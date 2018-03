CK Telegraf

Letos uplyne 100 let od vyhlášení samostatného Československého státu. K tomuto momentu ale vedla dlouhá cesta. Připomeňte si spolu s námi nejdůležitější události roku 1918 moderní formou. Jaké by to bylo, kdyby před stoletím tehdejší osobnosti komunikovaly na sociální síti tak, jako to dělají dnešní politici? Zkusili jsme si to představit…