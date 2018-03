Čižinský sbírá podpisy, aby se stal primátorem. Praha nemá vizi, musí přestat bourat, tvrdí

PRAHA Jan Čižinský chce s iniciativou Praha Sobě nahradit Adrianu Krnáčovou (ANO) na postu primátora. Iniciativa je podle něj nezbytná kvůli sběru podpisů a snaze lidí ovlivnit politiku „zespoda“. Rozkmotřil se kvůli tomu s některými členy jeho domovské KDU ČSL. „Pokud s Prahou Sobě uspějeme, budeme potřebovat obrovské množství lidí, kteří pomohou ovlivňovat, co se v Praze děje,“ řekl v rozhovoru pro Lidovky.cz.

Pro iniciativu Praha Sobě sehnali sběrači už přes 20 tisíc podpisů. Jejich cílem je dostat do vedení magistrátu tým Jana Čižinského, kterého proslavilo jeho působení v roli starosty Prahy 7. Čižinský tvrdí, že celá iniciativa má kořeny u lidí, kteří vědí, že bez podpisů není naděje na změnu. Dobrovolníků je teď kolem 600 a do konce května by rádi nasbírali 100 tisíc podpisů. Se žlutými podpisovými stánky obsadili ulice, parky, vstupy do metra, obchody, trhy i městskou knihovnu. S archy se rozhodli obcházet i hospody.

Lidovky.cz: Jaký je momentálně váš vztah s KDU-ČSL? Ve stanovách strany se dokonce píše, že vstupem do jiné politické strany nebo hnutí se členství v KDU ruší. Není to váš případ?

Praha Sobě není politickou stranou ani hnutím. Praha Sobě je občanská kandidátka na podpisy. To nemá právní subjektivitu. Ve vztahu ke KDU jde o to, že politická strana podpisy sbírat nemůže. Pokud by se ale nesbíraly podpisy, tak naděje na úspěšnou proměnu Prahy není žádná. Jde o princip aktivizace společnosti a lidí, kteří mají chuť věci měnit, aniž by byli pod politickou stranou. My jsme si na Praze 7 ověřili, že jde kandidovat vedle sebe a těšit se na koalici. Se Zelenými jsme například na Praze 7 dělali referendum o radnici. Lidi pochopili, že můžou volit nás i je.

Lidovky.cz: Hrozí, že budete muset KDU opustit?

Z pohledu stanov je důvod k pozastavení členství moment, kdy bych odevzdával kandidátku. Já nechci, aby to vypadalo, že mám něco proti KDU-ČSL, nekritizuji ani se neodkláním od KDU-ČSL. Mým záměrem je stranu nepoškodit.

Lidovky.cz: Jaké máte vztahy s těmi z KDU, kteří veřejně uvedli, že je vaše počínání zklamalo?

To se bude dál vyvíjet i podle toho, jestli občanská iniciativa zafunguje nebo ne. Důležitý je cíl, a ten je, aby Praha fungovala líp.

Lidovky.cz: Na stránkách Prahy Sobě uvádíte: „Vedení města dlouhá léta nejen že nenaplňuje své vize, ale především ani žádné nemá.“ Není to příliš silné tvrzení?

Já se skutečně bojím, že tam vizi nenajdeme. Bohužel tam nenajdeme ani to, co jsme v Praze 7 tři roky řešili a vyřešili. Třeba úctu k úřednické práci a ochotu úředníky zaplatit a motivovat. Město potřebuje, aby schopných úředníků bylo dostatek a mohli svou práci vykonávat dobře a rychle. Což se dnes neobejde bez elektronických nástrojů. Ty úplně chybí i třeba správě mostů. Nemají žádný nástroj, který vám blikne: ten a ten měsíc je třeba natřít zábradlí u Čechova mostu, aby nerezlo. Takže to zábradlí rezne. Není žádný plán údržby. Zpočátku je třeba vždy posílit daný úsek, aby se plány mohly zpracovat a nahrát do elektronického nástroje. To i kvůli generování rozpočtů a dalších věcí.

JAN ČIŽINSKÝ Starosta Prahy 7, zastupitel pražského magistrátu a čerstvě i poslanec.



Je mu 39 let, je ženatý a má tři dcery.

Na Praze 7 se zasadil o potlačení korupce a klientelismu. Zvýšil dostupnost mateřských škol.

Praha také potřebuje zvládnout nápor nových lidí, kteří se do ní stěhují, což je 13 tisíc lidí ročně. Umožnit postavení bytů pro takový počet, vybudovat systém dostupného nájemního bydlení a řádně se starat o svůj majetek a veřejný prostor. Něco vybudovat je jedna věc a vše udržovat věc druhá.



Lidovky.cz: Vzhledem k tomu, že se vyjadřujete k fungování magistrátu často negativně, se nabízí otázka: je tam vůbec někdo, jehož práce si vážíte a s kým byste rád v budoucnu spolupracoval?

Určitě, Trojkoalice je přirozený koaliční partner po volbách. To jsou lidi, kteří mají na problémy správné názory.

Lidovky.cz: Praha Sobě slibuje větší efektivitu magistrátu. Rada ale už v prosinci schválila program, který uvádí: „Důležité je, že program neříká jen co dělat, ale také jak to dělat.“ V čem se vaše postupy budou od tohoto plánu lišit?

Náš postup se nebude lišit v tom, co je tam napsáno, ale že se ty věci uskuteční. Zavede se projektové řízení. Když jde v Praze 7 o složitější investiční akci, najdeme člověka, který s tím má zkušenosti. Magistrát má problém mít projektového manažera zvenčí. To je třeba magistrát naučit. My už teď v našem volebním programu uvádíme, do kdy chceme jednotlivé kroky provést, abychom byli realističtí.

Praha má několik podobně kvalitních dokumentů jako Strategický plán, třeba koncepci pražských břehů, manuál veřejného prostoru. Nejsou bohužel moc respektovány.

.Jan Čižinský, starosta Prahy 7, PRAHA 7 SOBĚ

Lidovky.cz: Ve vašem programu jsou i body, jejichž realizace na magistrátu už probíhá. Například: „Vytvoříme přehled soch a jiných uměleckých objektů ve veřejném prostoru a systém, jak o ně pečovat.“ Nepřivlastňujete si cizí zásluhy?

Pokud by už opravdu existovaly stránky, kde tento přehled děl je, tak to v programu nemáme. Jenže prakticky neexistují. To samé s nemovitostmi a prázdnými domy. Přívětivý systém, jak zjistit, co magistrát vlastní, neexistuje. Magistrát ví, co mu patří, a opravdu to plánuje zveřejnit, ale pořád to neudělal. Praha 7 svůj veškerý majetek takto zveřejněný má, aby si mohl od městské části někdo něco například pronajmout.

Lidovky.cz: Zasadil jste se o to, aby Praha 1 neposkytla Nemocnici na Františku soukromému provozovateli. Jak reagujete na kritiku vedení Prahy 1, že jste se snažil skrze kauzu zviditelnit v rámci své osobní kampaně?

Pro mě je důležité, že jsme zachránili tu nemocnici. Podařilo se přimět magistrát, aby se zapojil, a Prahu 1, aby tu pomoc přijala. Praha 1 původně chtěla na 35 let pronajmout nemocnici na základě smlouvy, která je žalovatelná. Tu smlouvu by bylo možné označit i jako pokus o podvod. Kdo ji navrhoval, možná spoléhal na to, že ji nikdo nebude pořádně číst.

Lidovky.cz: Je možné, že to Praha 1 brala od vás jako vměšování do území. Bylo o vás vůbec slyšet mimo vaše působiště na Praze 7 i v jiných případech?

Podobně se zajímáme o Libeňský most a přívoz Karlín-Holešovice. V září jsme také Radě magistrátu z Prahy 7 poslali návrh na reformu magistrátu a změnu financování městských části. Jsme dlouhodobě v tomto směru aktivní. Například jsme apelovali na to, aby úklid řešily městské části, které to umí, a ne magistrát, který řeší tyto otázky zbytečně složitě. Navrhovali jsme přidat učitelům z magistrátních rezerv. Sehnat učitele je strašný problém, učitelé čelí stoupajícím cenám nájmů, a tak se stěhují za město a nechávají se zaměstnat tam.

Lidovky.cz: Podařilo se něco uvést do praxe?

Podařilo se vyjednat, že 300 milionů na platy učitelů se zvýšilo na 600 milionů. Naše představa ale byla 1,5 miliardy.

PRO PROGRAM INICIATIVY PRAHA SOBĚ JSOU KLÍČOVÉ PODNĚTY LIDÍ „Od lidí , kteří podepisují petici, jsme se třeba dozvěděli, že pro mladé lidi je nedostupná psychologická péče, což je informace, ke které bychom se jinak dostávali těžko. Zařadíme tento bod do programu. Když mladý člověk potřebuje pomoc, nemá na ni finance a často se bojí o tom mluvit. To může mít dalekosáhlé následky pro jeho život i okolí.“



, kteří podepisují petici, jsme se třeba dozvěděli, že pro mladé lidi je nedostupná psychologická péče, což je informace, ke které bychom se jinak dostávali těžko. Zařadíme tento bod do programu. Když mladý člověk potřebuje pomoc, nemá na ni finance a často se bojí o tom mluvit. To může mít dalekosáhlé následky pro jeho život i okolí.“ „Před časem jsem dostal dopisy s nápady pro Prahu 6, které taky zapracujeme do programu.“



Lidovky.cz: Co máte konkrétně připravené pro Libeňský most, který nebyl prohlášen za památku?

V průběhu minulých let byl Libeňský most sledován a proběhla rozsáhlá diagnostika. Výstupem je návrh rekonstrukce. Ten návrh je dobrý a to, že most nebude památkou, realizaci usnadní a zlevní.

Lidovky.cz: Na stole je možnost, že se most zbourá.

Magistrát musí skončit s tím, že něco postaví, pak se o to nestará, zboří to, postaví něco nového, a to nakonec taky zbourá. Varianta most zbořit je pro mě potvrzením tohoto trendu. Návrh nového mostu, který teď máme, chce most rozšířit, což není třeba. A hlavně ani neprošel architektonickou soutěží, což je pro mě nepřijatelné.

Jedna možnost je tedy most opravit, druhá udělat nový projekt. Já jsem pro opravu podle návrhu Kloknerova ústavu a TSK. Když je něco hezkého, má se to opravit a zachovat. Zbořit by tento most mohl jen barbar.

Lidovky.cz: Co říkáte na pozastavení úprav pro chodce na magistrále?

Nešťastné rozhodnutí. Po magistrále chodí víc chodců než po ní jezdí řidičů automobilů. Úpravy by neomezily propustnost magistrály. Vnímám to jako snahu o zviditelnění a získání bodů. Úpravy, které by řidiči nepocítili, ale pomohly chodcům, je zločin neudělat.

Lidovky.cz: Jestli iniciativa zafunguje, počítáte s větším zapojením lidí do politiky na úrovni celé Prahy? Třeba formou referend?

To se v Praze 7 už děje. S lidmi, kteří jsou součástí týmu, jsme stále v kontaktu a doufám, že se to bude dít i na magistrátě. Počet lidí, kteří budou v případě úspěchu potřeba, je obrovský. Jsou to lidé, kteří jdou do školských rad a jsou ochotni trávit čas se svojí školou a řešit její problémy. Jsou to lidi, kteří budou dávat zpětnou vazbu z městských částí. To je přidaná hodnota našeho postupu - člověk pozná a nadchne aktivní lidi, kteří dál ovlivňují, co se v Praze děje.

Referenda jsou až záchranná brzda, to není něco, co by mělo být každý týden. Referendum přijde jako extrémní nástroj až, když nepomáhají petice nebo když je reprezentace města arogantní. Z Prahy 7 máme zkušenost, že čím je radnice otevřenější, čím víc se s lidmi mluví, tím méně jich chodí na zastupitelstvo. Jednak proto, že si mohou přenos pustit z domova a protože vědí, že je spousta věcí projednána předem.