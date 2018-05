V církvi jsou tendence umlčovat oběti, tvrdí kostelnice, kterou měl znásilnit farář. Podívejte se na dokument

PRAHA Měl duchovně doprovázet zasvěcené panny. To jsou ženy, které zasvětily život Bohu jako řádové sestry v civilním světě. Realita ale byla podle výpovědi kostelnice jiná. Farář Erik T. ji měl čtyřikrát znásilnit. „Nedokázala jsem se bránit, měla jsem úplně ztuhlé tělo,“ říká Petra P. v dokumentu autorské dvojice Šárky Kabátové a Ondřeje Boja ze serveru Lidovky.cz. Ten měl premiéru minulý čtvrtek v rámci festivalu Academia Film Olomouc.

O události ve svém životě, kvůli níž trpí těžkou posttraumatickou stresovou poruchou, dokázala bývalá kostelnice Petra P. (redakce kvůli citlivé povaze kauzy nezveřejňuje celou identitu oběti - pozn. red.) veřejně promluvit až po letech. Inspirací jí prý byla mimo jiné kauza Me Too.



Při vyprávění se chvěje, někdy dostává takzvané flashbacky, tedy nepříjemné stavy, které navozují pocit, jakoby se v minulosti prožitá situace či tragická událost znovu opakovala.

Dokument s názvem Kostelnice, který natočila autorská dvojice Šárka Kabátová a Ondřej Bojo a jenž měl premiéru ve čtvrtek 26. dubna v rámci mezinárodního filmového festivalu Academia Film Olomouc, přibližuje okolnosti sexuálního nátlaku ze strany bývalého faráře Erika T. Ten si momentálně odpykává svůj trest ve věznici s dozorem.



Svou vinu za činy, ke kterým docházelo v průběhu roku 2013, dnes již bývalý farář římskokatolické církve popírá. Přesto odmítl Erik T. v dokumentu věnujícím se jedné z větví sexuální kauzy vystoupit.

Po výměně několika dopisů s autory snímku zůstal u názoru, že se k výpovědi oběti nechce vyjadřovat. Autorům pak pouze zaslal svou ústavní stížnost, v níž si stěžuje na průběh soudního procesu a na údajně lživou výpověď oběti.

Pustila jsem ho do bytu čtyřikrát

Petra P. vypráví o tom, proč nedokázala zabránit nežádoucímu jednání údajně manipulativního duchovního, který ji podle soudu pod nátlakem přiměl k sexuálnímu styku. V jejím bytě. A to opakovaně.

Podle soudu využíval toho, že vystupuje z pozice kněze. „Nedokázala jsem se bránit, což dnes vůbec nedokážu pochopit,“ líčí události Petra P., která většinu svého života obětovala církvi. „Hrozně, hrozně jsem se styděla, že jsem v rámci sexuálního násilí zažila orgasmus,“ dodává.

Po nepříjemných zkušenostech Petra P. na církev zanevřela. Nikdo jí prý nedokázal pomoci. Nyní se učí žít znovu a lépe, jak sama říká. „V církvi jsou tendence umlčovat oběti sexuálního násilí. Hlavně, aby se o tom nedozvěděla veřejnost,“ tvrdí před kamerou.



Duchovnímu Erikovi T. původně hrozilo až deset let ve vězení, soud nakonec v roce 2016 vyřkl verdikt o tříletém trestu. Uložil mu navíc pětiletý zákaz činnosti či profese, při nichž by se setkával s dětmi či mladistvými. Na konci dubna tohoto roku by měl být bývalý farář propuštěn z vězení na svobodu.