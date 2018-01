Co čekat od Zemana? V ČSSD posílí jeho křídlo, Babiš by měl počítat se zásahy do vlády

PRAHA Přímá prezidentská volba nezná zatím jiného vítěze než Miloše Zemana, stávající hlava státu ovládla i druhé volební klání, jež rozhodli občané. Co to bude znamenat pro výkon jeho funkce, co od něj může česká veřejnost čekat a jak bude mluvit do sestavování vlády? Server Lidovky.cz se pokusil najít odpovědi.

Aktuálně nejzásadnějším děním na české politické scéně je snaha Andreje Babiše o sestavení nového kabinetu poté, co jeho první vládu vyprovodili poslanci bez důvěry. Staronový prezident už krátce po svém zvolení potvrdil, že Babiše jmenuje premiérem i podruhé, přičemž šéf ANO může počítat s dostatečnou časovou rezervou pro vyjednání potřebné podpory.

„Pan prezident bude respektovat jakoukoliv vládu, kterou Andrej Babiš dá dohromady,“ míní Zemanův přítel Zdeněk Zbytek. Aktuálně je ve hře buď menšinová vláda ANO s podporou KSČM či SPO, nebo koalice ANO s ČSSD za podpory KSČM. Nicméně po svém druhém zvolení Zeman už Babiše k ničemu nepotřebuje. Není tak vyloučené, že se mu bude snažit zasahovat do personálního složení kabinetu.

Největší otázkou plynoucí z druhého Zemanova zvolení je, do jaké míry se bude chtít pokládat do organizace politického života v zemi. Vzhledem k jeho přirozené povaze dominovat dění na politické scéně lze předpokládat, že svou úlohu bude chtít ještě zvýraznit. V druhém mandátu už se totiž na nikoho a nic nemusí ohlížet.

‚Už mu o nic nejde, bude ještě aktivističtější‘

„Bude ještě aktivističtější, emancipovanější, protože mu už o nic nejde. Je znovu prezident, v dalších volbách nemůže kandidovat. Bude se chovat ještě svobodněji,“ uvažuje politolog Matěj Trávníček z Fakulty sociálních věd. Rámec ústavy tak bude Zeman dost možná napínat ještě více, než tak činil dosud. Měl by to být opět on, kdo v případě řádných sněmovních voleb 2022 bude mít v ruce jmenování nového premiéra.

S napětím bezpochyby vyhlížela výsledky voleb i ČSSD, která se v 90. letech díky Zemanovi stala významnou politickou silou a v jejíž části má dodnes mimořádnou pozici. Prezident se velmi pravděpodobně podepíše na tom, jaké vedení a směr si sociální demokraté zvolí na svém únorovém sjezdu. Díky zvolení Zemana se bude cítit sebevědomě křídlo, které ve straně reprezentují Jaroslav Foldyna, Michal Hašek či Jiří Zimola.

Bude také zajímavé sledovat, jak se na nové podobě strany bude podílet její úřadující šéf a exministr vnitra Milan Chovanec. ČSSD bude muset nějakým způsobem reagovat na to, že právě s Chovancem strávil Zeman několik hodin před ohlášením výsledků. „Může to být signál. Asi tam dvě hodiny neseděli a nekoukali do zdi,“ míní politolog Trávníček. Chovanec pak stál staronové hlavě státu po boku ve chvíli, kdy pronášela svůj první povolební projev.

Na poli zahraniční agendy nelze předpokládat, že by prezident Zeman něco měnil na politice více azimutů se zvláštním důrazem na Rusko a Čínu. Voliči mu ve volbách vystavili potvrzení, že jsou takto spokojeni. Jakkoliv podle dat během Zemanova prvního mandátu oproti jeho předchůdcům jednoznačně stoupl podíl zahraničních cest východním směrem, jeho neformální poradce Zbytek odmítá prezidenta nálepkovat jako spojence Ruska.

Místo uklidnění atmosféry urážky novinářů

„Já jsem viděl pana prezidenta, jak mu v New Yorku tleskala Carneggie Hall narvaná nejbohatšími americkými podnikateli a občany. Viděl jsem ho v Izraeli, Mexiku nebo v zemích třetího světa,“ snaží se oponovat Zbytek, podle kterého Zeman bude pokračovat především v exportní diplomacii. Do jaké míry však bude schopný český byznys podporovat v zahraničí i osobně, bude primárně záležet na jeho kondici.

Od jeho zdravotního stavu se také bude jednoznačně odvíjet to, jak moc aktivně vůči občanům pojme své druhé funkční období. Jinými slovy zda bude pravidelně objíždět regiony jako dosud. Neformální poradce Zbytek je přesvědčený, že by měl Zeman v tomto ohledu trochu ubrat. „Doporučil bych mu, aby po regionech jezdil méně. Přál bych si, aby víc seděl na Hradě nebo v Lánech,“ podotkl.

Směrem dovnitř společnosti je Zemanovým největším úkolem vypořádat se s tím, že 2,7 milionu voličů mu svou důvěru nedalo. Hranice mezi jeho příznivci a odpůrci se ještě více zostřila než po volbách před pěti lety. Zprvu se z prezidentova prvního vystoupení zdálo, že si je rozjitřené atmosféry vědom. A že ji nebude chtít živit. „Chtěl bych být poněkud pokornější, méně sebevědomý a vstřícnější vůči názorům lidí, kteří mají jiný názor. A být méně arogantní,“ sdělil. Následně však stihl urazit dva novináře, kteří na něj měli dotaz.