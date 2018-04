Do čela ČMKOS byl zvolen Josef Středula, nejsilnější odborovou centrálu povede další čtyři roky

Josef Středula Datum a místo narození: 12. listopadu 1967 v Opavě Vzdělání: Střední průmyslová škola strojnická v Opavě Současná funkce: předseda ČMKOS (od dubna 2014) Kariéra: po ukončení studií pracoval ve vítkovických železárnách na údržbě válcovací trati, v roce 1990 se ve 22 letech stal místopředsedou základní organizace odborů; v roce 1991 byl zvolen členem rady Odborového svazu KOVO, od roku 1993 působil jako místopředseda svazu, v letech 2005 až 2014 pak OS KOVO vedl. Do čela ČMKOS, největší odborové centrály v ČR s 310.000 členy, byl Středula poprvé zvolen v roce 2014. Ve funkci tehdy nahradil Jaroslava Zavadila, který odstoupil po svém zvolení do Sněmovny (za ČSSD). Středula se tehdy pustil do resuscitace a modernizace ČMKOS, dnes mu zásluhy připisují i někteří oponenti.



Tématem pro odboráře je dlouhodobě růst mezd, v roce 2015 ČMKOS pod Středulovým vedením rozjela kampaň Konec levné práce. Díky vyjednávání tak už několikrát vzrostla minimální mzda, platy ve veřejném sektoru i ve firmách. ČMKOS nenechávala chladnou ani situace v těžební firmě OKD či otázka prolomení limitů těžby uhlí.



Tvrdý vyjednávač Středula po loňských parlamentních volbách do Sněmovny řekl, že v případě vzniku menšinové vlády význam odborů a tripartity poroste. Vyjádřil se také, že po volebním propadu a oslabení pozic levice by odbory mohly částečně zastoupit její roli a místo ní by mohly přicházet s návrhy u dávek, podpor či důchodů.



Pro vládu Andreje Babiše (ANO) sepsala konfederace doporučení s deseti body. Podporuje mimo jiné rozšíření EET, žádá rovnoměrné rozložení daní a odvodů na zaměstnance i OSVČ, odmítá školné a zdravotnické poplatky, chce prosazovat další ochranu zaměstnanců v zákoníku práce a bránit přílivu "levné pracovní síly" z ciziny.



V době, kdy Středula stál v čele svazu KOVO, profiloval se jako výrazný kritik pravicových vlád. Pod jeho vedením stál svaz v čele řady odborářských protestů a demonstrací. K předchozímu kabinetu Bohuslava Sobotky (ČSSD) ale naopak výhrady neměl. Loni v květnu řekl, že Sobotka vede jednu z nejúspěšnějších vlád.



Po listopadu 1989 se Středula podílel na přeměně Revolučního odborového hnutí (ROH) ve standardní odbory. Když v roce 2005 začal vést OS KOVO, byl v 38 letech nejmladším předsedou odborového svazu v ČMKOS. Středula se tehdy postavil například za propouštěné zaměstnance z Letu Kunovice a další.



Odborový předák svůj možný vstup do politiky zatím odmítá. "Myslím, že jako předseda odborů v politice jsem ... Pokud se ptáte na můj vstup do nějaké stranické linie, tak takovou nabídku jsem nedostal, a i kdybych dostal, odmítl bych ji. Protože si myslím, že nezávislost na politických subjektech je důležitá," řekl loni v září pro časopis Týden.



Je ženatý a má tři děti.



K jeho koníčkům patří například fotografování.



Přehled dosavadních předsedů ČMKOS: Vladimír Petrus, duben 1990 - duben 1994 Richard Falbr, duben 1994 - duben 2002 Milan Štěch, duben 2002 - duben 2010 Jaroslav Zavadil, duben 2010 - listopad 2013 Josef Středula, od dubna 2014 Markéta Veselá jb mal



Zdroj: ČTK