Chystáme pokračování. Netušila jsem, kolik je poškozených, říká znechucená režisérka snímku o Aktipu

PRAHA Její dokument Obchod se zdravím upozornil na podivné praktiky pražského terapeutického institutu Aktip. Režisérce Šárce Maixnerové za jeho zveřejnění děkují poškození klienti i profesní organizace. Spíše než blažený pocit ovšem sama cítí znechucení. Podle svých slov totiž netušila, kolik lidí má ve skutečnosti s centrem negativní zkušenosti. Chystá proto pokračování, které přiblíží jejich příběhy.

Obchod se zdravím Skrytou kamerou natočený dokument Obchod se zdravím režisérky Šárky Maixnerové z cyklu Infiltrace zveřejnila Česká televize v pondělí 21. května. Zobrazuje podivné praktiky konzultačního a terapeutického institutu Aktip. Jeho pracovníci klientům například radili, že rakovina se dá „vykadit“ či vyléčit milencem, nebo že lze změnit DNA. Proti těmto tvrzením se po zveřejnění snímku ohradila lékařská obec.



Vedoucí institutu, psychosomatička Jarmila Klímová, jakoukoliv kritiku odmítá. Dokument považuje za sestříhaný a zmanipulovaný, aby vyzněl jako zpovědi neprofesionálních lidí.



Počínání centra ale již analyzují i právníci České lékařské komory. Vzhledem k tomu, že se nejedná o zdravotnické zařízení a jeho zaměstnanci jsou převážně lidé, kteří nejsou lékaři, ale ČLK v boji s praktikami Aktipu nejspíš neuspěje. To připustil v rozhovoru pro Lidovky.cz i prezident lékařské komory Milan Kubek.

Lidovky.cz: Terapeutka Lenka Krutilová, která v dokumentu tvrdila, že lze „vykadit“ rakovinu nebo změnit DNA, byla z Aktipu propuštěna. Ukázalo se také, že nevystudovala psychologii na FF UK, jak uváděla v životopisu. A o institut se zajímají profesní organizace. Váš dokument vyvolal řadu reakcí, co vy na to?

Je to takový domeček z karet. Některé věci jsem předpokládala, že se stanou, ale hodně jsem jich netušila a jsou pro mě překvapivé.

Lidovky.cz: Co konkrétně?

Například, že profesní organizace mění rétoriku. Stěžovatelky nejprve neposlouchaly, ale televizi nyní naslouchají. A pak také to, že paní magistra Krutilová není magistra, to i mně vyrazilo dech.

Lidovky.cz: Co jste se domnívala, že snímek po zveřejnění vyvolá?

Tušila jsem, že trochu způsobí rozruch. Ale netušila jsem, že v takovém rozsahu. Nevěděla jsem totiž, kolika lidí se týká. Vyrazilo mi dech, o jakou množstevní záležitost se jedná.

Lidovky.cz: Ozývají se tak i další klienti centra? Jaké jsou reakce?

Ozývají se další a další. Profesní skupiny i lidé nám převážně děkují. Zároveň se ozvala obrovská vlna lidí, kteří chtějí vypovídat a říct nám, co v Aktipu zažili oni. Chtějí, abychom přijeli s kamerou.



Lidovky.cz: Plánujete pokračování?

Dotáčíme Epilog, který bude zahrnovat stanoviska od ministerstva, profesních organizací a jejich komentáře výroků, které v dokumentu zazněly, a právě od poškozených klientů.

Lidovky.cz: Předčily následky dokumentu vaše očekávaní před jeho uveřejněním?

Obecně nemívám velká očekávání. Není to pro mě typické. Jsem spíše skeptická. Ale překvapilo mě množství lidí, kteří se mi ozývají a mají stejnou zkušenost.

Šárka Maixnerová (48) Šárka Horáková Maixnerová (48) je dokumentaristka, spisovatelka a scenáristka.

Autorsky se podílela na řadě dokumentárních cyklů, jako jsou Předčasná úmrtí, Příběhy železné opony, Tajné akce StB, Přísně tajné vraždy nebo Infiltrace, jehož součástí je i snímek Obchod se zdravím.



Napsala scénáře k celovečerním dokumentům Ploština – krvavá paseka, Ležáky – ti druzí mrtví či Lidé řa(á)doví. Napsala knihy Bezmocná kniha, Hoří déšť, Přísně tajné vraždy.



Za svou tvorbu získala mnoho ocenění, mimo jiné cenu Egona Erwina Kische za knihu Podobenství o Františku Vláčilovi a cenu Vojtěcha Jasného za film o Bedřichu Smetanovi.





Lidovky.cz: Bylo prvotním cílem snímku pouze upozornit na podivné praktiky Aktipu nebo jste měli hlubší záměr, třeba jim i zabránit?

Na začátku bylo cílem zjistit, jestli se tyto praktiky vůbec dějí v takovém rozsahu. Že budou stížnosti lidí do jisté míry pravdivé, jsem věřila. Nečekala jsem ale, že v celém rozsahu. Když nám totiž přišly napsané stížnosti nebo o tom někdo vyprávěl, bylo to tak absurdní, že jsme měli dojem, že přehání. Až když jsme našli společné jmenovatele ve vícero stížnostech, tak jsme se do toho pustili. To je ostatně jediná chyba, kterou jsem udělala, že jsem těm dopisům a rozhovorům původně nevěřila. Mohla jsem tento nápad podat na programovou radu o dva roky dříve, zprávy chodily už od roku 2014. Úplný počátek natáčení tak byl věci ověřit.

Lidovky.cz: Cítíte pocit spokojenosti, že se vám daří šířit osvětu?

Jsem tak nějak odsouzená k osvětám. Vždy se do něčeho pustím a je z toho něco podobného. Dělala jsem dokumenty o 50. letech v Československu, aby lidé pozůstalí po obětech byli slyšeni. Pak jsme dělali projekt Život se smrtí, aby mohli umírat lidé doma se svými blízkými. A teď tohle. Mám radost. Za producentský tým musím říct, že jsem ráda, že se podařilo něco zastavit. Oni se ale zastavují sami, nezastavujeme je my. Tím, že si někdo napíše titul a nemá ho. Nebo tím, že jiný řekne, že dokument je zmanipulovaný a doktor (Radkin) Honzák (ve snímku odborně komentuje lékařské postupy, pozn. red.), vystudovaný psychosomatik, je všeho obětí. Ale že bych z toho osobně měla satisfakci? To ne. Spíše jsem tím děním znechucena.

Lidovky.cz: Myslíte, že váš dokument znepříjemní existenci Aktipu?

To je jejich obchodní záměr. Já svou roli jako dokumentarista splnila. Jestli někdo přese všechno využije nabídku tohoto zařízení, tak je to jeho svobodná vůle.

Režisérka Šárka Horáková Maixnerová v internetovém pořadu Rozstřel.

Lidovky.cz: Jak byste si osobně přála, aby celý příběh skončil?

Přála bych si, když někdo chce podvádět a krást, má tuto potřebu, aby si pro to vybral lidi, kteří jsou jeho takříkajíc stejná váhová kategorie. Protože okrást a dát falešnou naději někomu, kdo na tom opravdu není dobře, mi připadá daleko za hranicí lidskosti.

Lidovky.cz: Vedoucí centra, doktorka Jarmila Klímová, tvrdí, že dokument je účelově sestříhaný, aby institut poškodil. Už jste řešili nějakou žalobu z její strany?

Zatím ne. Toto řeší právní oddělení. Každopádně my máme zachovaný hrubý materiál. Notabene celý dokument vznikal pod poměrně přísným dohledem odborníků a právníků, tudíž z naší strany nemám žádnou obavu.

Lidovky.cz: K osobní konfrontaci s doktorkou Klímovou nedošlo?

Ne.

Lidovky.cz: A byla byste ochotna ji podstoupit?

Naprosto.

Lidovky.cz: Budete se v této záležitosti kromě natáčení pokračování ještě nadále angažovat?

Osobně ne. Pro mě je to práce dokumentaristy, není to osobní.