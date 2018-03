Čínský tlak na Slavii zesílí, být pod kontrolou Pekingu je pro ni hrozba, říká světový expert

PRAHA „Na tohle bez našeho svolení zapomeňte.“ Čínští komunisté minulý rok sestavili seznam investičních oblastí, pro které musí tamní firmy získat zvláštní povolení státu. Mezi citlivými položkami se ocitá sport, tedy i fotbalový klub Slavia Praha. Představuje nejviditelnější investici čínské skupiny CEFC v Česku. Podle předního světového odborníka na podnikání ve sportu a čínské investice do fotbalu se ocitá v nebezpečí.

Britský profesor Simon Chadwick v exkluzivním rozhovoru, který vychází v pondělním vydání LN, upozorňuje, že majitel Slavie nyní bude pod tlakem čínského politického vedení, protože Peking se rozhodl do byznysu skupiny přímo kapitálově vstoupit, zřejmě prostřednictvím státní společnosti Citic Group.

„Být v rukou Číňanů představuje pro evropské kluby risk a hrozbu. Břemeno nyní leží na straně Slavie. Musí se snažit vydělat co nejvíce peněz a utrácet co nejméně. Musejí mít profit, který odevzdají do Číny. Lidé si musí uvědomit, že Čína vždycky chce dostat víc, než kolik do firmy nebo klubu vkládá,“ řekl v rozhovoru pro LN Chadwick.

Slavia do plánu komunistického ústředí Číny nezapadá, neboť dobrá čísla nevykazuje. Její hospodaření se k loňskému červnu propadlo do ztráty 263 milionů korun a celkově si za sebou dle obchodního rejstříku vleče dluh 834 milionů. V mizerné finanční kondici je sama CEFC, její dluhy dosahují 198 miliard korun.

„Může se stát, že vládní garnitura přiškrtí klubu peníze, například na posily,“ míní Chadwick. Prezident Slavie Jaroslav Tvrdík, který je také šéfem evropské centrály CEFC, ujišťuje, že fotbalová Slavia nemusí mít o své fungování starost. „Nevidím žádný důvod pro změnu cílů a rozvojové strategie klubu, tak jak byly deklarovány na oslavách 125. výročí založení SK Slavia. Není žádný důvod pro znepokojení. Tečka,“ napsal Tvrdík na Twitteru.

Jedním z hlavních motivů státní intervence ve finanční skupině CEFC je, že Peking si hodlá došlápnout na soukromé čínské firmy, které se neuváženě zadlužovaly v zahraničí. I tak lze číst pravděodobný nákup 49 procent CEFC Europe státní společností Citic Group.

Slavia si zvykla na luxus

Malér má CEFC i v politické rovině, neboť její šéf Jie Ťien-ming je vyšetřovaný kvůli údajnému porušení zákona. Aby zjistili podrobnosti, vypravili se hradní kancléř Vratislav Mynář, prezidentův poradce Martin Nejedlý a šéf CEFC Europe Jaroslav Tvrdík do Číny. Přesvědčili se, že Jie skutečně upadl v nemilost. Částečné znárodnění CEFC je však pro Slavii ještě závažnější problém.

„Čínská vláda může ve výsledku nutit investory zbavit se svých podílů,“ upozorňuje profesor Chadwick.