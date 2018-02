Kandidát na předsedu Zimola: Co víc než lídra-vítěze ČSSD potřebuje?

PRAHA Jihočeský sociální demokrat Jiří Zimola (46), který se chce stát předsedou ČSSD, je mezi členy strany v ­poslední době jediným, kdo poznal chuť volebního vítězství – v­ krajských volbách 2016. Bývalý hejtman Zimola je přesvědčen, že ­jeho strana by měla naslouchat radám a­ názorům staronového prezidenta Miloše Zemana.

Kdyby byl zvolen do­ vedení, je připraven akceptovat případný nárok hnutí ANO na setrvání trestně stíhaného Andreje Babiše v nové vládě. Rozhovor s Jiřím Zimolou, který vychází v sobotních LN, připravil Ondřej Koutník.



LN: Patříte k oblíbencům Miloše Zemana. Co jste říkal na sestavu politiků a manažerů, kteří po vyhlášení voleb vystoupili po boku prezidenta?

Sledoval jsem to doma u televize. Zcela jistě jsem byl ovlivněn pocitem radosti, že Miloš Zeman zvítězil. Takže jsem se ani moc nesoustředil, kdo všechno na pódiu je. Koho jsem si ale nemohl nevšimnout, byl náš statutární místopředseda Milan Chovanec, jenž stál po levici pana prezidenta. Po jeho pravici zase stál předseda SPD Tomio Okamura. Tenhle pohled pro mě úplně příjemný nebyl.

LN: Nakolik je podle vás pro chod ČSSD určující vztah s prezidentem Zemanem?

Řekl bych, že vztah ČSSD s Milošem Zemanem je důležitý, ale nikoliv určující. Je to bývalý předseda, který sociální demokracii vytáhl z politického dna k ­monumentálnímu výsledku více než 32 procent. V tomto smyslu Miloš Zeman navždy zůstane ikonou ČSSD z ­přelomu 90. let a nového tisíciletí. Považuji ho za sociálního demokrata, a ­proto si myslím, že je dobré vyslechnout si jeho rady a názory na dění kolem ČSSD.

LN: Takže podle vás bylo chybné, že za předsedy Bohuslava Sobotky se vedení strany od Zemana odklonilo?

To, že se řada sociálních demokratů od něho otočila, považuji za nešťastné. Koneckonců prezidentské volby ukázaly, jaký že je potenciál tuzemské levice, potažmo ČSSD – naší straně to ukázalo, do jakých vod můžeme sáhnout.

LN: Lze procentuálně vyjádřit, jaký postoj k hlavě státu mají členové strany?

Z toho, co vidím a slyším na stranických fórech a konferencích, si troufám tvrdit, že naprostá většina členů se přiklání k odkazu Miloše Zemana. Nicméně je smutným faktem, že tato většina je méně slyšitelná než menšina, která se od prezidenta odvrací.