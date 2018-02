Cirkus nebereme vážně, ale jde nám o to předat myšlenky, říkají akrobaté

Zamkneme se do místnosti s různými předměty a začneme hrát, popisuje hledání múzy pro novocirkusová přestavení belgický akrobat Willem Balduyck z uměleckého dua Circus Katoen. V únoru přijede se svou partnerkou Sophie van der Vuurst de Vries do Prahy a vystoupí na festivalu Cirkopolis. Oba studovali cirkusové umění na vysoké škole v Rotterdamu a v roce 2015 získali ocenění CircusNext pro mladé umělce do 30 let. Poté odstartovali turné po Evropě a představení As heavy as it goes zahrají nyní vůbec poprvé i českému publiku.

Lidovky.cz: Celé vystoupení jste postavili na neustálém přehazování osmnácti těžkých pytlů. Co se tím snažíte vyjádřit?

Představení je o pracovních a fyzických limitech. Můžu se cítit vyčerpaný, ale nikdy nepřestávám. Je to o zbytečnosti, o životě. As heavy as it goes propojuje organizaci a dezorganizaci, nošení a upouštění. Zároveň také ukazujeme, že člověk může být hravý, i když zrovna překonává fyzické hranice.

Lidovky.cz: Prozradíte, co je v pytlích a kolik váží?

Výplň pytlů není příliš důležitá. Můžete za námi ale přijít po představení a zkusit to uhodnout.

Lidovky.cz: Nedokážu si představit, jak náročné je si s nimi hodinu házet.

Samozřejmě záleží na tom, co děláte za sport a na jakou fyzickou aktivitu jste zvyklí. Naše číslo vyžaduje spoustu specifických tréninků. Hodně běháme, dřepujeme a zapojujeme i silové tréninky – zejména na nohy a kardio. Přesto je pro nás toto představení celkem vyčerpávající.

Lidovky.cz: Jak dlouho jste ho vymýšleli a následně secvičovali?

Vymýšlení a secvičování jde ruku v ruce. Trvalo nám ale tři týdny, než jsme našli bod, od kterého jsme se mohli odpíchnout. Potom jsme na čísle pracovali ještě dva a půl roku.

Lidovky.cz: Kdo vám vymýšlí choreografii a kde hledáte inspiraci?

Choreografii si částečně děláme sami, ale dost nám pomáhá i divadelní dramaturg a umělec Geert Belpaeme. Inspiraci hledáme všude a příprava každého představení se velmi liší. Obvykle se nejprve zamkneme do místnosti s různými předměty, které bychom během představení mohli použít, a začneme hrát. Pomalu tak vzniká výchozí bod, od kterého dál rozvíjíme nápady.

Lidovky.cz: Musíte někdy improvizovat?

Během vymýšlení představení improvizujeme hodně a přicházíme díky tomu na nové nápady. V tomto případě ale příliš prostoru pro improvizaci nezbývá.

Jóga jako lék

Lidovky.cz: Utrpěl někdy některý z vás vážné zranění od doby, co vystupujete jako Circus Katoen?

Při nácviku As heavy as it goes jsme si oba poranili záda.

Lidovky.cz: A hrozilo, že nebudete moct dál vystupovat?

Ano, kvůli Sophiiným poraněním jsme museli zrušit několik představení. Je velmi těžké neztratit motivaci, když se vám dlouho nedaří uzdravit. Musíte ale věřit, že řešení existuje, protože pokud se vzdáte, nikdy se nevrátíte na někdejší úroveň.

Lidovky.cz: Co tedy pomohlo?

Hledali jsme velmi dlouho a nakonec jsme našli speciální typ jógy, který fungoval na nás oba.

Lidovky.cz: Z divadelních nebo cirkusových prken se teď přesuneme trochu do zákulisí. Odkud se znáte se Sophie?

Potkali jsme se na vysoké, kde jsme spolu začali také pracovat. Bavilo nás společně vymýšlet představení, protože jsme měli podobné nápady a vzájemně se inspirovali. Cirkusovou disciplínu ani jeden z nás nebral příliš vážně a vnímali jsme ji spíše jako nástroj, který nám pomáhá sdílet s publikem naše myšlenky.

Lidovky.cz: A umělecké duo jste založili už při studiu?

Circus Katoen vznikl později. Když jsme absolvovali, začali jsme pracovat na našem prvním velkém divadelním představení. Premiéru jsme měli za tři čtvrtě roku.

Lidovky.cz: Jste nejlepší přátelé?

Chodíme spolu.

Lidovky.cz: Trávíte tedy asi většinu času společně. Hádáte se někdy?

Společně tvoříme, řešíme administrativu, veškerou organizaci a zároveň spolu žijeme, takže se hádáme často. Náš vztah to ale neohrožuje.

Lidovky.cz: Jak těžké je se prosadit v tomto oboru? Čelíte velké konkurenci?

Nemám pocit, že bychom se pohybovali v konkurenčním prostředí. Nabízí se nám mnoho příležitostí a samozřejmě hodně pomohlo, že jsme získali ocenění CircusNext.

Lidovky.cz: Co se potom změnilo?

CircusNext nám opravdu otevřel mnohé dveře, díky němu jsme teď v Evropě známější. Získali jsme tak podporu pro vytvoření As heavy as it goes. Kdyby nás nevybrali, pravděpodobně bychom představení vzhledem k našim zraněním nedokončili.

Katoen jako symbol síly i jemnosti

Lidovky.cz:Soudě podle ostatních novocirkusových představení se dá říct, že nový cirkus už není jen o akrobatických technikách, ale pojí se vždy s nějakou filozofií. Jaká je ta vaše?

Akrobatická část nám slouží jako prostředek, kterým v lidech dokážeme vyvolávat pocity. V tomto představení se snažíme vyjádřit, jak zranitelní a zároveň silní jsme jako lidské bytosti, které fyzicky pracují, a na druhou stranu jak daleko dokážeme zajít, aniž bychom si všimli, že se už ničíme. Pokud chceme tuto myšlenku předat publiku, je pro nás fyzická náročnost během představení nezbytná.

Lidovky.cz: Co má symbolizovat slovo katoen neboli bavlna v názvu vašeho uměleckého dua?

Právě tu jemnost a zároveň sílu. Navíc jde o přírodní materiál a jako Circus Katoen i jako jednotlivci se snažíme být velmi ekologičtí. Chceme se starat o naši planetu, která nás potřebuje. Jsme vegetariáni a snažíme se vyhýbat dopravě letadly. Máme malé auto a netoužíme po větším. Všechny věci se do něj musí na cestách vejít. Vždycky pracujeme s přírodními materiály, které až doslouží, můžeme vyhodit na kompost.

Lidovky.cz: Už jste někdy dříve byli v Česku? Na co se nejvíc těšíte, až tu budete vystupovat rámci festivalu Cirkopolis?

Česko jsme navštívili už během magisterského studia, ale vystupovat tady budeme poprvé. Vždycky nás láká hrát v zemi, kterou tak dobře neznáme. Pozorujeme tak rozdíly v kulturách. Těšíme se a zároveň jsme zvědaví, jak bude české publikum na As heavy as it goes reagovat.