‚Cítila jsem, jak ho střely zasáhly do zad.‘ Ošetřovatel chránil svou ženu vlastním tělem

PRAHA Byl ošetřovatelem v Tennessee. Se svou ženou se vypravil na hudební festival do Las Vegas, vrátila se pouze ona. Během útoku, který proběhl v noci na pondělí, se Sonny Melton chránil svou ženu před svištícími kulkami vlastním tělem a zaplatil za to životem. „Cítila jsem, jak ho zasáhly kulky do zad,“ řekla v rozhovoru jeho žena. Společně s ní truchlí i guvernér státu.

„Zachránil mi život,“ řekla rádiu WSMV manželka Sonnyho Meltona Heather. „Popadl mě a tlačil mě před sebou tak, aby mě kryl před kulkami.“

Sonny s manželkou se letos rozhodli, že se pojedou podívat na festival countryové hudby v nevadském Las Vegas. Když začal koncert zpěváka Jasona Aldeana, ani jeden z nich netušil, že pro jednoho z nich to bude úplně poslední zážitek v životě.

Zpěv a country hudba se rozléhala po celé oblasti Strip Las Vegas, když do davu fanoušků začal bezhlavě střílet z okna hotelového pokoje čtyřiašedesátiletý Stephen Paddock. Jak celý útok probíhal minutu po minutě si přečtete zde.

Při nejhorším útoku na americké půdě zemřelo 59 lidí a přes 500 bylo zraněno. Mezi obětmi byl i Sonny. Chránil totiž svou ženu vlastním tělem.

Sonny Melton se ženou Heather.

„Cítila jsem, jak ho zasáhly střely do zad. Jen chci, aby všichni věděli, že to byl milující a hodný muž, promiňte, nemůžu z toho skoro dýchat,“ vypověděla manželka oběti.

Na svém facebookovém profilu napsala, že ztratila „pravou lásku a rytíře v zářící zbroji.“

„V této chvíli cítím jen pocit beznaděje a nemohu tomu uvěřit,“ stojí v jejím statusu. „Nevím, co říci. Sonny byl ten nejdobrosrdečnější, milující muž, jakého jsem kdy potkala. Zachránil můj život a ztratil ten svůj.“

Sonny Melton ukončil v roce 2015 univerzitu Union v americkém státě Tennessee jako bakalář v ošetřovatelství a po škole nastoupil do zdravotnického centra v oblasti Henry County města Paris.



„Znáte ten moment, když někoho potkáte a víte, že jsou lidé dobří a hodní? To byl přesně Sonny,“ řekla pro CNN Christy Davisová asistentka vedoucího oboru ošetřovatelství na univerzitě Union.

Svou soustrast na Twitteru vyjádřil i guvernér státu Tennessee Bill Haslam, napsal, že se se svou ženou modlí za všechny, které zasáhl útok. Včetně rodiny Sonnyho Meltona.

„Zvlášť bychom s Crissy (manželka guvernéra – pozn. Red.) chtěli vyjádřit soustrast rodině Sonnyho Meltona ze západu Tennessee, který byl mezi těmi, kteří byli zabiti během této tragédie,“ napsal guvernér.

„Víme, že na koncertu byli v publiku a na pódiu i další obyvatelé Tennessee, mé myšlenky putují k nim, zatímco smutníme a snažíme se zpracovat obludnost tohoto útoku. Tennessee stojí s Las Vegas během tohoto složitého období,“ stojí v prohlášení guvernéra.