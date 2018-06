Co vlastně podepsali Trump s Kimem? Vágní, tohle tu už bylo, komentují dohodu odborníci

SINGAPUR Účastníky je americko-severokorejský summit označován jako historický úspěch. Jiní jeho výsledek, vzájemnou dohodu, považují za vágní a nicneříkající. Kromě obecných frází se vůdci obou zemí zavázali ke čtyřem bodům.

Singapurská dohoda, pod kterou se vyjímají výrazné podpisy Donalda Trumpa a Kim Čong-una, se dívá hlavně do budoucnosti. Žádné konkrétní závazky však dokument neuvádí a vše tak směřuje k dalším kolům jednání, ke kterým se obě strany zavázaly.

Prezident Donald Trump a Kim Čong-un nesou desky s podepsanými prohlášeními.

Asi nejkonkrétnější část jednání se zhmotnila do čtyř bodů, pod které se Trump s Kimem podepsali jako pod společné prohlášení. Jsou to tyto:



1. „Spojené státy a KLDR se zavazují vytvořit nové americko-severokorejské vztahy v souladu s touhou lidí z obou zemí po míru a prosperitě.“

2. „Spojené státy a KLDR spojí své síly při budování trvalého a stabilního mírového režimu na Korejském poloostrově.“

3. „V souladu s Pchanmundžomskou deklarací z 27. dubna 2018 se KLDR zavazuje pracovat na kompletní denuklearizaci Korejského poloostrova.“

4. „Spojené státy a KLDR se zavazují k navrácení ostatků vojáků ztracených v akci a válečných zajatců, včetně okamžité repatriaci již identifikovaných.“

V textu se zároveň objevuje zmínka o bezpečnostních zárukách ze strany USA, KLDR se zase „neochvějně zavázala“ ke kompletní denuklearizaci. Podle dokumentu by v jednáních měl dále pokračovat ministr zahraničí USA Mike Pompeo a blíže neupřesněný vysoký představitel Severní Koreje. Tato jednání by měla proběhnout v co nejbližším termínu.

Vágní, tohle tady už bylo mockrát, reagují experti

Podobný slib týkající se denuklearizace dal severokorejský vůdce Kim Čong-un již na dubnovém summitu s jihokorejským prezidentem Mun Če-inem. Dohoda byla tehdy komentátory označena za velmi vágní, protože nestanovuje žádný časový rámec pro odzbrojovací proces ani neuvádí konkrétní opatření k dosažení tohoto cíle.

Ani tentokrát nevyjadřují první reakce velké nadšení, píše server BBC News. „Pokud je toto výsledek... tak je deprimující. Je to ještě méně, než většina skeptiků očekávala. Domníval jsem se, že se Kim alespoň vzdá nějakých raket, uzavře nějaké jaderné zařízení, něco konkrétního,“ napsal na twitteru analytik Robert Kelly.

„Toto slibují posledních 25 let!“ uvedl Vipin Narang, který působí jako expert na jaderné strategie na americkém Massachusettském technickém institutu.

Korespondent agentury Reuters Josh Smith na twitteru napsal, že dohoda mnoho lidí nepřesvědčí. „Pesimisté ji budou vnímat jako bezzubou, jako dokument, který nic nového nepřináší, optimisté v ní uvidí jen začátek,“ uvedl.

Smith také poznamenal, že ďábel se skrývá v detailech. „Co myslí tím ‚nové vztahy‘ a ‚trvalý a stabilní mírový režim‘? A co jaderné odzbrojení Korejského poloostrova?? Znamená tato vágnost, že se nemohli dohodnout? Nebo si nechávají prostor k manévrování?“ dodal.