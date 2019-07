Defenestrace je svérázný způsob, jak si vyřídit účty s vládnoucí vrstvou. Češi o tom vědí své. První defenestrace na světě se ale neodehrála v Praze. Zmíněna je už v Starém zákoně, kde tato nemilá událost potkala krutou královnu Jezábel. Jiné defenestrace probíhaly i v Evropě. Ty pražské jsou pro Čechy specifické. Staly se totiž důležitým mezníkem. Jedna znamenala začátek husitské revoluce, druhá začátek třicetileté války.

Husitská defenestrace ukázala mimo jiné i to, jakou mocmá prostý lid. Dosáhli svržení nenáviděných konšelů – a to doslova. Povedlo se jim vzbudit i strach mezi panovníkem, šlechtou a církví. Otestujte si v našem kvízu, co o této události víte.