Rozmach čínské armády. Staví základnu v Afghánistánu, v Pacifiku znepokojuje Američany

PEKING/PRAHA Čína staví v Afghánistánu vojenskou základnu vysoko na severu v horách v oblasti tzv. Vachánského koridoru. Chce tak pomoci bojovat afghánským složkám, oznámila minulý týden afghánská ambasáda v Pekingu. Rozmach čínské armády však zaznamenaly i USA v Pacifiku.

„Na afghánské půdě však nebude žádný čínský vojenský personál,“ uvedlo velvyslanectví ve vyjádření pro South China Morning Post. Afghánistán si prý váží čínské pomoci a jejich vojenské složky spolupracují na blíže nespecifikované akci.



Podle zdrojů čínského deníku by mělo ve Vachánském koridoru, 350 kilometrů dlouhém pásu oddělujícím Pákistán od Tádžikistánu, vzniknout tréninkové centrum pro afghánské vojenské jednotky. Výstavbu i financování bude zprostředkovávat čínská strana.

Navzdory tvrzení afghánské ambasády však některé zdroje uvádějí, že Čínská lidová republika vyšle do tábora vojáky, jakmile bude vybudovaný. Taková tvrzení však popřela i mluvčí čínského ministerstva zahraničí Hua Čchun-jing.

Vojenský rozmach

Afghánistán se stává čím dál více důležitým pro bezpečnost ČLR a je součástí plánu obnovené Hedvábné stezky známé pod názvem Iniciativa Belt and Road (Pás a cesta). V jejím rámci vybudovali Číňané i novou základnu v Džibutsku, která se nachází v pro USA nepříjemné blízkosti od americké základny.

Základna v Džibutsku má dohlížet bezpečnost „cesty“, tedy trasy čínských lodí přes Indický oceán do Evropy. Základna v Afghánistánu však má mít jinou roli. Podle zdrojů z armády budou jednotky dohlížet na region Sin-ťiang, který Peking vnímá jako hlavní zdroj tří sil – separatismu, terorismu a extremismu.

Čínská armáda však expanduje i v řadě jiných míst. Její námořnictvo podle amerického deníku The New York Times již předstihlo USA v počtu lodí i ponorek. Sice zatím nedosahují stejné kvality, ale v otevřeném konfliktu by podle amerického velení byly rovnocennou konkurencí.

„Čína je v současnosti schopná mít pod kontrolou Jihočínské moře ve všech možných scénářích, pokud nepůjde do přímého vojenského konfliktu se Spojenými státy,“ uvedl při schvalovacím procesu v senátu USA nový šéf indo-pacifického velitelství amerického námořnictva admirál Philip S. Davidson. „Není jisté, že by USA vyhrály potenciální budoucí konflikt s Čínou,“ dodal.

Podobného pokroku dosáhla Čína podle amerických zpravodajců i v oblasti vývoje a výroby raket krátkého i dlouhého doletu. Největší obavu mají USA z vysokorychlostních balistických střel DF-26, které byly vytvořeny k zásahu pohybujících se lodí.

„Tyto rakety jsou zásadní hrozbou pro americké velení, jelikož jejich zneškodnění by vyžadovalo zásah hluboko na čínském území, což by vedlo k jasné eskalaci problému,“ informoval deník The New York Times.