Ministerstvo financí zveřejnilo část zprávy OLAF o Čapím hnízdu. V projektu byly nesrovnalosti

PRAHA Ministerstvo financí zveřejnilo na svých internetových stránkách tři odstavce závěrů z padesátistránkové zprávy Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) o vyšetřování farmy Čapí hnízdo. OLAF v závěrech vyzývá k vynětí farmy z projektů dotovaných Evropskou unií. Píše také o nesrovnalostech v projektu Čapího hnízda. Farma je mezi majetkem, který premiér Andrej Babiš (ANO) loni převedl do svěřenského fondu.

Ministerstvo závěry ze zprávy OLAF zveřejnilo na základě požadavků, se kterými se na něj obrátili lidé podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Nevyhovělo ale žádosti o zveřejnění celé zprávy, protože by to podle jeho názoru mohlo ohrozit trestní řízení kolem financování Čapího hnízda. Úřad upozornil, že až pominou důvody, pro které zveřejnění hlavní části zprávy odmítl, bude možné na základě nově podané žádosti dokument poskytnout.

„Jemně řečeno to v překladu znamená, že při získávání dotace bylo porušeno právo,“ uvedl v reakci na zveřejněné závěry předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.

Místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka označil zveřejnění závěrů za nedostatečné, trvá na publikaci celé zprávy OLAF. „MF tímto postupem bohužel jen zvyšuje podezření, že tento projekt není v pořádku!,“ uvedl.

Ministerstvo ve čtvrtek na základě doporučení Evropské komise vyzvalo k vynětí celkem 44 projektů, které prověřuje OLAF, z evropského financování. Mezi nimi je i Čapí hnízdo. Vyjmutí fakticky podle mluvčího ministerstva financí Michala Žurovce znamená, že na jednotlivé projekty bude pohlíženo jako na národní dotace. Padesátimilionovou dotaci pro vznik Čapího hnízda by tak v konečném důsledku zaplatili čeští daňoví poplatníci.

Výbor regionální rady Regionálního operačního programu (ROP) Střední Čechy by mohl jednat o vyjmutí farmy Čapí hnízdo z evropského financování kolem 15. ledna, řekla ve čtvrtek ČTK předsedkyně výboru a hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). Odmítla obavy některých opozičních politiků, že chce svolat jednání záměrně v pozdějším termínu.

Hejtmanka uvedla, že na pátek je k ní objednán ředitel úřadu regionální rady Kamil Munia. „Budeme to řešit, na kdy to svoláme a jaký program bude. Myslím, si, že to nemá cenu protahovat, určitě to proběhne nejdříve, jak jen to bude možné,“ dodala.

Člen výboru regionální rady za opoziční TOP 09 Jan Jakob obdržel informaci, že výbor by se měl Čapím hnízdem zabývat na přelomu ledna a února. Žádal o jednání v dřívějším termínu. Obával se převolení výboru na krajském zastupitelstvu, které se má sejít koncem ledna.



Pokorná Jermanová ve čtvrtek také odmítla informace, že dala Muniovi příkaz, aby neposkytoval zprávu OLAF členům výboru regionální rady. Údajně ji požadoval krajský zastupitel a člen výboru Michael Pánek (ODS). „Sama tuto zprávu dosud nemám k dispozici,“ uvedla hejtmanka. Podotkla, že členové výboru dostanou veškeré podklady v souladu s jednacím řádem nejpozději sedm dní před zasedáním. „Ráda bych zdůraznila, že stejně jako ministerstvo financí čekáme na výsledky analýzy, které si nechalo zpracovat. Budeme postupovat stejně jako ostatní orgány státní správy a dle doporučení státního zastupitelství,“ dodala.



Do zprávy nahlédnou někteří poslanci

Do zprávy Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) ohledně vyšetřování kauzy Čapí hnízdo budou mít zároveň možnost pátku 5. ledna nahlédnout členové mandátového a imunitního výboru. Zpráva je už totiž součástí vyšetřovacího spisu policie, ke kterému mají vybraní poslanci přístup.



Policejní spis mapuje přidělení evropské dotace farmě Čapí hnízdo, kvůli které chce česká policie stíhat premiéra Andreje Babiše.

Informaci o přístupu ke spisu zveřejnil na svém Twitteru Miroslav Kalousek. Serveru Lidovky.cz ji poté potvrdil místopředseda výboru Petr Gazdík.

Česká policie kvůli dotaci obvinila 11 lidí, kromě Babiše i místopředsedu hnutí ANO Jaroslava Faltýnka. Oba politici označují obvinění za účelové. Vzhledem k tomu, že byli v říjnu znovu zvoleni do Sněmovny, musí poslanci opět rozhodovat o jejich vydání k trestnímu stíhání.



Doporučení k hlasování pak vydají právě členové mandátního a imunitního výboru, kteří proto mohou nahlédnout do vyšetřovacího spisu. Původně dokonce žádali, aby spis dostali přímo do sněmovny. To ale policie zamítla a poslanci musí jezdit na policejní služebnu, kde jim spis zpřístupňují. Od pátku bude obsahovat i zprávu OLAF.



Babiše chce policie stíhat pro podezření z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie. Faltýnek je podezřelý z dotačního podvodu ve formě účastenství. O jejich vydání k trestnímu stíhání požádala policie loni v srpnu, poslanci k tomu svolili počátkem září. Stíhání bylo přerušeno po říjnových volbách, ve kterých Babiš a Faltýnek obhájili místa poslanců. Policie následně znovu požádala o jejich vydání ke stíhání, Sněmovna o žádosti dosud nerozhodla.

Doporučení ze závěrečné zprávy OLAF nyní zkoumá Evropská komise. Kvůli dotaci na Čapí hnízdo čelí Babiš spolu s dalšími lidmi obvinění české policie. Příští týden by kvůli záležitosti měl vypovídat před mandátovým a imunitním výborem Sněmovny, který posuzuje policejní žádost o jeho vydání k trestnímu stíhání. Den po výpovědi na výboru bude Babišova vláda ve Sněmovně žádat o důvěru.

V kauze Čapí hnízdo bylo obviněno 11 lidí, vedle Babiše i někteří členové jeho rodiny. Mezi obviněnými je i předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek. Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. V prosinci 2007 se přeměnila na stejnojmennou akciovou společnost s akciemi na majitele. Jediným akcionářem byla akciová společnost ZZN Pelhřimov. Podle vyšetřovatelů však ke změně nebyl ekonomický ani podnikatelský důvod. Kvůli změně nebylo možné dohledat majitele firmy, která tak získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert.