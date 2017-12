Co vás letos zajímalo? Hanák končí s hospodou, smrt Třísky, Kimovy sexuální otrokyně i ‚magor‘ z Prostřena

PRAHA Rok 2017 byl nabitý událostmi a tématy, která hýbala českou společností i zbytkem světa. A co vás nejvíc zajímalo na serveru Lidovky.cz? Přinášíme vám výběr dvaceti nejčtenějších článků, připoměňte si skrze ně právě končící rok.

1. Hanák končí se svou stylovou hospodou. Podnikatelské prostředí je tu šílené, vysvětluje

Pokud se nestane něco mimořádného, obec Nižbor na Berounsku přijde o jednu ze svých největších atrakcí. Herec Tomáš Hanák se chystá zavřít svou stylovou hospodu Zastávka Nižbor, která výrazně přiživuje turistický ruch v obci. Známý herec podle svých slov už nemá sílu čelit podnikatelskému prostředí, jež považuje za likvidační. Hostinec tak ve stávající podobě čeká poslední sezona. Celý článek si můžete dočíst zde.

2. Tříska po upozornění ze zábradlí dvakrát slezl. Pohled do vody omámí, míní ‚šéf‘ ochranky z Karlova mostu

Nejprve dvakrát vylezl v sobotu odpoledne herec Jan Tříska na zábradlí Karlova mostu a dvakrát po upozornění slezl dolů. Třetí pokus se mu stal osudným, zřítil se do Vltavy. V noci z neděle na pondělí osmdesátiletý slavný herec zraněním podlehl. „Pan z ochranky k němu došel a požádal ho, aby slezl dolů. Pan Tříska seskočil dolů, omluvil se a naprosto v klidu odešel pryč,“ popisuje chvíle těsně před tragédií Roman Kotrč ze sdružení výtvarníků Karlova mostu v rozhovoru pro Lidovky.cz. Dočíst si rozhovor můžete tady.

3. Hudebníky rozstříleli děly, Kim má sexuální otrokyně. Mrazivé svědectví uprchlice z KLDR

Byla svědkem popravy děly i unášení dívek. Žena z prominentní rodiny, která uprchla ze Severní Koreje, popsala hrůzy a brutalitu, se kterou se v zemi setkala. Přihlížela prý popravě jedenácti hudebníků protiletadlovými děly a byla svědkem toho, jak její spolužačky odváděli, aby severokorejskému diktátorovi sloužily jako sexuální otrokyně. Celé temné svědectví si můžete přečíst v původním článku.

4. Byl jsem ještě větší magor, než si štáb Prostřena myslel, říká Kazmou najatý herec

Téměř dva měsíce žil amatérský herec Karel Ondrka v roli psychicky nemocného soutěžícího z kulinářského pořadu Prostřeno, který doma žije se slepicí, vykřikuje sprostá slova a spí v rakvi. Jak se ale nakonec ukázalo, šlo o sociální experiment, za nímž stál populární bavič Kazma a jeho One Man Show vysílaná internetovou televizí Stream. „Reality show jsou, alespoň pro mě, hodně amorální,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz najatý herec Ondrka, jehož tajemství server Lidovky.cz držel pod pokličkou. Rozhovor si připomenete zde.

5. Čecha ve výtahu poznáte hned, říkal herec Jan Tříska

V pondělí 25. září zemřel herec Jan Tříska, bylo mu 80 let. Podlehl následkům pádu z Karlova mostu. Server Lidovky.cz přináší poslední velký rozhovor, který Tříska poskytl magazínu Pátek Lidových novin 21. října 2016. Rozhovor vedla Alena Plavcová.



6. Zpěvák Linkin Park Chester Bennington spáchal sebevraždu. Bylo mu 41 let

Hlavní zpěvák Linkin Park Chester Bennington se oběsil. Policie našla tělo v jeho rezidenci v Los Angeles. Bennington se dlouho potýkal se závislostí na alkoholu a drogách. Informoval server TMZ.com. Bylo mu jednačtyřicet let. Místní policie sdělila, že se zpěvák oběsil ve své soukromé rezidenci v Palos Verdes Estates v Los Angeles. Tělo nalezli ve čtvrtek před devátou hodinou dopoledne místního času. Bennington byl ženatý, měl šest dětí.

7. Čekal čtyři hodiny. Odstřelovač SAS pak zabil snipera IS vzdáleného 2,5 kilometru

Stiskl spoušť a střela po třísekundovém letu zasáhla svůj dva a půl kilometru vzdálený cíl. Tím byl krk džihádisty - odstřelovače Islámského státu v Mosulu. Sniper elitní britské jednotky SAS čekal na svou příležitost čtyři hodiny, během kterých se terorista IS pohyboval mezi budovami. Podle zdroje serveru Daily Star, který zprávu přinesl jako první, patří zásah k jednomu z nejsložitějších v dějinách SAS - Special Air Service, jednotky operující od roku 1941. K téměř rekordnímu zásahu došlo v Mosulu v prvním květnovém týdnu. O legendárním výstřelu se můžete dozvědět více tady.

8. Kdybych byl ženou, vybral bych si císařský řez, říká lékař z pražského Podolí

„Kdybych byl ženou, měl stávající zkušenosti a čekal dítě, položil bych si otázku, zda je vaginálně vedený porod skutečně tím nejvhodnějším způsobem, jak svého potomka přivedu na svět. Nikoli kvůli bolesti, ale protože vím, jaké komplikace se při něm mohou vyskytnout a jaké následky může pro matku mít,“ říká v rozhovoru (zde) pro LN zástupce ředitele Ústavu pro péči o matku a dítě v pražském Podolí Ladislav Krofta (49).

9. Česko postaví letadlovou loď Masaryk. Za 60 miliard

České ministerstvo obrany se připravuje na těžkou bitvu. V rámci posílení obranného rozpočtu od­roku 2020 chce po ministerstvu financí, vládě i parlamentu záruky, že nejméně 15 let se nebudou škrtat výdaje pro armádu. Kvůli novým hrozbám chystá výstavbu historicky první letadlové lodě a tím chce přispět na obranu NATO. Čtenáře, který se rozhodne si přečíst celý článek zde, jistě nepřekvapí, že byl vydán prvního dubna.



10. V Anglii otestovali Škodu Favorit. ‚Proč všechna auta nejsou tak dobrá?‘

Už více než dvacet let se Škoda Favorit nevyrábí. Redaktor britského listu The Daily Telegraph u příležitosti loňského 25. výročí přechodu Škody pod křídla koncernu Volkswagen toto už téměř historické auto otestoval. Favorit - první moderní škodovka s motorem vpředu - v něm při prosincové jízdě vzbudil velké sympatie. Jak testovali Angličané slavného Favorita se můžete dozvědět v článku z pátého září.



11. Vyslali premiéra do jámy lvové, nikdy jsem nic takového neviděl, říká Špaček o schůzce na Hradě

Zatímco premiér Bohuslav Sobotka zamířil na Hrad s očekáváním diskuze nad vládní krizí, prezident Miloš Zeman nechal přichystat ceremonii k převzetí demise vlády. Celé nedorozumění vyvrcholilo tím, že se Zeman otočil ke stále ještě mluvícímu Sobotkovi zády a odešel ze sálu. „Nikdy jsem něco srovnatelného nezažil,“ řekl serveru Lidovky.cz odborník na etiketu a bývalý prezidentský mluvčí Ladislav Špaček. Tady si připomeňte celý článek s nejznámějším českým expertem na etiketu.

12. Osudové hovězí. Považovali ho za blázna, hvězdu z něj nakonec udělal Pohlreich

Když před deseti lety otevřel Štěpán Ruda na Šumavě restauraci a menu postavil na hovězím, všichni ho považovali za blázna. On ale konceptu restaurace věřil. Nyní si hosté klepou na hlavu, když se jim pokouší nabídnout vepřové. Na to do jeho stylové hospody poblíž Sušice nikdo nejezdí. Celý rozhovor úspěšným kuchařem a majitelem restaurace si můžete připomenout zde.

13. Ruský Otec všech bomb je čtyřikrát silnější než ‚matka‘ z USA. Po výbuchu se lidé udusí

Spojené státy ve čtvrtek svrhly na východě Afgánistánu svou nejsilnější nejadernou leteckou bombu, přezdívanou Matka všech bomb, která usmrtila minimálně devadesát bojovníků Islámského státu. Na Rusko to však jen stěží udělalo dojem, vlastní totiž až čtyřikrát účinnější zbraň, přezdívanou ne příliš originálně Otec všech bomb. V původním článku se můžete o této „megabombě“ dozvět více.

14. Z metra A Muzeum se v jednom směru nesvezete půl roku. Uzavřený bude i výstup k Andělu

Českou metropoli čeká drsné výlukové léto, které pocítí až stovky tisíc Pražanů, dojíždějících zaměstnanců i turistů. Nejvíce problémů přinesou uzavírky v metru, kterých bude hned několik a týkají se nejzatíženějších dopravních bodů v Praze. Patrně nejhorší bude omezení na přestupní stanici Muzeum, kde se bude na lince A téměř půl roku opravovat nástupiště ve směru Depo Hostivař a vlaky tudy budou jen projíždět. V článku se můžete o komplikacích v pražské městské hromadné dopravy dozvědět vše podstatné.

15. ‚Kněžka chaosu‘. Lidé nás volili pro neelitářskou zásadovou politiku, říká Bartošova žena

Vedle Ivana Bartoše byla jednou z nejvýraznějších tváří pirátské kampaně. Po boku předsedy ve volbách úspěšných Pirátů stojí i v životě. Jako manželka. Lydie Bartošová, které se přezdívá „kněžka chaosu“, je sama aktivní členkou Pirátské strany. Prozatím. „Chtěla bych spíš více rodinného života, dobré vztahy jsou nejlepší brnění do války,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz. Co „Kněžka chaosu“ prozradila o sobě i kampani Pirátů se dočtete tady.

16. Sebevražedná hra Modrá velryba je v Česku. Dávejte pozor, varuje rodiče policie

Rodiče dětí, které rády hrají počítačové „gamesky“, mají o starost navíc. V prostředí českých sociálních sítí se totiž údajně velmi rychle začala šířit hra nazvaná Modrá velryba. V té mají mladí lidé plnit různé, mnohdy velmi drastické a nebezpečné úkoly. Na závěr celé hry je vítěz údajně donucen spáchat sebevraždu. O nebezpečné novince na sítích se dozvíte více v článku z 13. dubna.

17. Auta za miliony, luxusní večeře, dresy NHL. Audit rozkryl, jak se žilo v městské firmě

Auditoři pražského dopravního podniku popsali, co všechno je možné si pořídit pro výkon manažerské funkce. Zaujaly je drahé položky v účetnictví Pražské strojírny, která je dceřinkou metropolitního dopravce. Nedávno odvolané vedení si drželo například nabitý vozový park. Obchodním partnerům platilo luxusní dárky a večeře za tisíce eur. Exšéf strojírny se hájí tím, že to je v byznysu běžné a bojí se, že firma přijde o rozjednané zakázky. Původní článek z devátého března.

18. Jak z hororu. Ivan Milat mučil mladé evropské baťůžkáře v australské buši

Bezpečný ráj pro turisty? To se dlouho říkalo o nádherné Austrálii. Na začátku 90. let minulého století se tam ale začali ztrácet „baťůžkáři“. Turisté z Německa či Británie zmizeli uprostřed buše. Ivan Milat jich nejméně sedm zavraždil. Sourozenci Milatové připomínali spíš malý zločinecký gang než funkční rodinu. Pro otce - imigranta z Chorvatska - a australskou matku, bylo 14 děti prostě příliš mnoho na zvládnutí. Část synů tak měla od dětství potíže se zákonem. Mezi nimi i Ivan, páté dítě, narozený 27. prosince 1944. O brutálním Ivanu Milatovi si více přečtěte v původním článku.

19. Jste v Česku, mluvte česky, vzkázaly pracovnice magistrátu cizincům. Můžou i skončit

Na sociálních sítích se již pár dní šíří fotografie pořízená v registru řidičů pražského magistrátu. Snímek zachycuje lístek v angličtině umístěný za přepážkou, který informuje cizince, že na českém úřadě by měli mluvit pouze česky. Magistrát se od incidentu, který vyvolal rozporuplné reakce, distancuje. Soukromou iniciativu tří úřednic plánuje potrestat, více se můžete dozvědět zde.

20. 5 nejlepších bramborových salátů podle našich nejlepších šéfkuchařů

Štědrovečerní večeře se neobejde bez dobrého bramborového salátu. Každá rodina má svůj osvědčený recept. My vám přinášíme pět variací salátů podle našich nejlepších šéfkuchařů. Třeba vás inspirují. Pokud si Silvestrovský večer hodláte zpříjemnit ještě na poslední chvíli chutným bramborovým salátem, neváhejte si inspirovat v našem původním článku.