký úspěch. Vzniklo celkem 144 dílů (7 sérií). Seriál bývá dnes označován za kultovní dílo a pravidelně bývá řazen na seznamy těch nejlepších seriálů. Úspěch měl i u kritiků - Buffy si odnesla například dvě televizní ceny Emmy.

Sarah Michelle Gellarová ale nebyla první Buffy. Seriál vznikl na základě filmu Buffy: Zabíječka upírů z roku 1992, jehož autorem byl také Joss Whedon. Buffy Summersovou si v něm zahrála americká herečka Kristy Swansonová.