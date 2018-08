Člen hnutí ANO navrhuje Babiše na státní vyznamenání. Stabilizuje stát a bojuje proti korupci, píše

PRAHA Člen hnutí ANO navrhuje, aby prezident Miloš Zeman udělil státní vyznamenání Andreji Babišovi. Stranický šéf a premiér si podle píseckého člena hnutí ANO Václava Makrlíka ocenění zaslouží za „celoživotní boj proti rozkrádání státního majetku“ a za „stabilizaci českého státu“.

Kanceláři prezidenta republiky přišel návrh na udělení státního vyznamenání od řadového člena hnutí ANO Václava Marklíka, doposud ne příliš známé personě Babišova hnutí.

V dopise prezidentovi, který zveřejnila písecká organizace hnutí ANO, stojí: „Využívám tímto svého občanského práva a dovoluji si Vám navrhnout a doporučit, abyste u příležitosti stého výročí vzniku Československé republiky udělil panu Andreji Babišovi, předsedovi vlády České republiky, příslušné státní vyznamenání za jeho celoživotní boj proti rozkrádání státního majetku a s tím spojenou korupcí, za vnitrostátní politickou stabilizaci českého státu, o kterou se zasloužil zformováním vlády, která, přes nesmírné obstrukce, získala důvěru poslanecké sněmovny ČR“.

Makrlík také vyzdvihuje Babišovo údajné „výrazné zviditelnění českého státu na mezinárodní politické scéně.“ Návrh člen hnutí ANO již prezentoval na sněmu okresní organizace hnutí ANO v Písku v lednu tohoto roku a podle jeho vyjádření byl přijat souhlasně všemi přítomnými členy.

Na závěr dopisu Makrlík popřál prezidentovi. „Vážený pane prezidente, přeji Vám hlavně zdraví, abyste mohl nadále čelit na Vás vyvíjenému tlaku některých politických uskupení a jimi ovládaných médií,“ zakončil písemný projev.

Určitě bych to odmítl, reaguje Babiš

Makrlík dále výzvu nekomentoval. Serveru Lidovky.cz se s ním během středečního dopoledne nepodařilo spojit. Jeho dopis zůstal i ze strany Hradu bez komentáře. „Do 28. října jakékoli dotazy na státní vyznamenání nekomentuji,“ uvedl pro server Lidovky.cz mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček.

„Myslím, že je to nevhodné a určitě bych to odmítl,“ odpověděl na dotazy iDNES.cz Babiš, co si o návrhu myslí.

Babiš jakožto nedávno zvolený premiér nicméně za dobu své politické kariéry proslul několika kauzami, kvůli nimž se opakovaně stává terčem ostré kritiky. Například v úterý provázely jeho přítomnost u pietního aktu za oběti sovětské invaze v srpnu 1968 před budovou Českého rozhlasu v Praze pískot a skandování „hanba“ a „estébáku“ kvůli faktu, že Babiš podle slovenských badatelů spolupracoval s komunistickou StB, což on sám popírá a soudí se.



Trestně stíhaný v kauze Čapí hnízdo

Babiš proslul též kauzou Čapí hnízdo, v níž je trestně stíhán. Vyšetřovatelé tvrdí, že Babiš organizoval podvodné vylákání 50milionové dotace z evropských fondů na stavbu farmy Čapí hnízdo. To Babiš popírá a tvrdí, že jde o kampaň proti němu.

Dalším problémem je kauza s korunovými dluhopisy. Mezi firmy, které kolem roku 2012 vydávaly korunové dluhopisy, patřila i společnost Agrofert, kterou Babiš založil a ovládal a kterou předal do svěřenského fondu (podle nedávného tvrzení Transparency International ji ovšem dál ovládá, Babiš to odmítá - čtěte zde).



V roce 2013 Babiš dluhopisy své společnosti koupil za 1,482 miliardy korun. Kvůli znění zákona z nich ale nemusí platit daň. Tento postup, který v té době umožňoval zákon, by podle kritiků mohl být posouzen jako daňový únik.

Při vyslovení premiérova jména si také mnozí vzpomenou na kauzu kolem privatizace společnosti Unipetrol z dob Zemanovy vlády či sestavení současné vlády za podpory komunistů.