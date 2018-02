Člen vedení AfD si v Rusku přečetl příručku pro muslimy, a konvertoval k islámu. Dal si jméno Ahmad

BERLÍN Z Arthura se stal Ahmadem, z křesťana muslimem, své politické straně - islámu kritické Alternativě pro Německo (AfD) - ale zůstává nadále věrný. Řeč je o někdejším členovi předsednictva AfD v Braniborsku Arthuru Wagnerovi, jehož příběh zaujal Německo a v protiimigrační straně vzbudil pozdvižení.

O tom, že člen vedení zemské AfD, která se ráda staví do role nekompromisní bojovnice proti šíření islámu ve spolkové republice, právě k tomuto náboženství konvertoval, informoval koncem ledna deník Tagesspiegel. V tu dobu ale ještě Wagner o svém přerodu otevřeně mluvit nechtěl. „Je to moje osobní věc,“ vzkázal tehdy.

V Rusku si vzal příručku pro začínající muslimy

Ve středu už byl ale vstřícnější a z části nevěřícným médiím v Postupimi trpělivě vysvětloval, co ho k zásadní životní změně vedlo. „Jakmile se islámu dotkneš, nemůžeš prostě říci ne,“ prohlásil opakovaně Wagner, který byl původně ateistou, posléze součástí pravoslavné církve, a pak zase členem novoapoštolské církve. K islámu se dostal v roce 2015, když měl „velmi hluboký duchovní zážitek“. V Rusku pak navštívil mešitu, kde si vzal příručku pro začínající muslimy. „A to, co jsem si přečetl, začalo v mé duši pracovat,“ vysvětlil muž, který nakonec konvertoval loni.

„Islám je nádherný dárek Alláha“

Vyprávění člena strany, podle níž islám nepatří k Německu, mezi přítomnými novináři podle listu Die Welt opakovaně budilo podiv. „Myslíte to všechno vážně? Nebo jste od Böhmermanna?,“ zeptal se Wagnera jeden z novinářů. Jan Böhmermann je německý satirik, který proslul tím, že si podobnými akcemi z lidí utahuje.



Arthur, tedy Ahmad Wagner, který dnes běžně lidi zdraví islámským pozdravem „salam alejkum“, ale zjevně vše myslí vážně a chce se nyní věnovat sbližování nacionalistů a muslimů. „A možná budu moci být své vlasti užitečný, dá-li bůh.“ Řada Wagnerových spolustraníků z protiimigrační AfD to tak ale nevidí a očekává, že politik ze strany odejde.

S odmítavým postojem Alternativy pro Německo k islámu byl ve středu konfrontován i Wagner. „Islám je nádherný dárek Alláha,“ řekl na to. Otázka proto podle něj nestojí tak, jestli islám patří k Německu, ale jestli Německo patří k islámu. „Zatím to tak není. Ale jestli to tak zůstane navždy?,“ tázal se.