Co teď s obviněnými Babišem a Faltýnkem? Co teď řeknou, lze použít proti nim

Andrej Babiš a Jaroslav Faltýnek (oba ANO) v pondělí převzali obvinění v kauze Čapí hnízdo. Co jim nyní hrozí?

1. Co bude následovat?

Převzetím usnesení o obvinění policie Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka začala oficiálně trestně stíhat. Předseda hnutí ANO a jeho první místopředseda včera oznámili, že proti obvinění podají stížnost. Až tak učiní, jejich požadavek přezkoumá dozorující státní zástupce. Stížnost může zamítnout, ale také jí vyhovět. Kdyby dal obviněným za pravdu, trestní stíhání by bylo přerušeno a policii by se případ vrátil do fáze prověřování nebo by mohl být odložen. Takový scénář se však příliš nepředpokládá, neboť žalobce Jaroslav Šaroch dosud za prací policejního týmu komisaře Pavla Nevtípila stál.

Policie po zahájení stíhání bude případ dále vyšetřovat a zejména se bude snažit získat důkazy, kterými podpoří svá podezření vůči Babišovi a spol. Obvinění si budou muset dávat pozor, co na výsleších říkají – od této chvíle vše, co před vyšetřovateli pronesou, může být u soudu použito proti nim. „Rozdíl je v hodnotě výpovědí. Jakmile je člověk obviněn, má právo na obhájce, který může být u výslechů a klást otázky, případně podávat námitky. Tedy obviněná osoba má silnější zastání. Hodnota výpovědi je důležitá v tom, že ji lze přečíst u soudu. Co odteď obvinění řeknou, už může být použito proti nim,“ řekl LN mluvčí Unie státních zástupců Ondřej Šťastný.

Případ zkoumá i unijní Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF). Jeho stanovisko už však po zahájení trestního stíhání není tak důležité. Úřad totiž může případně tuzemským orgánům doporučit, aby věc začaly prověřovat – k tomu už v kauze Čapí hnízdo došlo.

2. Půjdou politici do vazby?

Když policie letos v květnu obvinila Miroslava Peltu, fotbalový boss ihned zamířil do vazby, kde strávil několik týdnů. U Babiše a Faltýnka se nejeví takový scénář jako pravděpodobný. Důvody pro vazební stíhání jsou útěk, ovlivňování svědků nebo pokračování v páchání trestné činnosti. Babiš je kandidátem na premiéra a Faltýnek jedním z krajských lídrů ANO, tudíž útěk do zahraničí se nepředpokládá. Kauza je stará bezmála 10 let, tudíž ani pokračování v páchání podezřelé činnosti není pravděpodobné. Pokud jde o ovlivňování svědků, policie na případu pracuje od konce roku 2015. Za tu dobu už by tedy Babiš či Faltýnek měli případně dostatek času na případné svědky „zapůsobit“.



3.: Kauza na několik let?

Odhadnout, jak dlouho bude kauza probíhat, je nyní obtížné. Lze však odhadovat, že to bude několik let. Policie nejdříve musí případ došetřit a sepsat obžalobu, s níž se následně seznámí státní zástupce a případně ji odešle soudu. Ten po prostudování dokumentu posléze rozhodne, zda nařídí jednání. Pak případně začne prvoinstanční soud. „V tuto chvíli bude záležet na rychlosti vyšetřovatelů. Jak jsme ale viděli u případů kolem exhejtmana Davida Ratha nebo v případu vojenského zpravodajství v kauze Nagyová, hodně pak záleží i na rychlosti soudů. Tyto případy se táhnou už několik let. Případ Čapího hnízda by v ideálním případě trval řadu měsíců, může se ale lehce stát, že se potáhne několik let. Je to velmi nevyzpytatelné,“ odhaduje mluvčí žalobců Šťastný. Je tedy možné, že případ se dořeší až v době, kdy už Babiš nebude v politice.

4 . Kdo bude další?

Z policejní žádosti sněmovně o vydání Babiše a Faltýnka plyne, že policie kromě nich podezřívá dalších devět osob včetně Babišovy manželky a dětí. Prozatím nikdo nepotvrdil jména dalších spoluobviněných.

5. Stane se Babiš premiérem?

Kauza má silné politické důsledky. Hnutí ANO je sice favoritem voleb, většina politických stran však už před volbami tvrdí, že s Babišem, který se chce i nadále stát premiérem, do koalice nepůjde. Lídrovi ANO zbyl jediný spojenec – prezident Miloš Zeman, pro něhož není překážkou bývalého ministra financí pověřit sestavením vlády.

Jisté je, že pokud se Babiš s Faltýnkem znovu dostanou do sněmovny, poslanci opět budou muset hlasovat o jejich vydání policii.