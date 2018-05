Co s protikuřáckým zákonem? A rušení i zpřísňování interrupcí

PRAHA V úvodním kole by měli poslanci pokračovat v projednávání poslaneckého návrhu na zmírnění takzvaného protikuřáckého zákona. Předpokládá zejména to, že provozovatelé restauračních zařízení, v nichž se nepodává jídlo, by mohli zřizovat oddělené kuřárny.

Pokračuje schůze Sněmovny. Poslanci po 14:00 rozhodnou o třech předlohách, které jim vrátil Senát (o podnikání v cestovním ruchu, o střetu zájmů a o vodách) a v úvodním kole se vrátí k debatě o zmírnění protikuřáckého zákona.

Případ EGAP. Soud pokračuje v projednávání kauzy Karla Plevy a Jiřího Skuhry, dvou bývalých manažerů státní pojišťovny EGAP. Obžaloba dvojici viní z porušení povinností v souvislosti s financováním výstavby cementárny ve Vietnamu.

Co s Krejčířovou vilou? Naplánován je další pokus o dražbu větší vily uprchlého podnikatele Radovana Krejčíře v Černošicích u Prahy.

Rušno u vlády. U úřadu vlády proběhne od 13:00 celostátní happening nespokojených komunálních politiků proti návrhu na rušení matričních úřadů, na podporu senátní verze zákona o střetu zájmů, která brání tomu, aby údaje o majetku komunálních politiků byly automaticky a anonymně veřejně dostupné.



Lucemburk bude odpovídat Česku. Evropský soud rozhodne o dvou dotazech, které mu položily soudy v ČR. První se týká toho, jaký jazyk EU má být soudy použit při aplikaci směrnice o evropském platebním rozkazu. Druhý souvisí se snahami České pojišťovny získat kompenzace nákladů na vymáhaní opožděných plateb.

Zrušení zákazu interrupcí. Irská vláda by měla iniciovat zákon rušící zákaz interrupcí v zemi na základě výsledku pátečního referenda, v němž většina Irů s tím vyjádřila souhlas.

Zpřísnění interrupcí? Pokračuje schůze slovenského parlamentu. Očekává se hlasování kromě jiné o návrhu krajně pravicové strany Kotleba-Lidová strana Naše Slovensko o výrazném zpřísnění pravidel, které umožňují vykonávat interrupce.



Ztracené MH17. Končí pátrání po pohřešovaném letadle společnosti Malaysia Airlines, které zmizelo s 239 lidmi na palubě v březnu 2014 na trase z Kuala Lumpuru do Pekingu. Po letadle pátrala soukromá americká firma Ocean Infinity.