Čínští křesťané v Česku podali první žaloby kvůli neudělení azylu

PRAHA Čínští křesťané podali první žaloby na ministerstvo vnitra kvůli tomu, že jim nebyl udělen azyl. Žaloby budou řešit krajské soudy po celé republice podle regionu, kde nyní neúspěšní žadatelé bydlí. Řekla to právnička Organizace pro pomoc uprchlíkům Hana Franková. Nezisková organizace zastupuje zhruba 30 žadatelů o azyl. Z žádostí, které zatím právníci prozkoumali, byly jen dvě úspěšné.

Vnitro před dvěma týdny oznámilo, že azyl v Česku udělilo osmi lidem, dalších 70 žádostí odmítlo. Nyní uplynul poslední třetí týden, kdy si jednotliví žadatelé rozhodnutí vyzvedávali na úřadech. Informace o úspěšné či neúspěšné žádosti by měli mít k dispozici všichni čínští křesťané.



Franková se k obsahu podaných žalob nechtěla blíže vyjadřovat. „Obecně pouze mohu říct, že si myslíme, že je dostatek podkladů k tomu, aby se dalo vyvodit, že jim hrozí pronásledování,“ uvedla Franková.

Advokátka očekává, že správní úseky jednotlivých krajských soudů se budou žalobami zabývat za několik měsíců. Proti těmto verdiktům ještě bude moct být případně podána stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.

Neúspěšný žadatelé do závěrečného rozhodnutí mohou nadále v zemi zůstat. Teprve pokud bude žaloba definitivně zamítnuta, tak jim ministerstvo vnitra vydá příkaz, v němž bude termín, do kdy musejí Česko opustit. „V tomto případě se dá očekávat, že to bude velmi krátká doba,“ podotkla Franková.

Rozhodnutí českých úřadů o udělení či neudělení azylu trvalo zhruba dva roky. Podle vnitra museli žadatelé prokázat, že ve vlasti čelili pronásledování. Pro udělení azylu podle ministerstva nestačila pouze skutečnost, že žadatel je členem menšinové komunity. Právníci ale argumentují, že vnitro zdůvodnilo úspěšné i neúspěšné žádosti podobnými argumenty. Rozdíl podle nich je pouze v tom, že úspěšní žadatelé byli v domovské zemi pronásledováni s vyšší intenzitou.

Křesťané v Číně patří k pronásledovaným komunitám. Tamní komunističtí vládci sice uznávají katolictví i protestantství, na církve ale dohlíží tajná policie. Další křesťanské církve čínský režim potírá.