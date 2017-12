Členové Plexisu jsou stále v nemocnici. Návrat na scénu bude těžký, přiznávají

PRAHA Dodávka punkové kapely Plexis cestou ze štědrovečerního koncertu havarovala. Členové skončili s vážnými poraněními v nemocnici. Nehodu nepřežila mladá spolujezdkyně. Kapela ale hodlá hrát dál.

Nehoda se stala 24. prosince v noci, když se kapela vracela z třebíčského koncertu. Poblíž Humpolce na Pelhřimovsku vozidlo WV Multivan, ve kterém kapela cestovala, narazilo do divočáka. Náraz dodávku vymrštil do dopravní značky. Čtyři členy kapely odvezli zdravotníci do nemocnice s těžkými poraněními. Nehodu nepřežila spolujezdkyně a kamarádka hudebníků Olga (22 let). Kapela se k situaci hned vyjádřila na svém Facebooku.

Televizi Nova se ve čtvrtek přímo v nemocnici podařilo mluvit s frontmanem kapely. Petr Hošek vyvázl z nehody se zraněním hlavy a zlomenou lopatkou a rukou. Podle jeho slov kapela chce dále koncertovat, ačkoliv je jasné, že návrat na scénu nebude jednoduchý. Zároveň má ale strach, protože mu lékaři musí operovat ruku, kterou hraje na baskytaru. První koncerty chce kapela věnovat zesnulé kamarádce Olze.

Kapela Plexis (původně Plexis P. M.) funguje již od roku 1984. Za svou existenci vydali 7 řadových alb. V současné sestavě jsou stálými členy Plexisu zpěvák a baskytarista Petr Hošek, kytarista Dušan Lébl a bubeník Martin Švec. V roce 1985 s Plexisem zpívala i Jitka Asterová.